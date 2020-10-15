В Балаганске построят больницу и откроют новый детский сад

Сейчас больница в Балаганске располагается в деревянных зданиях. Фото: Матрена Бизикова

Когда-то Балаганск был городом, но в 20 веке утратил этот статус. После строительства Братской ГЭС его территорию затопило, но населенный пункт возродился в 45 км от нее. Сейчас поселок, имеющий статус райцентра, активно развивается. Здесь строятся новые социальные объекты. В рамках рабочей поездки в Балаганский район губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посмотрел, как в муниципальном образовании реализуются проекты, направленные на улучшение качества жизни людей.

Медицинским учреждениям нужны кадры

В частности, в Балаганске запланировано строительство новой районной больницы. Проект уже разработан. По федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения возводить объект предполагается в 2022-2025 годах. Ориентировочная стоимость строительства составит 1,5 млрд рублей.

Сейчас медицинское учреждение располагается в деревянных зданиях, построенных в 50-е годы прошлого века. В помещениях уже невозможно соблюдать необходимые санитарные требования. Здесь изношены коммуникации, нет возможности разместить современное медицинское оборудование.

Кадровая обеспеченность больницы ниже, чем по региону – 10 врачей и 57 человек среднего медицинского персонала.

- Необходимо использовать все возможности для привлечения кадров, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Специалистов нужно мотивировать. Там, где появляются новые больницы, будем рассматривать возможность строительства жилья для медиков.

В структуру медицинского учреждения Балаганска входят 10 фельдшерско-акушерских пунктов. Глава Приангарья посетил один из них. ФАП в селе Бирит был введен в эксплуатацию в 2016 году, сейчас для удобства жителей при нем планируется организовать аптечный пункт.

Игорь Кобзев предложил тиражировать такой опыт - открывать аптеки при ФАПах и в других населенных пунктах.

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Бирит. Фото: Матрена Бизикова

Недобросовестные строители попадут в черный список

Также в селе Бирит глава региона посетил школу, в которой до сих пор, несмотря на учебный год, идет капитальный ремонт. Сроки затянулись из-за расторжения муниципального контракта с подрядчиком, который не выполнил свои обязательства. Организацию внесут в список недобросовестных подрядчиков.

- Контракт был расторгнут 14 июля 2020 года, и мы вновь вышли на торги, - рассказала директор школы Алена Андреева. - 1 сентября заключили новый контракт на капитальный ремонт. Организация приступила к работам. Уже заменили кровлю, ремонтируются подъездные пути. Работы подрядчик выполняет оперативно.

Губернатор подчеркнул, что подрядная организация должна сдать объект до 20 декабря.

- С 10 января 2021 года дети должны учиться в отремонтированном здании, - заявил Игорь Кобзев.

В школе села Бирит до сих пор не завершен капитальный ремонт. Фото: Матрена Бизикова

Всего в школе села Бирит около ста учеников. Детей, в том числе, привозят сюда из соседней деревни Метляева. Уроки организованы в две смены.

На время ремонта все школьники занимаются в других помещениях. Горячее питание для них организовано, несмотря ни на какие сложности.

Еще одну школу Балаганского района глава Приангарья посетил, приехав в

деревню Заславская. Здание было построено в 1962 году. Учатся здесь 123 ребенка.

- Необходимо рассмотреть возможность строительства в деревне школы-сада по типовому проекту, - заявил Игорь Кобзев.

Кстати, в самом Балаганске сейчас возводят детский сад на 110 мест. Работы идут в рамках национального проекта «Демография». По областной госпрограмме «Развитие образования» в 2018 – 2020 годах предусмотрено финансирование строительства в размере 231,8 млн рублей. Сейчас на объекте идут отделочные работы и благоустройство. Готовность детского сада - 78%.

- Я буду выходить на федеральный уровень с инициативой о том, чтобы подрядчики, которые претендуют на выполнение работ по ремонту, реконструкции, строительству социально-значимых объектов, проходили не аукцион, когда с понижением цены может пострадать качество работ, а конкурс. В этом случае учитывается квалификация подрядных организаций, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Игорь Кобзев подчеркнул, что подрядная организация должна сдать объект в Бирите до 20 декабря. Фото: Матрена Бизикова

«Стыдно всем, кроме подрядчика»

Также в Балаганске глава Приангарья столкнулся с вопиющей, по его словам,

ситуацией. К 75-летию Победы здесь должны были благоустроить сквер рядом с мемориалом. Подготовили красивый проект. Место должно было стать центром притяжения людей. Благоустройство велось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». На объект зашла фирма и выполнила работы с качеством, которое не выдерживает никакой критики. Администрация Балаганского района оплачивать это безобразие отказалась. Подрядчик подал на администрацию в суд. Сейчас идут судебные разбирательства. Муниципалитету пришлось вернуть субсидию в областной бюджет. По правилам участия в федеральном проекте территория пропустила целый год, не имея права на получение дополнительных средств на благоустройство по этой программе.

- В год 75-летия Победы балаганцы вместо красивого сквера и мемориала получили то, за что реально стыдно. Стыдно всем, кроме подрядчика. Это верх цинизма, - заявил Игорь Кобзев. - Мемориал Победы – святое. Это дань уважения нашим ветеранам. Память. И относиться к памятникам так безответственно, цинично – недопустимо. Этого категорически не приемлю и не прощаю. Думаю, как и все.

Губернатор поручил представить предложения по скорейшему решению вопроса с благоустройством мемориала.

Вопиющая ситуация: так благоустроили сквер рядом с мемориалом в Балаганске. Фото: Матрена Бизикова

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.