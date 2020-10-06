«КамАЗ» мусора собрали сотрудники ВЧНГ на территории Кайской рощи в Иркутске

Фото: Евгений КОЗЫРЕВ

Сотрудники нефтегазодобывающего предприятия «Верхнечонскнефтегаз» (входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть») во время корпоративного субботника, который состоялся 3 октября в Иркутске, убрали мусор в Кайской роще на площади 25 га.

Как рассказал Юрий Зырянов, начальник управления охраны труда и экологии «Верхнечонскнефтегаза», в этом году традиционный субботник переносили неоднократно - сначала из-за пандемии, затем в связи с неблагоприятными погодными условиями. Но в минувшие выходные все сложилось: в Иркутске было солнечно, и продуманная до мелочей организация мероприятия позволила провести субботник быстро, слаженно и эффективно.

- Собрали целый «КамАЗ» мусора - это примерно 8 кубов, - отметил Юрий Зырянов. - По мешкам посчитать сложно, потому что встречались крупногабаритные предметы: кровати, матрацы, автомобильные покрышки… Все это вывезли на полигон твердых бытовых отходов.

«Верхнечонскнефтегаз» организует такие субботники ежегодно. Раньше традиционным местом уборки была территория в районе плотины ГЭС. Сейчас из-за подтопления, связанного с подъемом уровня воды в Байкале, нефтяники навели порядок на другом участке, и этот новый опыт показался им интересным.

- Мы выезжали на место заранее, чтобы посмотреть, как все лучше организовать. Закупили перчатки, мешки для мусора, заказали автотранспорт для сотрудников. А администрация города предоставила нам «КамАЗ» для вывоза отходов, - рассказала Оксана Белоус, ведущий инженер отдела охраны окружающей среды «Верхнечонскнефтегаза».

Всего в субботнике приняло участие около 40 человек.

Фото: Евгений КОЗЫРЕВ

Анастасия Бодрых, ведущий специалист отдела по управлению потребностью и запасами МТР «Верхнечонскнефтегаза», приехала в Кайскую рощу вместе с детьми.

- Я им всегда говорю, что мусорить нельзя, поэтому они не совсем понимают, почему другие люди это делают и за ними надо убирать. Я объясняю, как важно делать мир чуть чище, чуть лучше. Кстати, когда этим занимается группа людей, эффект получается гораздо выше, - отметила Анастасия. - Благодаря хорошей организации субботник получился легким, непринужденным. С шутками и смехом собрали целую гору мусора. Роща стала чище. Мы всегда стараемся участвовать в подобных мероприятиях. В прошлом году вместе с детьми высаживали деревья возле онкодиспансера. Мои дети были в восторге, потом постоянно спрашивали, как прижились наши деревца и когда мы снова будем сажать лес.

«Верхнечонскнефтегаз» проводит целый ряд экологических мероприятий. По словам Юрия Зырянова, например, на средства от сдачи макулатуры предприятие приобретает молодые деревья, которые сотрудники высаживают в разных местах города. Также представители ВЧНГ читают в школах и вузах лекции по экологической тематике.