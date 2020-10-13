Высший руководитель Трудовой партии Кореи, государства и вооруженных сил товарищ Ким Чен Ын выступил с речью на военном параде, посвященном 75-летию Трудовой партии Кореи

Солдаты и офицеры Войск обеспечения общественной безопасности, бойцы Рабоче-Крестьянского Красного Ополчения и Красной молодой гвардии!

Делегаты, участники торжественных мероприятий в честь 75-летнего юбилея партии, жители города Пхеньяна!

Командиры и бойцы войсковых частей, принявших участие в военном параде в честь славного октябрьского праздника!

Дорогие товарищи! Наступил День основания славной нашей партии. Мы встретили ночь, овеянную великой славой. Этот год, когда отмечается День основания партии, был беспрецедентно трудным, и вот пришла эта славная ночь. И лишь один этот факт почему-то сильно волнует наши сердца.

По случаю 75-летней годовщины со дня основания великой нашей партии позвольте мне от имени Центрального Комитета Трудовой партии Кореи послать сердечное поздравление и привет всем людям, ознаменовавшим нынешний октябрьский праздник огромной славой и гордостью.

Разрешите мне выразить сердечную благодарность, послать горячее поздравление и теплый привет всему нашему народу.

Товарищи! В эту ночь великого праздника улицы столицы и славная площадь здесь полны чувствами восторга, радости и гордости. А нынешний этот славный момент защищается неоцененным трудом и самоотверженными усилиями многих членов партии, рабочих во всех уголках страны, солдат и офицеров нашей революционной армии - вот чего нам нельзя забыть.

Как много людей в этом году с терпением преодолели жестокую ситуацию и активно трудились, чтобы принести сегодня этот славный момент и защищать его! Как много вызовов мы преодолели, чтобы прийти до этого места!

Особенно к патриотической и героической самоотверженности, проявленной нашими народноармейцами, в этом году на неожиданно появившихся противоэпидемическом фронте и участках восстановительной работы по устранению ущерба от стихийных бедствий, никто не может относиться без слез благодарности.

Конечно, можно сказать, что защита Родины, защита народа и защита революции - естественный долг Народной Армии, но переживания наших офицеров и солдат были слишком велики. Они берут на себя слишком многое, и невзгод тоже переживают много.

При этой мысли мне неловко и больно в душе, что не могу быть вместе с ними в эту славную ночь.

Вот и сейчас многие офицеры и солдаты нашей армии, которые не смогли прийти на эту славную Площадь имени Ким Ир Сена, смело борются на передовой линии профилактического фронта и на участках восстановительной работы по устранению понесенного ущерба в защиту безопасности государства и благополучия народа.

Так наша армия с честью выполняет свою обязанность субъекта государственной обороны в условиях как военной угрозы со стороны враждебных сил, так и внезапной угрозы, как борьба с эпидемией и стихийными бедствиями.

Позвольте воздать дань глубочайшей чести чувству горячей преданности офицеров и солдат всей армии к нашему государству, нашему народу, я шлю им сердечную благодарность.

Вместе с тем шлю боевой привет, вдохновение и благодарность бойцам моих самых надежных дивизий столичных партийцев, нашим активистам, которые должны быть на этом месте. Именно они - патриоты, которые, выполнив порученную им строительную задачу по устранению нанесенного ущерба, не выбрали путь в Пхеньян, где их любимый родной дом, а добровольно отправились в другой участок, где ведется восстановительная работа по ликвидации ущерба.

Шлю боевой привет и благодарность также трудящимся всей страны. Желаю семьям, которые, сгладив следы стихийных бедствий, вили себе гнездо в новом селе, в новых жилых домах, и семьям всей страны только счастья и радости. Желаю, чтобы наши дети всегда жили прекрасными мечтами.

Пользуясь этим случаем, шлю свое теплое чувство утешения всем людям мира, борющимся и сейчас против тяжкого недуга - злокачественного вируса. От всей души, сердечно и искренне, горячо желаю, чтобы непременно охранялись их здоровье, счастье и улыбки.

Шлю теплый сердечный привет и любимым соотечественникам на Юге страны и горячо желаю, чтобы как можно скорее была преодолена эта кризисная ситуация со здравоохранением и пришел день, когда Север и Юг пожмут руки друг другу.

Товарищи! Сегодня мы все собрались на октябрьской торжественной площади с бесценными успехами и трудовыми свершениями, подготовленными с единой душой и с полной отдачей энергии. Дойти до этого места действительно было нелегко. Это было продолжением трудной борьбы, нам приходилось преодолевать многочисленные остервенелые препятствия.

