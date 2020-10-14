«Мой тест потерялся, а заразившейся маме пришлось пешком идти на МСКТ»: иркутянка рассказала, как ее семья месяц борется с коронавирусом. Фото: личный архив

С апреля, когда в Иркутске жители только начали заражаться коронавирусом, прошло полгода. За это время много то переболел. Вот и среди знакомых иркутянки Ирины Елисеевой и ее мужа уже были случаи COVID-19. Но потом все пошло на спад. Лето, отдых...Кажется, пронесло. Но однажды, проснувшись, Ирина почувствовала, что ловит ртом воздух, потому что его не хватает, задыхается. Отмахнулась, решила забыть про страхи — пройдет. Тогда еще женщина даже не подозревала, что ее ждет. Мало было рассчитывать на то, что организм справится. Надо было еще суметь попасть к врачам, дождаться тестов и помочь пожилым родителям, которые тоже слегли.

Не хватало воздуха

Плохо Ирине стало ровно месяц назад, 14 сентября. Утром она проснулась с температурой 38. Самостоятельно ее сбить женщине удалось через два дня. Но зато появилась дикая слабость.

-Состояние было как после жуткого похмелья, - вспоминает она. – Я даже несколько шагов не могла делать. Только встану у плиты что-то готовить, как сразу хочется сесть. Штормит, едва на ногах держусь. Сразу решила сдать тест на коронавирус. Хотя, если честно, уже была уверена, что это «корона». Ведь раньше я в жизни не болела осенью. А температура у меня и вовсе почти никогда не поднимается.

Где можно было подхватить заразу? С трудом, не сразу, Ирина вспомнила, как неделю назад ей не хватило дыхания, как давило в груди. Тогда она , списала все на нервы на работе. Оказалось — увы, нервы в порядке. Это болезнь брала свое.

Анализ-то взяли, а результат?

Она поняла — надо сдаваться. И набрала номер своей поликлиники. Тут ей повезло. Домой пришла специализированная бригада врачей в полной экипировке. Посмотрели, послушали, мазок из горла взяли.

- Сказали — ждите! А сколько ждать, когда лечиться надо?, - разводит руками Ирина.

На четвертый день, узнав, что результат станет известен еще не скоро, она поняла — надо штурмовать медицинскую Бастилию. Через знакомых людей в белых халатах выяснила, что ее тест положительный. Чтобы не затягивать с лечением, по совету тех же знакомых медиков купила и нужные антибиотики, и противовирусные.

- Боялась поражения легких, - продолжает Ирина. – Мне уже казалось, что начинаю задыхаться, не хватало воздуха. В выходные хотела вызвать врача, но в больнице ответили, что все терапевты заняты, все расписано. Ждать бесполезно. При этом на МСКТ можно было записаться только по направлению все того же врача. Короче, два дня выходных я потеряла.

Потерянный тест

В понедельник, спустя неделю после первого визита медиков, к Ирине мужем, у которого также обнаружили COVID-19, пришел врач и прописал лечение. К этому моменту слабость у женщины прошла, но появилась другая проблема – кашель. Помог второй курс антибиотиков. У мужа, кроме температуры вообще не было симптомов.

Врачи оставили свои сотовые номера, и ежедневно консультировали ее. А при необходимости посещали. Проблемы начались уже на финишной прямой борьбы с инфекцией.

- Через две недели, когда пошла на поправку, сдала пробу, - говорит Ирина. – Произошло это 3 октября. Мужу уже пришел отрицательный результат. А мне не ответили до сих пор. Более того, мой тест вообще потерялся.Жду уже 10 дней. За это время успели взять второй мазок. Это было 7 октября, но и он еще не готов. Вот и приходится выходить гулять ночью, как кроты. Балкона- то у нас нет.

Из всей семьи Ирины, коронавирусом не заболел только ребенок.

С «короной» на улицу

Но Ирина больше беспокоилась о родных. Звонила маме, та тоже пожаловалась на температуру и слабость. Пришлось бить во все колокола.

-К маме врач пришла 19 сентября, - говорит Ирина. – Выслушала ее, осмотрела, но даже не подала данные на то, чтобы ей сделали тест на «корону». Это при том, что той уже 67 лет, и она в зоне риска - у нее без того тяжелая болезнь. Мазок у мамы взяли после того, как я сама позвонила в больницу и устроила скандал.

- Ирина уже понимала — и отец наверняка болен, а это опасно. Но про него вообще забыли.

-Его данные на тест тоже не подали. Как врач его не заметила, когда приходила?, - возмущается Ирина. - Когда анализы у родителей взяли, я спросила в больнице, когда к ним придет врач? Ответ был таков: «Идти некому, врачей не хватает. Ждите через неделю, если станет плохо, пусть

вызывают врача». Вскоре маме выписали направление на МСКТ. Но опять же везти отказались. Мол, не хватает машин. Мама, больная коронавирусом, в маске пошла на МСКТ пешком. Хорошо хоть не так далеко...

Сейчас родители идут на поправку. Ирина и ее муж тоже неплохо себя чувствуют. Но выйти на работу не могут, пока официально не убедятся, что здоровы.

- Спустя 10 дней в поликлинике мне сказали: «Сами звоните и узнавайте», - заключает Ирина. – Уже морально готовлю себя ко второму месяцу карантина.

Сколько ждать результата анализа, она не знает.

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