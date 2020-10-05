Вольная борьба в Иркутске: чем полезна, с чего начать, адреса и контакты секций Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Взобраться на Олимп мечтает любой спортсмен, всерьез увлеченный своим видом. Об этом когда-то грезила и наша землячка Наталья Воробьева из Тулуна. И смогла! Завоевало золото на Играх - 2012 в Лондоне. Так она стала единственной олимпийской чемпионкой по вольной борьбе из России. После у Натальи было серебро Олимпиады в Рио-де-Жанейро. Сибирячка и сейчас продолжает выступать, в прошлом году вновь став чемпионкой мира.

Вольная борьба в Иркутске: в каком возрасте начать

Наталья Воробьева начала тренироваться в 10 лет. Возраст оптимальный: ребенок знает, чего хочет, и понимает, что для результата нужно работать. Однако записаться в секцию можно и раньше. Часто тренеры набирают мальчишек и девчонок лет с шести - занимаются общим физическим развитием, гибкостью.

- Борьба - это точно не тот спорт, который «чем раньше, тем лучше», - рассказывает старший тренер Иркутской области по женской борьбе Камиль Джиганчин, первый наставник Воробьевой. - До пяти лет детский организм формируется, ему не нужны серьезные физические нагрузки, боевые приемы.

Сколько придется ждать результата, сказать сложно, все зависит от вводных данных - возможностей спортсмена, мастерства тренера. Золото Олимпиады Воробьева взяла спустя 11 лет после начала тренировок. Правда, до этого не раз занимала первые места на всероссийских турнирах, стала лучшей в Европе. И, конечно, прежде чем попасть на Игры, доказала, что она круче всех в области и Сибири.

Разумеется, девочки в вольной борьбе - редкость: в группе у тренеров в Приангарье их максимум по четыре набирается. Хотя на именитых спортсменок в этом виде спорта нам везет, ведь у Иркутской области есть еще две обладательницы престижных наград. Обе родились в Ангарске. Это бронзовый призер Олимпиады - 2016, чемпионка Европы, призер чемпионата мира Екатерина Букина и Алена Карташова, завоевавшая серебряную медаль на Олимпиаде - 2008 в Пекине. Однако в большинстве своем вольная борьба - спорт мальчишеский.

Вольная борьба в Иркутске: чем полезны занятия

- Воспитание характера, воли, приучение к дисциплине как на тренировке, так и в жизни, - говорит тренер по вольной борьбе Альберт Шодоров. - Ученики привыкают к физической активности - начинают делать зарядку по утрам.

Конечно, физическая нагрузка здесь немалая: идет комплексная проработка всех мышц, работа над координацией, растяжка. Вольная борьба - это единство силы и гибкости. Чтобы добиться слаженной работы всего организма, на тренировках борцов ждут не только схватки с партнерами, но также бег, подвижные игры, силовые упражнения и элементы акробатики - приготовьтесь кувыркаться и делать колесо. Особенное внимание уделяется технике падения и самостраховке, чтобы спортсмен успевал сгруппироваться и не получить травму. Хорошо развивается и реакция: борцы на ковре принимают решение за доли секунды.

- Заниматься можно в любом возрасте, - говорит Альберт Шодоров. - Как в России, так и в мире проводят соревнования среди ветеранов. В них принимают участие спортсмены от 35 лет, можно и в 60 - 65 стать чемпионом мира!

Вольная борьба в Иркутске: Наталья Воробьева дает мастер-класс Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

ЧТО ПОТРЕБУЕТСЯ

- Трико для тренировок

- Трико для участия в соревнованиях

- Футболка

- Борцовки (специальная обувь на мягкой подошве, но с поддержкой голеностопа)

МНЕНИЕ

Камиль ДЖИГАНЧИН, первый тренер олимпийской чемпионки по вольной борьбе Натальи Воробьевой

Что поможет завоевать золото

- Такие качества, как стремление к победе и воля. Без волевого характера, внутренней силы на ковре делать нечего, потому что прежде чем добраться до Олимпийских игр, пройти предстоит через многое - отбор на область, СФО, чемпионат страны. Также, безусловно, важна поддержка близких.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Вольная борьба - это спортивное единоборство, когда в поединке встречаются двое и, применяя различные приемы - захваты, броски, перевороты, подсечки - пытаются положить друг друга на лопатки.

В программу летних Олимпийских игр впервые была включена в 1904 году. На ковер выходили только мужчины. Российские вольники впервые попали на Олимпиаду в 1952-м и сразу же стали чемпионами: золото завоевали грузины Арсен Мекокишвили и Давид Цимакуридзе, общекомандное место у спортсменов из СССР также было первым. С тех пор без медалей с Игр наши борцы не уезжали. Золотых медалей не было только в 1960 году (две серебряных и три бронзовых) и в 1984-м, когда вся сборная нашей страны не поехала на Олимпиаду.

Женская борьба получили признание в мире только к 1980-м, а в программу Олимпиады ее включили и вовсе в 2004 году. Так женская борьба стала третьим видом единоборств, вошедшим в Игры. Первыми были дзюдо и тхэквондо.

ГДЕ ЗАНИМАТЬСЯ

Спортивная школа олимпийского резерва «Спарта»

Иркутский р-н, мкр-н Березовый, 37

СК «ЦСКА»

ул. Пискунова, 146а

Спортивно-оздоровительный комплекс «Байкал-Арена»

ул. Байкальская, 267и

Зал в СОШ № 31

мкр-н Зеленый, 46

Клуб «Молния»

ул. Помяловского, 28

СК «Олимпия»

мкр-н Университетский, 32б

Академия борьбы К.Г. Вырупаева

ул. Ржанова, 164

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