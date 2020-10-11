Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 октября: пассажиров без масок не будут пускать в общественный транспорт Фото: Иван МАКЕЕВ

Коронавирус в Иркутске, 11 октября. С каждым днем в Иркутской области увеличивается число больных коронавирусом жителей региона. Только за последние сутки было выявлено 159 заболевших человек, а обще число подтвержденных с начала пандемии случаев давно перевалило за 20 тысяч.

И хотя больше всего больных зарегистрировано в областном центре – свыше девяти тысяч случаев заражения COVID-19 – вводить новые и возвращать старые ограничения городские власти пока не собираются. Кроме, пожалуй, ужесточения масочного режима. С завтрашнего дня, 12 октября, людей без масок перестанут пускать в общественный транспорт Иркутска.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса

Такое решение приняли все компании – перевозчики Иркутска. Как сообщили в мэрии, в общественный транспорт пассажиров будут пускать только в средствах индивидуальной защиты. При этом водитель, если все-таки пассажир без маски сядет в автобус, троллейбус, трамвай или маршрутку, будет иметь право не ехать дальше и потребовать от пассажира надеть маску.

Как будет выполняться иркутянами это требование – проверит специальная комиссия. Сотрудники администрации проведут рейды в общественном транспорте. В том числе и для того, чтобы проверить, все ли водители работают в масках и перчатках.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 11 октября: впервые за месяц в регионе увеличилась скорость распространения коронавируса

В Иркутской области впервые за месяц увеличился прирост новых подтвержденных диагнозов «коронавирусная инфекция». Такие данные приводит Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Этот показатель прироста демонстрирует, во сколько раз увеличилось число случаев коронавируса в регионе за указанный период. Он помогает понять, с какой скоростью в это время распространялось заболевание на территории.

Так, в Иркутской области показатель увеличился на 1 пункт и составил 4%. Это, как отмечают в ИЦК, по-прежнему ниже, чем в среднем по Сибири и России. По итогам недели Иркутская область уступила республике Тыва позицию лидера среди субъектов Сибири с самой низкой скоростью распространения коронавируса.

Однако, Приангарье осталось в тройке регионов Сибирского федерального округа с наименьшими коэффициентами. Также Иркутская область по-прежнему остается на втором месте среди регионов Сибири по абсолютным показателям.

Скорость распространения коронавируса в регионах Сибири. Статистика. Данные Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом

Всего на 9 октября в Сибири выявлено 119 007 подтвержденных диагнозов COVID-19. Скорость распространения коронавируса в СФО вторую неделю подряд остается на одном уровне: количество новых случаев увеличилось на 6% - 7 136 человек по округу.

Быстрее, чем в среднем по Сибирскому федеральному округу COVID-19 распространялся в республике Алтай – 17%, Кемеровской области – 12%, Томской области – 10%, а также в Хакасии – 8% и в Омской области – 7%

В четырех регионах Сибири, помимо Иркутской области, темпы распространения эпидемии ниже, чем в целом по СФО. На 3% увеличилось число заболевших в республике Тыва, на 4% - в Новосибирской области и на 5% - в Красноярском крае.

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