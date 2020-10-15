Детские стоматологические клиники в Иркутске с адресами, телефонами, ценами, отзывами посетителей и фото. Фото: архив компании

Одна из многочисленных задач, стоящих перед родителями подрастающего малыша - выбор детской стоматологии в Иркутске, благо в Иркутске их несколько десятков. Казалось бы, зачем особо озадачиваться выбором: проще всего пойти в ближайшую муниципальную поликлинику, где ребенку и будут лечить зубы в рамках полиса ОМС.

Набор этих услуг довольно аскетичен: только самый необходимый минимум. Так, молочный зуб с кариесом, скорее всего, просто предложат вырвать. Светоотражающих пломб ставить не будут, придется довольствоваться обычным зубным цементом. О качестве используемой при лечении детей анестезии вам расскажут крики и плач маленьких пациентов, доносящие из кабинетов дантистов.

Согласитесь, как-то не хочется знакомить своего малыша со всеми этими реалиями. Именно поэтому ответственный родитель перед тем, как сделать выбор, изучит весь список детских стоматологических клиник в Иркутске, с адресами, телефонами, ценами, отзывами посетителей и фото. Найти оптимальный вариант бывает непросто.

Однако сотни и сотни иркутян, выбравших иркутскую семейную стоматологию Кристалл, своим выбором более чем довольны. Свидетельство тому - и многочисленные отзывы. Да, семейная стоматология Кристалл «на слуху» у многих иркутян. Те из них, кто приводят детей в детское отделение Кристалла, уверены — это самый правильный выбор. Выбор, сделанный не только умом, но и сердцем. А выбирая сердцем, мы не ошибаемся.

Детское отделение клиники принимает детей всех возрастов, здесь работает команда опытных врачей всех специальностей, специализирующихся именно на детской и подростковой стоматологии. Главные направления работы отделения: ранняя диагностика, профилактика и лечение заболева

Фото: архив компании

ний молочных зубов, предупреждение нарушений прикуса и ранняя его коррекция.

Ранняя диагностика особенно важна. Начинать посещения стоматолога стоит, не дожидаясь возникновения и усугубления проблем. Малыши двух-двух с половиной лет приходят на первый прием к доктору, еще не имея негатива перед стоматологом. Опытный внимательный врач проводит первые профилактические осмотры так, чтобы ребенок не испытал никакого негатива. И постоянные маленькие посетители Кристалла уверены: лечить зубы совсем не страшно и ни капельки не больно!

В клинике активно используются инновационные методы ранней профилактики развития кариеса (такие, как минерализация эмали молочных зубов с использованием специальных паст, запечатка фиссур жевательной поверхности и пр.) По отзывам родителей и статистике врачей, эти меры в разы снижают вероятность развития кариозных процессов у подрастающих детей.

Лечению кариеса молочных зубов в клинике уделяется масса внимания. Ведь именно от состояния молочных зубов будет зависеть качество растущих на смену постоянных. Преждевременное удаление молочного зуба чревато неизбежными проблемами с прикусом. Но даже если молочный зуб все-таки приходится удалить слишком рано, лучше это сделать именно у врачей Кристалла. Детский ортодонт Иркутск используют специальные методики, предупреждающие смещение зубов в ряду, и прикус сформируется правильно.

К ортодонтам Кристалла приводят подростков со всего города. Коррекция прикуса - также одна из специализаций клиники. Отзывы посетителей и фото юных пациентов с ровными зубами и красивыми улыбками - лучшее свидетельство мастерства местных врачей.

Заботясь о состоянии зубов ребенка, вкладываясь в своевременную коррекцию прикуса, мы тем самым делаем серьезный вклад в его будущую успешность. Подростки, да и взрослые с проблемными зубами зачастую страдают от неуверенности в себе и своей привлекательности. Комплексы такого плана способны серьезно отравить человеку жизнь, существенно снижая его цену на профессиональном рынке, да и в личной жизни. А ведь избежать проблем несложно: достаточно вовремя отвести ребенка к хорошему ортодонту.

Еще одна проблема, справиться с которой помогут в клинике Кристалл - панический страх ребенка перед стоматологическим креслом. Возможно, у него уже был негативный опыт, и малыш впадает в истерику, едва увидев доктора? Опять-таки можно порекомендовать привести ребенка именно в Кристалл: внимательные врачи клиники умеют находить общий язык с самыми несговорчивыми малышами. Масса игрушек, возможность рассмотреть инструменты доктора, который рассказывает много интересного, доброжелательный медперсонал - дети осваиваются в клинике моментально и перестают бояться.

Фото: архив компании

Преодолеть стресс поможет и лечение детских зубов под седацией. Седация представляет собой бережный вариант наркоза, не имеющий противопоказаний и побочных эффектов. Смесь нейтральных газов, вдыхаемая ребенком через носовую маску, дает быстрый эффект расслабления. Малыш успокаивается и спокойно сидит в кресле, давая доктору возможность аккуратно пролечить все проблемные зубки. Седативный эффект проходит практически сразу после снятия маски. Именно такое лечение рекомендуют педиатры для детей с любыми проблемами со здоровьем.

Заботясь о здоровье и благополучии малыша, мы всегда выбираем сердцем. Выбор клиники Кристалл помогает изменить жизнь к лучшему - это подтвердят практически все родители маленьких пациентов клиники.

Контакты: детская стоматология Иркутска Кристалл, ул.Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

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