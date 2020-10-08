Новинки от «Катюши»: вкусные позы. Фото: архив компании.

Приготовить вкуснейший обед или ужин сегодня не составит труда, ведь в магазинах представлены такие полуфабрикаты, которые после тепловой обработки не отличить от домашних. Например, Бурятское мясоперерабатывающее предприятие «Катюша» предлагает хозяйкам пельмени, позы, котлеты, голубцы, чебуреки и другие вкуснейшие блюда. Вся продукция изготовлена из качественного сырья - говядины, свинины от местных фермеров. Содержание мяса в полуфабрикатах составляет от 70% до 99%.

Фото: архив компании.

Недавно предприятие выпустило новинку - позы «От Катюши». Тесто приготовлено исключительно из натуральных ингредиентов, начинка - рубленые говядина и свинина. Это традиционный бурятский рецепт.

Стоит отметить, что мясо необходимо каждому человеку, который следит за своим здоровьем, и особенно ребенку. Содержащиеся в нем животные белки, витамины, микроэлементы и аминокислоты - это строительный материал для растущего организма. Мясо нужно для формирования интеллекта, костно-мышечной системы, развития мозга, остроты зрения, нормальной работы нервной системы.

Фото: архив компании.

В целом продукция Бурятского мясоперерабатывающего предприятия «Катюша» - это только свежие и качественные ингредиенты, безупречный вкус и ничего лишнего.

Компания была создана в 2003 году. Все начиналось с небольшого семейного цеха, который впоследствии превратился в ведущее производство мясных полуфабрикатов в Бурятии. Сегодня производимые по традиционным и национальным рецептам полуфабрикаты под брендом «Катюша» известны далеко за пределами республики. Ежедневно предприятие выпускает их более 8 тонн. Ассортиментная линейка включает 160 видов продукции.

Фото: архив компании.

В производстве используется как высокотехнологичное оборудование, которое постоянно модернизируется, так и ручной труд. Например, вручную лепят некоторые виды пельменей, позы, вареники, голубцы и котлеты.

В Иркутской области приобрести продукцию Бурятского мясоперерабатывающего предприятия «Катюша» можно не только в столице региона, но также в Братском, Нижнеудинском, Тулунском, Тайшетском, Усть-Илимском, Усть-Кутском, Нижнеилимском районах. Также она поступает в магазины Красноярского края и Хакасии.

Фото: архив компании.

Поддержи Бурятское мясоперерабатывающее предприятие «Катюша» в спецпроекте «Комсомольской правды» - «Любимые марки Сибири».

Адреса и телефоны производства и отдела сбыта:

Улан-Удэ, ул. Домостроительная, 16, корпус 1, офис 2.

тел./факс 8 (3012) 29-77-35

Офис официального дилера в Иркутске:

ул. Петрова, 62

тел.: 8 (3952) 779-545, 707-161

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