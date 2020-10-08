Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 октября 2020: где больше больных . Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус снова идет в атаку. По данным за прошедшие сутки в Иркутской области поставлено 146 новых диагнозов COVID 19, а общее число заразившихся достигло 20 тысяч 092 человек. Медицинскую помощь в больницах оказывают 1707 заболевшим, а еще пару недель назад она требовалась менее тысячи пациентов. Несмотря на то, что из числа тех, кому поставлен диагноз, уже выздоровели более 80%, растет и число жертв пандемии. Умерли 345 человек, из них непосредственно от инфекции 255. Опубликована и карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 октября 2020 года, по ней можно судить, какая ситуация в районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 октября 2020: где больше больных

Рассматриваем карту распространения коронавируса в Иркутской области на 8 октября 2020. В "красной зоне" - шесть районов, где зарегистрировано больше всего случаев инфекции. Больше всего больных в региональном центре -9596. За сутки число заразившихся увеличилось на 28 человек. Это относительно немного.

Во всех остальных территориях число подхвативших заразу меньше минимум в 7 раз. На второй позиции в этом рейтинге Усть-Кут - 1480, на 6 - Бодайбо, здесь заболели 684 человека. Эти цифры - за счет вахтовиков, которые приехали на север работать на месторождениях. Немногим меньше, чем в Усть-Куте, заразившихся в пригородных поселках вокруг Иркутска - 1440. Это "плата" за близость к большому городу. На четвертом месте - Ангарск с показателем 1168, а на пятом - северный Братск - 920.

В топ-6 самых опасных не вошли, но и здоровьем населения особо похвастаться не могут в Эхрит-Булагатском и Шелеховском районах. Здесь зафиксировали около 500 случаев инфекции в каждом,

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 8 октября 2020: где случаев заражения меньше

Меньше всего случаев коронавируса на 8 октября, согласно карте, в Иркутской области зафиксировано в отдаленном Мамско-Чуйском районе. За все время здесь поставили 6 диагнозов. В топ наиболее здоровых также входят Балаганский и Зиминский районы - по 8 случаев, Жигаловский -18, Усть-Удинский и Ольхонский - по 29, а Тулунский - 31.

К слову, ни в одном из них на сегодняшний день не зафиксировано и новых случаев болезни.