Большие страны хотят с помощью военного и экономического потенциала оказывать свое влияние на другие страны. Малые и слабые страны либо опираются на большие страны в государственной обороне и экономике, либо с осторожностью шагают по своему пути, будто по тонкому льду, с оглядкой на большие страны.

А каков путь, выбранный КНДР? Напомним, в прошлом Корея, как поле схватки больших стран, подвергалась презрениям и бедствиям. Вследствие этого психология преклонения перед большими странами, опора на внешние силы глубоко укоренилась в этой стране. Люди считали, что даже независимость страны, захваченной империалистами Японии, не может быть достигнута без помощи большой страны. В их сознании царила глупая мысль: авось победа революции в большой стране принесет Корее независимость.

В ту пору Ким Ир Сен (1912 - 1994) выдвинул революционную линию на основе принципа чучхе (только с верой в силу своего народа вооружить самого себя и победить противника), повел великую антияпонскую войну к победе и, наконец, добился освобождения Кореи. С этого времени самостоятельность стала неизменным руководством к действию в корейской революции.

После освобождения страны (15 августа 1945 года) в деле построения первого в ее истории социалистического государства, служащего интересам народных масс, его укрепления и развития корейцы ни на йоту не сбились с пути самостоятельности.

Если КНДР, соблазняясь каким-то «развитием» и «процветанием», отказалась бы от пути самостоятельности и опиралась бы на чужих, то не смогла бы избежать трагической участи, какая постигла страны, где социализм впоследствии потерпел поражение.

В конце прошлого столетия - в тех наихудших условиях, когда в ряде стран рухнул социализм и, пользуясь этим, антисоциалистические наступления коалиционных сил империализма сосредоточивались на КНДР, - она еще выше подняла знамя самостоятельности.

Самобытная политика сонгун (приоритет военного дела), проводимая Председателем ГКО

Ким Чен Иром (1942 - 2011), позволила КНДР защитить социализм и вступить в новую эпоху - эпоху строительства могучего социалистического государства.

Сегодня Корея, продолжая дело Ким Чен Ира, под руководством Председателя Госсовета

Ким Чен Ына неизменно продвигается вперед по пути самостоятельности, проложенному Ким Ир Сеном.

Сейчас она, закрепляя свой статус как идейно-политической и военной державы, могучей поступью идет вперед к рубежам экономически развитой страны.

КНДР - страна с небольшой территорией и небольшой численностью населения, но демонстрирует внушительный облик как сильная самостоятельностью. Это немыслимо в отрыве от деятельности Председателя Госсовета

Ким Чен Ына, который, претворяя в жизнь замыслы вождей предыдущих поколений, идет дорогой самостоятельности без каких-либо отклонений.

Материалы и фото предоставлены КНДР.