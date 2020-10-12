Карта распространения коронавируса в Иркутской области 12 октября: в красной зоне шесть территорий Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 12 октября показывает, что больше всего заражений - в региональном центре. С начала пандемии в Иркутске заболели 9889 человек, за сутки здесь тоже самый значительный прирост - 61 случай COVID-19.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 12 октября: где много заражений

Кроме Иркутска, в красную зону по количеству заболевших COVID-19 входят еще пять территорий. Так, на втором месте - Иркутский район, где инфекцию подцепили 1522 человека, из них 43 - за прошедшие сутки. На третьем месте - Усть-Кут, Усть-Кутский район, где с начала пандемии подцепили заразу 1480 человек, а вот за последние сутки не обнаружили ни одного нового заражения.

Также много заболевших, если считать с 18 марта, было в Ангарске - 1260. Из них за сутки диагноз коронавирус поставили 43 пациентам. А еще 941 сибиряк заболел в Братске и 699 - в Бодайбо. За сутки в обоих городах добавилось по одному зараженному.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области 12 октября: есть "чистые" территории

Зеленым на карте отмечены города и районы Приангарья, где все заболевшие COVID-19 уже выздоровели, а новых случаев пока нет. Таких территорий 22. Это Катангский, Усть-Илимский, Чунский, Братский, Нукутский, Тулунский, Зиминский, Аларский, Черемховский, Заларинский, Балаганский, Ольхонский, Баяндаевский, Боханский, Качугский, Киренский, Мамско-Чуйский, Жигаловский, Казачинско-Ленский, Усть-Удинский районы, а также города Зима и Саянск.

Таким образом выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области 12 октября.