Карта распространения коронавируса в Иркутской области 9 октября: больше всего больных в областном центре. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обновленная карта распространения коронавируса в Иркутской области снова свидетельствует о резком росте случаев заболевания, характерном для региона в последние дни. Так, по последним данным, за минувшие сутки поставлено еще 155 диагнозов и общее число случаев COVID-19 с начала пандемии достигло 20247. В ковидных госпиталях находятся более 1800 пациентов, это также уровень лета, когда заболевание распространялось стремительно. Растет и число тех, кого не удалось спасти медикам, сегодня их число равно 351, при этом непосредственно от коронавируса умерли 90.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября 2020: где больше больных

Изучаем карту распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября 2020. В "красной зоне" - по-прежнему 6 самых опасных территорий, где больше всего случаев заражения. Лидирует столица региона, на долю которой приходится около 50% всех случаев заболевания - 9655 диагнозов с начала пандемии. За прошедшие сутки число больных выросло на 59.

На втором месте в этом рейтинге Усть-Кут - 1480, но стоит отметить, что здесь цифра подхвативших инфекцию, высокая из-за тотальной проверки всех вахтовиков, прибывающих из разных регионов страны, не меняется последнее время. Если новая смена рабочих не приедет в ближайшее время, то с этой позиции северный город оттеснит пригород Иркутска. в поселках вокруг города сегодня зарегистрировано уже 1458 больных и за сутки это число выросло на 14. В пятерке также Ангарск - 1168 случаев и и Братск - 920. В этих районах прироста инфекции не было. В шестерку входит также и Бодайбо. В регионе золотодобытчиков, где высокие цифры также держатся за счет приезжих, обнаружено еще 14 человек с COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября 2020: где рост инфекции

Новые случаи заражения -это тоже показатель напряженности эпидемического процесса.

Понятное дело, первое место тут у Иркутска: + 59. Остальные цифры скромнее. В Усть-Илимске 23 новых больных, по 14 - в Бодайбо и Иркутском районе, по 11 - в Эхирит-Булагатском и Нижнеилимском районах, 7 - в городе Усолье-Сибирское.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября 2020: где случаев заражения меньше

Карта дает представление о том, что чем дальше от областного центра, тем меньше случаев заражения, так как и больных, которые могут кого-то заразить, мало. Так, по-прежнему меньше всего случаев коронавируса на 9 октября, согласно карте, в Иркутской области зафиксировано на севере, в Мамско-Чуйском районе -6. В список неохваченных инфекцией также входят Катангский район -7, Балаганский и Зиминский районы - по 8 случаев, Жигаловский -20, Чунский -21,Усть-Удинский и Ольхонский - по 29.

Это карта распространения коронавируса в Иркутской области на 9 октября 2020 года.