Конечно, был таким пройденный нашей партией весь 75-летний путь, но, в частности, с самого начала нынешнего года каждый день, каждый шаг был действительно труден и тяжел из-за непредвиденных огромных вызовов и препятствий. Но мы, смело преодолев все это, с чувством гордости и достоинства стоим на этом знаменательном месте.

Сама эта картина, поражающая людей мира, наглядно показывает, что были подавлены всякие бедствия, которые беспокоили нас и преграждали нам путь, успешно осуществлены поставленные нами справедливые боевые задания.

Дорогие товарищи! Сегодня мы в торжественной обстановке ознаменуем 75-летний юбилей нашей партии. На свете нет такой страны, как наша, где весь народ торжественно отмечает день рождения своей партии как радостный праздник, как день великого события.

В такую волнующую и кипучую ночь, когда колышется волнами теплая душа всей страны, стою на этом месте и не знаю, с чего начать свое слово всему народу.

В этот момент, когда мысленным взором окидываю каждую из страниц, овеянной славой 75-летней истории нашей партии, я много думал, с какого слова начать сегодня на этом месте, но больше не нашел подходящего, кроме как одного - спасибо. Вот оно - признание сердца, моя искренняя душа, что мне хотелось бы излить перед нашим народом.

Прежде всего всей душой благодарю вас за то, что сегодня весь наш народ здоров, без болезней и благополучен. Это слово хотелось обязательно сказать.

Большое спасибо вам за то, что все здоровы и нет ни одной жертвы злокачественного вируса. Мы так защитили всех людей этой страны от дурной заразной болезни, страшно распространяющейся по миру. Конечно, это было естественным, обязательным делом для нашей партии, да и успех в этом деле надо назвать должным. Но сам факт того, что мы защитили их, почему-то увлажняет глаза слезами восторга и радости. При виде всех здоровыми не могу найти другого слова, кроме как спасибо!

Сегодняшней этой победе весь мир не может не удивляться. Это великая победа, которую принес сам наш народ.

Для нашей партии дороже всех жизнь каждого из наших людей. Когда здравствует весь народ без болезни, тогда возможно существование и партии, и государства - всего на этой земле.

А на этом свете слишком много нестабильных элементов, пытающихся угрожать и вредить жизни самого дорогого нашего народа.

И потому, когда с самого начала года наступил глобальный кризис со здравоохранением и окружающая ситуация сложилась нехорошая, правду сказать, было много и душевных переживаний, и опасений.

Однако наш народ незыблемо выдержал и поднялся: он, абсолютно поддерживая и проводя в жизнь предпринимаемые партией и государством меры, не только надежно защитил свою судьбу, но и динамично, стойко преодолел все суровые трудности и испытания.

Наш народ - замечательные люди, которые заботятся друг о друге, помогают друг другу и окружают друг друга вниманием. Если бы не было социалистической системы, при которой эти люди с глубоким чувством патриотизма и высокой сознательностью живут, сотрудничая друг с другом, то не были бы предотвращены нагрянувшие страшные бедствия.

Все наши люди добровольно, став субъектом профилактического дела, как один встали на борьбу за защиту государства, самих себя и своих детей, благодаря чему поднялась, ощущающая нехватку во всем, и отстающая отрасль профилактики страны, стало возможным сохранять невообразимое другим стабильное положение с профилактикой.

Все, хотя живут не так уж зажиточно, но, образовав большую дружную семью, сохраняют здоровье без единой жертвы злокачественного вируса. За это я очень благодарен, чувствую прилив сил.

На этом свете не найдешь такого благодатного народа, как наш, который глубоко понимает трудную ситуацию страны, принимает ее как свои семейные дела.

Сейчас на этой планете нет другой такой страны, как наша, которая столкнулась с огромными вызовом и трудностями: в условиях, когда из-за жестоких продолжительных санкций во всем ощущается нехватка, надо проводить чрезвычайные профилактические мероприятия и одновременно устранить ущербы от жестоких стихийных бедствий.

Все эти испытания, безусловно, считаются тяжелым бременем, болью для каждой семьи, каждого гражданина нашей страны. Однако наши люди, ставя государственное дело выше домашнего, вместе несут на своих плечах все и всякие испытываемые государством трудности, своими искренними усилиями и потом стойко поддерживают эту страну. Именно они благодатные патриоты.

И наша партия верит в народ, который каждый раз, когда она обращается к нему с вопросом положения в стране, встает горой и опирается на его силу в преодолении всех национальных трудностей.

Наш народ всегда питает чувство благодарности к нашей партии, но на самом деле герои, достойные принимать благодарность, - это именно наш великий народ. Он на протяжении 75 лет неизменно поддерживал нашу партию, не жалея себя, без малейшего колебания отдавал свои пот и кровь для защиты священного революционного дела.

