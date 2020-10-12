Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 октября: за неделю число заболевших выросло на 4%

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 октября: суточный прирост заражений растет Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 октября. Увы, прирост заражений в Приангарье увеличивается. По данным оперштаба, за сутки заболел еще 171 человек. Для сравнения, неделю назад, 5 октября, за сутки коронавирус нашли у 116 жителей региона.

- Подтвержденных случаев инфицирования 20739, в том числе госпитализировано 2014 (+77), выздоровело 17772(+8), - сообщает правительство Приангарья. - Умерло 272(+2). От иных, не связанных с COVID-19, заболеваний - 90.

Продолжает бушевать коронавирус в Иркутске, последние новости на 12 октября неутешительные. Однако, несмотря на прирост новых случаев, в Приангарье темпы распространения инфекции все же ниже, чем в среднем по Сибири. За прошлую неделю число заболевших в нашей области увеличилось на 4%.

- В четырех регионах, помимо Иркутской области, темпы распространения эпидемии ниже, чем в целом по Сибири, - сообщает Информационный центр мониторинга ситуации с коронавирусом. - На 3% увеличилось число заболевших в республике Тыва, на 4% - в Новосибирской области и на 5% - в Красноярском крае.

А вот в республике Алтай, Хакасии, Кемеровской, Омской и Томской областях, наоборот, COVID-19 распространяется быстрее, чем в целом по Сибири.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 12 октября.

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