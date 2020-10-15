Минздрав рассказал, кто имеет право бесплатно сдать анализ на коронавирус в Иркутской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ежедневно около 200 человек получают диагноз COVID 19, а общее число заразившихся с начала пандемии давно превысило 20 тысяч. К этому всему добавилось ОРВИ. На вопросы жителей региона обо всем, что связано с медицинской помощью, в прямом эфире ответила замминистра здравоохранения региона Галина Синькова.

У кого бесплатно берут тест на коронавирус

Все, у кого повысилась температура или появился насморк, вызывают врача. И ждут, что у них возьмут тест на коронавирус. А когда медики с этим не торопятся, возмущаются. Галина Синькова напомнила, что на этот счет есть четкие правила, разработанные Роспотребнадзором и Минздравом.

В первую очередь тестируют тех, кто попал в провизорные госпитали с пневмонией. Здесь диагноз нужен срочно. А также тех, кто уже лечится от коронавируса, для контроля состояния. Кроме того, в это число входят медики, которые лечат COVID 19, врачи скорой. У тех, кто температурит, анализ берется по показаниям. Совершенно необязательно, что человек болен именно этим.

У тех, кто «в контакте», берут анализы на 8-10 день. Это потому, что именно столько времени нужно, чтобы слизистые «накопили» достаточно вируса и тест-системы его определили. Сразу это делать просто бессмысленно. Но пробы сдают не все , а те, кто общался с заболевшим непосредственно и часто. Это члены семьи и коллеги, находившиеся в одном кабинете. Если в школе заболел ученик, то проверят весь класс. Учитель в маске не считается контактным. А если заболел учитель, то не будут проверять школьников.

Почему долго ждать результат теста на коронавирус

В указе губернатора от 12 октября отмечено, что анализ методом ПРЦ должен быть сделан не позднее двух суток с того момента, как проба попала в лабораторию. Еще сутки после дается на извещение пациент о результатах. По желанию это можно сделать не только по телефону, а по электронной почте, через мессенджеры.

В Иркутской области тесты на коронавирус проводят 12 лабораторий и несколько филиалов частных медицинских компаний. За сутки делают более 7 тысяч тестов, из них около 4 тысс – за счет бюджета и ОМС. По плану, на 100 тысяч населения должно проводиться не менее 150 тестов в сутки, в Иркутской области делают больше 250 тысяч.

Почему не дозвониться до горячих линий

Количество звонков в октябре выросло с 200 до 1, 5 тысяч в сутки, и проблемы были. Этот вопрос должен уже решиться. Число операторов на горячих линиях Минздрава и МЧС региона увеличили в два раза. Сейчас к дежурству привлечены медики и волонтеры.

Сложно также стало дозвониться в регистратуры поликлиник, и Минздрав создал для них отдельные call-центры, где дежурят студенты ИГМУ и медицинского колледжа.

Почему долго едут «Скорые»

В регионе 200 бригад «Скорой». Из-за пандемии число вызовов выросло до 900 в сутки. В первую очередь, с нормативом в 20 минут, бригады выезжают на вызовы, где есть угроза жизни пациента. Это ДТП, инфаркты, инсульты. Все звонки фильтруют профессиональные медики, используя дополнительные вопросы. Скажем если у человека гипертония и в очередной раз не сильно повысилось давление, достаточно таблетки и неотложки. То же касается и температуры, если она не критическая. На помощь пришли фельдшера и медсестры, студенты выпускных курсов медицинских образовательных учреждений.

Кроме того, усиливают бригады скорой медицинской помощи, меняют маршрутизацию, чтобы сделать работу более эффективной, на помощь также приходят волонтеры. Галина Синькова поблагодарила предпринимателей, которые на своих машинах возят врачей на вызовы.

Есть и конкретика. В Иркутске и Иркутском районе было 46 бригад, сейчас их стало 60, доукомплектованных студентами лечебного факультета.

Галина Синькова напомнила, что врачи неотложной помощи работают при каждой поликлинике, они ходят на вызовы с 8 до 20 часов в будни, до 15 часов – в субботу. Надо вызывать их.

Кому ставят прививки от гриппа и коронавируса

От гриппа ставят бесплатно прививки всем, кто входит в льготные категории, включая учителей, медиков, работников транспорта, студентов и детей. Врачи рекомендуют их сделать, вакцины достаточно, как взрослой, так и детской. Тем, кому бесплатная прививка не положена, сделают ее в медцентрах или прививочных кабинетах платно. Поскольку это может снизить опасность ситуации, когда к коронавирусу и прочим ОРВИ присоединится и грипп, стоит ее поставить.

Вакцину от коронавируса населению в этом году ставить не будут. Ее сделали 42 врачам.