Наша партия, проходя самый трудный, полный испытаний путь революции, смогла овеять этот кровавый маршрут победами и славой. Главный секрет этих достижений именно в том, что наш народ искренне верил в партию, следовал за ней и защитил ее великое дело.

Великий наш народ, став мудрым учителем, всегда придавал партии ум и мудрость, вселял безграничную силу и смелость, самоотверженно защитил и сердечно поддерживал ее, блестяще осуществил в реалии ее замыслы и линии. В отрыве от великого нашего народа, этого всемогущего творца истории, никогда нельзя забывать о 75-летней славной истории нашей партии.

На призыв партии на великий подъем наши люди откликнулись на легендарном коне Чхоллима, а когда партия планировала грандиозное строительство, они ответили «скоростным боем», безусловно, претворяли в жизнь ее решения, идя в огонь и в воду. С этим великим народом наша партия всегда была душой крепка, в любой критической обстановке смогла создавать историю творения чудес на этой земле.

Наш народ с безграничной верностью, несгибаемым боевым духом и честным трудом, преодолевая всякие невзгоды истории, поднял великий Октябрьский праздник на пьедестал славы. В его образе я всеми фибрами души чувствую его огромную, как небо, силу и готовность, и впредь, не только 75 лет, а дальше - 750, 7500 лет - неизменно следовать за партией и защищать ее.

Товарищи! При мысли о том, что я только пользовался слишком огромным, бесконечным, как небо, и глубочайшим, как море, доверием нашего народа, но не смог оправдать его как следует, мне неудобно в душе.

В окружении доверия всего народа я с решимостью продолжать дело великого вождя и великого Полководца вступил в ответственную должность главы этой страны, но из-за нехватки моих усилий и искренности наш народ все еще испытывает трудности в жизни.

Несмотря на это, наш народ всегда с чувством абсолютного доверия ко мне поддерживает любые мои выбор и решения. Пусть за это ему придется быть готовым пройти полосу еще больших трудностей, но его доверие ко мне и к нашей партии всегда остается безусловным и незыблемым.

Столь страстное и искреннее доверие и вдохновение для меня являются самым дорогим богатством, которое не заменить ни на какую честь, не сравнить с кучами золота и безграничной силой, не признающей никакие опасения и невозможности.

Благодаря огромнейшему доверию, которого никто на этом свете не может ожидать, я с глубоким сознанием своей миссии и с крепкой волей самозабвенного служения народу смог без колебания идти навстречу бесчисленным вызовам, решающей битве, требующей быть готовым даже к войне, и предпринимать мощные ответные меры против невиданных в истории крупных бедствий. Для меня будет наивысшей честью трудиться вместе с таким замечательным народом, преклоняясь ему.

Пользуясь этим случаем, еще раз торжественно заверяю: пусть мое тело разорвется и даже крошится на куски, но я, не щадя своей жизни, безусловно буду оправдывать бесконечное, как небо, доверие нашего народа и до конца буду верным ему.

Уважаемые граждане всей страны! Товарищи! Еще раз большое вам спасибо!

Позвольте мне с чувством благоговения выразить вам, всему народу страны, сердечную благодарность, присоединив к душе великого вождя и великого Полководца еще и свою.

Товарищи! Надежно защищать наш народ, еще лучше служить ему и дать ему жить зажиточной жизнью, не завидуя никому на свете, - такова для меня и нашей партии первейшая миссия и незыблемая воля.

Наша партия уже создала мощнейшую военную силу для сохранения мира, чтобы надежно защищать социализм - достоинство и жизнь нашего народа, чтобы наш народ смог жить из поколения в поколение на процветающей земле, где никогда не будет войны.

Сегодня гордо выстроившиеся парадные колонны дают всем ясно понять, как Трудовая партия Кореи вырастила свою революционную армию, насколько велика ее мощь. Если сравнить с военным парадом, состоявшимся именно на этом месте всего лишь 5 лет назад по случаю 70-летия ТПК, то все могут хорошо понять, что современность наших военных сил намного изменилась к лучшему, и легко узнать о темпах их развития.

У нас есть верные и мощные армия научно-технических работников в области обороны и рабочий коллектив ВПК, основательно вооруженные революционными идеями своей партии и исключительно служащие интересам своей революции. Наша военная мощь так развилась и изменилась, что никто не может осмелиться пренебрегать ею или сравниться с нами. Создана сила сдерживания, вполне способная контролировать любые военные угрозы и урегулировать их, перед лицом которых мы уже стоим или с которыми возможно будет столкнуться. Наши военные силы меняются в темпах развития, качественно и количественно, по нашему требованию и расписанию.

