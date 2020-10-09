На земле и в небесах: как заняться авиамодельным спортом в Иркутске Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кто из нас не мастерил самолетики из бумаги и не устраивал с друзьями соревнование, чей дальше улетит? А кто из мальчишек не мечтал стать летчиком - покорителем неба? До чего же романтично. Вот только этой романтикой можно вдоволь насладиться и на земле. Добро пожаловать в авиамодельный спорт! А принять в секцию могут как детей, так и взрослых.

Побегать все-таки придется

А теперь разберемся, что это за вид активности. Ведь многие могут посчитать, что склеивать модели аэропланов, а потом запускать их в воздух, не требует больших физических усилий. Но на самом деле нагрузки есть.

- На соревнованиях приходится достаточно много бегать: например, если планер унесет ветром и его нужно будет срочно вернуть, - рассказывает преподаватель по авиамоделированию Борис Воробьев. - Также в некоторых дисциплинах придется удерживать самолет на специальном тросе в натянутом состоянии, как воздушного змея. Ну и погодные условия на турнирах бывают разные - попробуй, например, без подготовки побегать за своей моделью зимой по глубоким сугробам!

Детям с 8 лет

Именно с такого возраста специалисты советуют записывать ребенка в секцию. Обычно в это время ребята вполне способны внимательно слушать преподавателя и со всей ответственностью относиться к технике безопасности. А это важно! Потому что при конструировании спортсмены пользуются инструментами и канцелярским ножом.

- Я советую записывать на авиамоделирование тех детей, у которых есть желание мастерить что-то своими руками, - добавляет Борис Воробьев.

Сложно ли?

Если не считать моторов на радиоуправлении, в конструкции самих моделек авиационной техники нет ничего замысловатого. Они делаются из простейших материалов, таких как пенопласт, деревянные рейки, картон и бумага. Для украшения можно вырезать детали из фольги или красочной оберточной бумаги. Все детали будущих планеров легкие и не нарушают аэродинамику воздушного судна.

Конечно, как сказал когда-то советский авиаконструктор Андрей Туполев: «самолет взлетает, если, он красивый». Но не на одной только эстетике держится авиамодельный спорт. Чтобы создавать планер, который будет более быстрым и маневренным, чем у конкурентов, нужны определенные познания в аэродинамике и физике. Они помогут создать наиболее конкурентоспособную модель и заставить соперников думать, что вы добавили в конструкцию своего самолета немного магии.

Однако совсем забывать об оформлении модели в угоду аэродинамическим характеристикам тоже нельзя! Более того, существует отдельное направление авиамодельного спорта, в котором соревнуются создатели точных копий самолетов разных лет. Здесь жюри присматривается не только к особенностям полета, но и к каждым деталям оформления фюзеляжа, которые должны точь-в-точь повторять прототип, вплоть до красной звезды на корпусе и шрифта номера воздушного судна.

Словом, если вы уже переросли детские увлечения и есть множество других дел и забот, авиамодельный спорт поможет почувствовать романтику полетов и добавить в жизнь творчество, азарт и дух соревнования. Витать в облаках ведь никогда не поздно!

На земле и в небесах: как заняться авиамодельным спортом в Иркутске Фото: Сергей ГРАЧЕВ

КСТАТИ

Какие бывают направления?

Разновидностей авиамодельного спорта великое множество, и в каждой из них есть несколько более узких дисциплин. Расскажем, какие развиты в Иркутской области.

* Свободнолетающие модели - наиболее легкие планеры, более похожие на усовершенствованные детские игрушки. Принцип здесь такой же, как при запускании бумажного самолетика: спортсмен отправляет конструкцию в воздух, а судьи считают, сколько времени каждая из них продержалась в воздухе. Иногда к моделям присоединяют небольшие двигатели или носовые моторы.

* Кордовые модели - управляются по принципу воздушного змея. Спортсмен, стоя на земле, удерживает воздушное судно с помощью троса и контролирует траекторию его полета. Он направляет его по круговой траектории, цель - намотать как можно больше кругов за определенное время.

* Радиоуправляемые модели - это одна из самых зрелищных разновидностей авиамодельного спорта. Участвуют самолеты уже побольше, оснащенные двигателем с радиоуправлением. Пилот контролирует модель с помощью пульта и отправляет ее выполнять фигуры высшего пилотажа, такие как «штопор» и «бочка». Победит тот, кто сможет «откатать программу» лучше всех.

* Гонки моделей на радиоуправлении - здесь все понятно: несколько самолетов соревнуются в скорости и маневренности. Как и в предыдущей дисциплине, они достаточно большие и управляются с помощью пульта «летчика».

* Воздушные бои - это отнюдь не войны. Два самолетика летают в кругу, к каждому из них привязаны длинные ленты. Победит тот, что сможет на ходу сорвать отрезок материи с хвоста соперника. Кстати, особенно эффектно эта дисциплина смотрится, когда соревнуются точные копии военных самолетов.

Из истории

Авиамоделизм в СССР был развит очень хорошо. Даже в голодные 1930-е авиамодельные кружки действовали чуть ли не в каждой школе и в каждом клубе страны. Также они работали на базе станций юных техников и подразделений ДОСААФ. Только в Иркутске насчитывалось около 20 таких кружков! Все они финансировались государством. Издавались журналы, посвященные этому виду досуга. Регулярно проводились городские, областные, союзные и международные соревнования по авиамодельному спорту. Авиамоделями «болели» не только дети, но и многие взрослые солидные люди. Недаром советская школа моделирования летающих моделей-копий - зрелищного класса - до сих пор не имеет аналогов в мире и очень высоко ценится среди понимающих людей.

КОНКРЕТНО

Где заниматься

Секция спортивного и экспериментального авиамоделизма иркутского спортивно-технического клуба ДОСААФ России

ул. Омулевского, 33а

8-964-352-02-45

Кружок технического творчества

бульвар Рябикова, 20а

8 (3952) 30-66-73

Авиамодельный кружок

ул. Новаторов, 18

8-914-888-18-91