Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 октября: число выздоровевших достигло 84%. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 октября. Растет число диагностированных случаев COVID 19 в Иркутске. За прошедшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 136 заболевших, а всего случаев заражения с апреля уже около 20 тысяч - 19 946. В больницы попали большинство из них -128 человек. А всего в лечебных учреждениях находится 1562 пациента.

Яндекс. Данные по коронавирусу в Иркутской области.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 октября

Из больниц выписали с начала пандемии 17 тысяч 548 человек, из них за прошедшие сутки - 69. Увы, но увеличилось и количество жертв болезни, оно выросло до 253, еще 89 человек умерли от осложнений других хронических заболеваний.

За сутки выздоровели 69 сибиряков, всего врачи смогли помочь 17 548 зараженным. Увы, спасти не удалось еще четверых инфицированных. С начала пандемии в регионе 253 заболевших коронавирусом умерли от него, еще 89 с диагнозом COVID-19 скончались от иных заболеваний.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 7 октября: выздоровели 84% заболевших

Состояние дел с коронавирусом на 7 октября в Иркутске оценивается не только по числу поставленных диагнозов. Но и, что очень важно, по количеству тех, кто выздоровел и отправился домой. Кстати, сегодня Сибирь — лидер среди федеральных округов — от COVID у нас выздоровели 83% заболевших. В среднем по стране этот показатель 80%.

- Первое место у Башкирии (95%), второе - у Ярославской области (93%); третье место делят Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа (по 92%), - сообщает Информационный центр по мониторингу коронавируса. - Четыре сибирских региона входят в список 20 самых благополучных. Это Алтайский край; Новосибирская и Омская области; Тыва. У всех них показатель излечившихся около 90%.

Карта выздоровевших от коронавируса в РФ. ИЦК.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 7 октября.