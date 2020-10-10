Карта распространения коронавируса в Иркутской области 10 октября: за сутки больше всего заболевших в Ангарске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Обновлена карта распространения коронавируса в Иркутской области на 10 октября. На сегодняшний день в регионе зафиксировано 20 406 случаев заболевания COVID-19. Больше всего заразившихся с начала пандемии в Иркутске – 9692, в Усть-Куте и Усть-Кутском районе – 1480, в Иркутском районе – 1464, в Ангарске – 1214. Далее в «рейтинге» Братск – 939 и Бодайбо – 698. Стоит отметить, что за минувшие сутки в некоторых из этих городов и районов новых случаев заболевания не было, а именно в Усть-Куте и Бодайбо.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 10 октября: за сутки большее число заболевших выявлены в Ангарске

О том, что в большинство случаев заражения всегда приходится на Иркутск – дело, казалось бы, ясное. И да, в региональном центре общее количество заболевших – больше. Однако, и в остальных территориях заболеваемость сейчас растет. Так, например, за минувшие сутки в лидеры по ежесуточному приросту вышел Ангарск.

В Иркутской области диагноз COVID-19 за сутки подтвердился у 159 человек. Большее число из них – 46 - в Ангарске. Кажется, ангарчанам сейчас нужно быть предельно аккуратными, как впрочем, и всем нам. Из дома не стоит выходить без масок и антисептиков, а от прогулок по местам массового скопления людей – пока лучше отказаться. Ведь от вируса не застрахован никто.

Так, в Иркутске коронавирус лабораторно подтвердился еще у 37 захворавших. В Усть-Илимске выявлено 28 новых случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, 19 – в Братске, 7 – Баяндаевский район, 6 – в Иркутском районе, по 4 - в городах Черемхово и Свирск, 2 – в Жигаловском районе, по 1 – в Саянске, Нукутском, Усольском, Шелеховском, Осинском и Боханском районах.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 10 октября: ищем свой район

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 10 октября. Фото: Оперативный штаб по коронавирусу в Приангарье

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