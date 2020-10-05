Иркутяне в тройке лидеров рейтинга Сибири по продолжительности счастливой жизни. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Что делать, чтобы жить долго и счастливо? И вообще, долго - это сколько, ведь все так относительно? Каждому, наверное, хотелось бы прожить лет 100 и оставаться при этом бодрым, но увы: по статистике и по опыту выходит, что получается это далеко не у всех. Финансовый университет при Правительстве России составил необычный рейтинг - продолжительности счастливой жизни. Иркутяне в этом рейтинге оказались в лидерах по Сибири.

«Продолжительность здоровой и счастливой жизни - это число лет без серьезных заболеваний, притом что человек полностью или в основном доволен происходящим. Исследования показали, что средняя продолжительность здоровой и счастливой жизни составляет в России 46,5 года», - говорится в исследовании.

Да, первые три строчки в «турнирной таблице» занимают известные своими долгожителями республики Северного Кавказа. С этим и не поспоришь. В пятерку входят еще Татарстан и Москва. Во всех этих регионах в среднем живут больше 65 лет, а точно не страдают тяжелыми недугами - больше 50. Кстати, уровень счастья вычисляли именно по этому показателю, а не по количеству улыбок. Потому как здоровый человек счастлив, а вот страдающий от бесконечных хворей - вряд ли.

Продолжительность жизни в Приангарье сейчас составляет в среднем 60,1 года. По этому показателю в регионе лидируют Хакасия (60,4 года) и Томск (60,2 года). Иркутск на третьем месте. При этом по продолжительности именно здоровой и счастливой жизни регион делит первое место с Хакасией - по 46,6 года. Меньше других в Сибири живут в Туве, Кузбассе и Омской области - не дотягивают и до 58. А по уровню качества жизни сложнее всего в Барнауле - только 43,8 года, дальше болезни и невзгоды.

Чтобы вычислить эти показатели, исследователи брали данные не «из воздуха», а использовали статистические данные. Степень же довольства жизнью вычисляли сами, в ходе социологических исследований.