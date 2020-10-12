Названа сумма штрафа за поездку без маски в маршрутках Иркутска

Большинство пассажиров в масках. Фото: Мария ЛЕНЦ

- Маска есть? Нет? Выходим из салона! - водитель за рулем маршрутки №417 в Иркутске жестко «фильтрует» пассажиров. Парень, которому он указал на дверь, покорно вышел. А кто более бойкий, попытались прорваться в салон без средств защиты. Зря…

Из-за коронавируса с масками в общественном транспорте Иркутска теперь строго. Не надел повязку - плати штраф. И суммы внушительные, до 30 тысяч рублей! Как будут контролировать? Полиция и городская администрация 12 октября устроила первый рейд. За час на сквере Кирова остановили для проверки больше 20 маршруток.

- Мы ничего не нарушаем, - громко оправдываются пассажиры в масках.

Надо отдать должное, таковых - большинство. Забота о здоровье или следование правилам?

- Сказано носить маску, вот и ношу, - пожимает плечами мужчина средних лет, пожелавший остаться неизвестным.

- А я больше за свое здоровье переживаю, чем за кошелек, - вторит ему другой иркутянин. - Не хочу подцепить вирус.

На всех автобусах наклеены объявления: «Вход без масок запрещен!», сами водители тоже в средствах защиты. Сетуют, что тяжело весь день сидеть за рулем в маске, дышать нечем, но что поделать - приходится терпеть.

Ну а кто-то махнул на правила рукой.

- Один водитель все-таки был без маски, втрех автобусах - пассажиры без масок, - рассказала о предварительных итогах рейда начальник отдела ГО и ЧС управления специального обеспечения администрации Иркутска Наталья Вирейкина. - Составлены акты, которые передадут в прокуратуру для проверки юридических лиц. А дальше - штрафы за невыполнение правил поведения в режиме повышенной готовности.

Отвечать за нарушения будут все: и перевозчики, и водители, и сами пассажиры.

- Оперативно не составишь акт на каждого человека без маски, поэтому схема такая: у нарушителя просят документы, записывают номер телефона и адрес. Позже ему придет повестка в суд, где решат, какое конкретно наказание ему назначить, - пояснили полицейские.

Причем зайти в автобус, трамвай или троллейбус в средстве защиты, а во время поездки снять - тоже нельзя. Это все равно расценят как нарушение. А водитель, заметивший в салоне людей с неприкрытым лицом, вправе остановиться и ждать, пока они наденут повязки или же выйдут на улицу.

Кстати, на некоторых маршрутках в Иркутске красуются объявления: «За вход без маски - штраф до 13 тысяч». Так вот, это ошибка - видимо, перевозчик или водитель невнимательно посмотрел документы о штрафах.

КОНКРЕТНО

Накажут рублем

Для пассажиров - предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей;

для должностных лиц штраф - от 10 до 50 тысяч рублей;

для предпринимателей штраф - от 30 до 50 тысяч рублей;

для юрлиц штраф - от 100 до 300 тысяч рублей.

КСТАТИ

Магазины и торговые центры - тоже под контролем

Заметили, что в крупные магазины и торговые центры тоже теперь не пускают без масок? На входе их либо выдают бесплатно, либо продают. В крайнем случае, могут развернуть со словами: «Купите где-нибудь маску, тогда и возвращайтесь». Проверки проводят и здесь.

На днях в торговом центре в Иркутске устроили рейд: из 52 магазинов только в одном покупатели и продавцы были без масок. Специалисты предупреждают, что проверки продолжатся и станут еще строже. Нарушителям тоже выпишут штрафы.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Шимпанзе Лею отправили на самоизоляцию

Не только люди, но и обезьяны подвержены инфекциям. В иркутской зоогалерее, чтобы не рисковать здоровьем местной знаменитости - шимпанзе Леи, как минимум до 17 октября не принимают гостей. Это, конечно, только одна из причин, почему на животных временно нельзя посмотреть.

- Не хотим принимать участие в ухудшении статистики, так как объяснить всем посетителям про маски и дистанцию бывает очень сложно, - рассказывают в группе зоогалереи в «ВКонтакте». - Вокруг много людей (из числа посетителей) с явными признаками ОРВИ. У нас очень маленький коллектив, и если даже обычный грипп посадит на самоизоляцию небольшую его часть, работать будет некому. Ну и нужна небольшая пауза, чтобы привести все помещения в соответствие с новыми требованиями безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вернется ли в Иркутск тепло: синоптики рассказали о погоде на середину октября (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08.