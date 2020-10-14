В деревнях сибирячки чаще рожают и реже разводятся

Семья, домашнее хозяйство - тем и живут девушки в деревне. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

«Есть женщины в русских селеньях...» И не мало! Ко Дню сельских женщин, который отмечается 15 октября, Иркутскстат подсчитал, что в Приангарье таковых 267 тысяч. Получается, что каждая пятая жительница региона живет в деревне. Конечно, их семейный уклад, быт и работа заметно отличаются от городских. Давайте сравним!

Итак, в деревнях больше «заботятся о демографии», это факт. Например, здесь вдвое чаще рожают в юном возрасте - в 15 - 19 лет. На каждую тысячу девушек приходится 2105 новорожденных, то есть многие воспитывают двоих, а то и троих ребят. Примерно такие показатели и должны быть, чтобы население не уменьшалось. Так что семьи в селах большие: в каждом седьмом доме - минимум пять человек.

В городе таковых вдвое меньше, и на тысячу женщин только 1467 детей. Ничего удивительного: многие откладывают семейную жизнь на попозже, делая упор на карьеру, да и сам ритм жизни в «каменных джунглях» обязывает крутиться, как белка в колесе. Не до декретов.

- Отметим, что в селе заметно больше замужних и вдвое меньше официально разведенных, - рассказывают аналитики. - А в случае развода или вдовства здесь проще создать новую семью.

Почему? Дело в том, что мужчин и женщин в деревнях Приангарья примерно поровну. Вот и получается, что легче найти вторую половинку. Так, в начале этого года на 1000 мужчин приходилось 1038 дам (в городе 1199).

- Численный перевес женщин начинается позже, с 38 лет, а не с 29, как в городе, - добавляют в Иркутскстате.

Сельчанки посвящают себя всецело не только семье и воспитанию детей, но еще и домашнему хозяйству. Коров подоить, за свиньями приглядеть, огород вспахать - каждый день полон забот. А как иначе, в деревне не так уж много рабочих мест, а кормить домочадцев надо. Запасы на зиму подготовили, а излишки на продажу. Тем и живут. И никаких выходных, отгулов и отпусков.

Но есть свои плюсы. Продукты свежие и натуральные - раз. Природа рядом - два. Шанс поселиться в просторном частном доме, а не ютиться в съемной однокомнатной квартире - три.

Так что в деревню даже выпускницы вузов и техникумов приезжают работать. Что не говори, а квалифицированные врачи и учителя нужны везде! Но все-таки девушек с хорошим образованием здесь вдвое меньше, чем в городе.

- И еще. Продолжительность жизни женщины в сельской местности в среднем на два года меньше, чем у горожанок: 73,2 года против 75,6, - говорят в Иркутскстате. - Выходит, что в деревне больше юных леди (из-за высокой рождаемости), но меньше пенсионерок.

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Безработица среди представительниц прекрасного пола

В селе 17,9%

В городе 8,4%

Сколько девочек и девушек

В селе 23,8%

В городе 18,8%

Сколько пенсионерок

В селе 28,7%

В городе 30,0%,

Разведенных дам

В селе 4,2%

В городе 9,8%

Замужних

В селе 58%

В городе 50%

Имеют только школьное образование

В селе 20%

В городе 10%

Только 4 класса образования

В селе 11%

В городе 5%