Наша партия определила военную способность, позволяющую превентивно обуздать силы, которые смогли бы затронуть суверенитет и право на существование нашего государства, нашего народа, или создать им угрозу, как самую доверительную и надежную обороноспособность государства; сделала и делает все, чтобы обладать военными силами для приведения ее в действие, и сейчас постоянно достигает рубежей их обновления.

Чтобы обуздать, контролировать все опасные попытки и угрожающие действия с охватом все усиливающейся враждебными силами ядерной угрозы, мы будем продолжать укрепление сил военного сдерживания в качестве средства для самообороны и самозащиты.

Наши военно-сдерживающие силы, предназначенные содействовать защите суверенитета и права на существование государства, защите мира в регионе, далеко не будут злоупотребляться или не будут использованы превентивно. Однако если какие-нибудь силы смеют трогать безопасность нашего государства, если они пытаются применить вооружение против нас, то я буду карать их, превентивно мобилизовав все наши самые мощные наступательные силы.

Я никак не желаю, чтобы нашим военным силам приходилось прицелиться на кого-либо другого. Мы ясно подтверждаем, что мы укрепляем наши военно-сдерживающие силы далеко не против кого-то другого. Мы наращиваем их для защиты нас самих.

Если нет силы, то придется и сжатым кулаком только вытирать текущие слезы и кровь. Наша партия за счет могучих военных сил обеспечит суверенитет страны и надежную безопасность нашей территории, защитит вечное благополучие государства и народа, мир и будущее.

Товарищи! Наши революционные вооруженные силы вооружены революционными идеями Трудовой партии Кореи, безгранично верны Родине и народу, оснащены могущественной сверхсовременной боевой техникой, отражающей способность и дух нашего народа. И, несомненно, никаким агрессивным силам никак нельзя игнорировать священное наше государство и осмелиться преградить путь корейскому народу.

Теперь осталось лишь то, чтобы наш народ, больше не переживая невзгоды, наслаждался всеми благами зажиточной и цивилизованной жизни.

Наша партия будет неизменно проводить преимущественную политику и непрерывно расширять мероприятия, направленные на рост благосостояния народа и предоставление ему больше льгот, максимально ускорит процесс построения идеального общества, богатого и процветающего, что обрисовывает народ и во сне.

Наша партия, деля с народом общую судьбу в обстановке суровых трудностей и убеждаясь в силе сплоченного нашего народа, лучше познала, что нам надо делать впредь.

Предстоящий VIII съезд Трудовой партии Кореи выдвинет начертания и конкретные показатели для реализации этого, и теперь борьба нашей партии за создание счастья народу перейдет на новую стадию. Чем выше мы поднимемся, тем яростнее станет свирепость всяких реакционных сил и возможны непредвиденные трудности. Но это, я бы сказал, пустяки, если сравнить их с испытаниями, которые мы переживали до сих пор. У нас есть сила, способная сорвать все это, есть уверенность в себе.

Единодушие и сплоченность партии и народных масс, укрепленные на пути продолжительной борьбы, когорта способных кадров, воспитанных и подготовленных при нашем социализме, потенциал самостоятельной экономики, несомненно станут могучими силами, стимулирующими и ускоряющими процесс нашего продвижения вперед.

Наша партия, наш народ, преодолевая перевалы неисчислимых трудностей и испытаний, чего не довелось переживать другим, справились со всеми, чего другие не посмели бы даже и пожелать. Теперь наша партия и народ с более твердой верой и смелостью, с необычными энтузиазмом и готовностью начнут поступательное шествие к новому развитию и процветанию

Я буду выдвигать более строгое требование, чтобы все работники парторганизаций, правительства, органов власти, вооруженных ведомств прилагали все старания, от всей души работали и боролись для нашего народа, для создания людям лучшего будущего. Идеал нашего народа грандиозный, и непременно придет тот день, когда будет осуществлен тот идеал.

Буду прилагать все усилия к реализации этого великого идеала, чтобы на пути к более высоким рубежам социалистического строительства были отмечены прогресс, развитие и практические перемены, которые каждый может испытывать воочию.

Товарищи! Мы стали сильными и в горниле испытаний становимся более сильными. Время на нашей стороне. Пусть все могучей поступью пойдут к светлому будущему социализма, за достижение новой победы!

В заключение позвольте мне еще раз выразить благодарность за то, что все люди остались здоровыми, без болезней. Сердечно благодарен за то, что они неизменно верят нашей партии.

Да здравствует великий наш народ!

Материалы и фото предоставлены КНДР.