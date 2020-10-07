С молитвой против COVID-19: митрополит обойдет Улан-Удэ с иконой и мощами святителя Иннокентия

Молитва об избавлении от коронавируса. Фото: Андрей Сафонов.

Коронавирус, увы, снова набирает обороты. И на борьбу с ним бросают все возможные силы. Так, митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф 11 октября объедет улицы Улан-Удэ с иконой Небесного покровителя Сибири святителя Иннокентия и его святыми мощами.

- Всем православным жителям республики особенно важно объединиться в молитве об избавлении от смертоносного недуга, - говорят в Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Призываем присоединиться к общей молитве, находясь у себя дома.

Икону выбрали не случайно. Святитель Иннокентий родом из Сибири, вел здесь миссионерскую деятельность. На его помощь верующие рассчитывают. Накануне, в день церковного прославления в лике святых святителя Иннокентия, митрополит уже вознес молитву об избавлении от распространения коронавируса.

- Митрополит пройдет с иконой по Улан-Удэ впервые, так как всплеск заболеваемости COVID-19 сильнее, чем в первую волну, - поясняют в епархии.

А что в Приангарье?

- В каждой церкви, на каждом богослужении обязательно читаются молитвы о выздоровлении больных коронавирусом, и чтобы другие не заражались, - рассказал "КП"-Иркутск глава миссионерского отдела Иркутской епархии, отец Вячеслав Пушкарев.

Тем временем, во всех дацанах Буддийской традиционной Сангхи России тоже проведут дополнительные молебны против заразы. Ближайший состоится 8 октября.

- В связи с резким распространением коронавирусной инфекции Дамба Аюшеев (глава Сангхи - Ред.) обращается с просьбой ко всем беречь себя и своих близких, - передают в пресс-службе Иволгинского дацана Бурятии. - COVID-19 особенно опасен для пожилых людей, поэтому при общении с ними проявляйте двойную заботу и внимание. Мы можем помочь врачам остановить распространение вируса, если будем соблюдать меры предосторожности: носить маски, тщательно мыть руки и обязательно обрабатывать их антисептиком, при нахождении в общественных местах соблюдать социальную дистанцию.