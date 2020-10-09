Снег в Иркутске засыплет город к утру 9 октября, погода ухудшится. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Снег в Иркутске 10 октября укутает город и сделает его по-настоящему зимним. Синоптики предупреждают о том, что жителям стоит срочно достать из шкафов зимний гардероб. Конечно, унты, валенки и шубы пока не понадобятся. Но пуховики, теплые куртки и зимние сапоги на ближайшие несколько дней будут необходимы. Погодка жителей Приангарья ждет примерно такая, как в Красноярске в начале недели.

- На город уже сегодня, 9 октября, надвигается холодный фронт, рассказывает замначальника Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова. - К вечеру ждем обильные осадки, снег будет идти до обеда следующего дня. К ночи похолодает, и он перестанет таять. Да и выпадет его очень много. Поэтому в субботу, 10 октября, Иркутск будет по-настоящему зимним и снежным.

Сибиряки в курсе, что выпадение снега в конце осени - это всегда День жестянщика. А у нас он будет еще и не один, а много. Первый гололед ожидается ночью и утром 10 октября. Жителям городских окраин, особенно поселка Березовый, лучше утром остаться дома, выехать будет очень сложно.

А всем остальным в пятницу, 9 октября, стоит уехать с работы домой пораньше, лучше до непогоды. Холодный фронт, который принесет снег в Иркутске 9 октября, " зайдет" лихо, с ветром до 20 метров в секунду. Уже предупреждены энергетики - о том, что будет неизбежное налипание мокрого снега на провода. Вполне возможно, что где-то временно отключится свет.

После снегопада в город, пусть ненадолго, на несколько дней, ворвется зима. Метеорологи говорят, что в ближайшие дни температура не будет выше нуля в течение суток, а рано утром и к вечеру столбик термометра может опуститься до -9. При это при прояснении в центре региона и в горах может быть вообще довольно холодно, до -18. А на Байкале задуют холодные ветры до 25 м\с.

Зима погостит в Иркутске до середины следующей недели. А потом погода "передумает" и вернет ближе к следующим выходным, 17-18 октября, сентябрьское тепло с температурами выше +10 днем. Оно и хорошо - глотнем немного осени - и не очень. Потому что после этого тепла опять ждать Дня жестянщика с гололедом. По прогнозам, тепло будет возвращаться в регион дважды.