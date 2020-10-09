Версия: бывший охотинспектор из Братского района погиб, пытаясь задержать браконьеров в лесу

Бывший охотинспектор погиб в лесу в Братском районе Фото: Иван МАКЕЕВ

Сообщение о том, что Братском районе погиб бывший охотинспектор появилась в соцсетях. Выдвигались две версии произошедшего. Первая - что мужчину жестоко убили в лесу, недалеко от села Кузнецовка. Якобы ему разбили камнем голову и протащили несколько метров на машине. Вторая – что мужчина погиб, когда пытался остановить браконьеров. Однако, официального подтверждения этом версиям пока нет.

- 8 октября в лесу в Братском районе 49-летнему мужчине причинили травму головы, - сообщили в пресс-службах СУ СК и ГУ МВД России по Иркутской области. – Он умер по дороге в больницу. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Сейчас следователи и полицейские выясняют все подробности того, как именно погибший получил черепно-мозговую травму, и допрашивают свидетелей.

Корреспонденты «Комсомольской правды» дозвонились в район, где произошла трагедия. Там нам подтвердили, что погибший действительно являлся бывшим охотинспектором.

- Его у нас в районе хорошо знали, - рассказывает «КП»-«Иркутск» глава села Кузнецовка Наталья Ознобихина. – У меня муж охотник, он и сообщил мне о трагедии. Правда, что там точно произошло, мы не знаем. Говорят, он пытался остановить Ниву с браконьерами, запрыгнул на капот, не удержался и упал. Вроде как ударился головой о камень. Судя по всему, произошло это действительно недалеко от Кузнецовки.