Братск изначальный. Как строили город

Комсомольцы приехали строить Братск. 1955 год. Фото: Музей истории Братской ГЭС и города Братска.

- Первым делом, если вы хотите узнать что-то о строительстве Братска и Братской ГЭС, надо прочитать книгу Николая Добронравова и Сергея Гребенникова «В Сибирь, за песнями». Иначе никак. Правда, ее трудно достать. Это библиографическая редкость, издание 1964 года, - наставляли нас в Музее строительства Братской ГЭС и города Братска.

В самом деле. Вот эта книжка перед нами – документальное свидетельство того, как выглядел Братск, какие люди его строили. Мы, современные люди, уже давно прочитавшие «Прощание с Матерой» Валентина Распутина, пожалуй, по-новому воспримем почти фотографические, документально точные свидетельства того, что в ложе будущего Братского моря просто не успели спилить лес. Тысячи кубов. Тогда это оценивалось, конечно, по-другому. Как свидетельство победы над природой, и только. Из песни слова не выкинешь, у первопроходцев была своя правда.

Пароход идет по лесу

…Пароход шел... по лесу. Да, да, по лесу! Лавируя между деревьями, он шел усталой походкой путника, осторожно выбирающего дорогу среди берез и сосен, стоящих по пояс в реке. Местные жители уже привыкли к этим картинам, они не удивляются. Они знают: возле Братска плещется новое море.

...Мы шли дальше и не переставали удивляться. Лес теперь плыл нам навстречу. Деревья, срубленные в уже затопленных местах, были беспорядочно разбросаны по поверхности Ангары. Издалека эти бревна казались спичками, словно какой-то неведомый великан, прикуривая, высыпал их из огромного коробка прямо в холодную ангарскую воду…."

Но самое главное в «картинках с натуры», которые мы видим в книге – другое. Невероятный подъем и энтузиазм, готовность горы своротить. И она была! Это ведь поколение военного детства, которому не пришлось повоевать. И романтичный порыв свой они реализовали здесь, на Ангаре, где возможностей для подвига хватало с лихвой.

А девчонки танцуют на палубе

"С верхней палубы парохода всю ночь неслись звуки баяна. Девчонки, те самые девчонки, которых уже « околдовала Ангара», танцевали, танцевали почти до самого рассвета…

На следующий день на импровизированном концерте в небольшом уютном салоне парохода мы прочли их немногочисленным зрителям. Здесь были ребята из судовой команды, пассажиры, а среди них те самые две девчонки — героини будущей песни….

А спустя несколько месяцев, уже в Москве, Александра Пахмутова написала музыку на эти стихи, и вышла в свет первая песня нашего сибирского цикла…."

Пахмутова и Добронравов отправились по Ангаре из Иркутска в Братск в 1962 году, когда все было по-другому. Только что была построена ГЭС, первостроители ее, неуемные души, собирались на Илим. А сам Братск только что, 12 декабря 1955 года был объявлен городом.

Каким увидели Братск Пахмутова и Добронравов

...Он красив. Широкие улицы. Кирпичные и блочные дома, деревянные коттеджи. Спуск к Братскому морю... Вид с набережной поэффектнее, чем с Аю-Дага на Черное море. Таежные сосны, величественные, как сама Сибирь.

...Он огромен. Мы несколько раз считали, сколько же всего поселков объединяются словом «Братск», да так и не выяснили. Поселок Падун (Левый берег), поселок Энергетик (Новый город), поселок Гидростроителей (Правый берег), Осиновка, город Братск и ЛПК (Лесопромышленный комплекс), поселок Строителей, Анзеба, поселок Порожский и т. д.

Каждый из поселков считает себя главным Братском. Левый берег — потому что здесь все начиналось, здесь сейчас горсовет, гостиница, скромно названная турбазой, здесь на дачах,на берегу моря, останавливаются гости Братска. Правый берег считает себя главным Братском в общем тоже не без основания: здесь живет основная масса гидростроителей, недаром же он так и называется — поселок Гидростроителей.А уж ЛПК и подавно считает себя главным Братском. Со временем здесь действительно будет центр города с административными зданиями, гостиницей, театром. Значит, это и есть главный Братск — ведь ему принадлежит будущее!

...Он молод. В Братске все новое: новые кварталы, новые школы, новые клубы. Он весь строится....Он работяга. Когда с мыса Пурсей взглянешь на панораму знаменитой, известной по сотням снимков Братской ГЭС, захватывает дух. Только поистине вдохновенным трудом можно было за такой короткий срок вымахать эту силищу, эту красоту. Труд не прекращается ни на минуту. Когда строителям предложили перейти на обыкновенную рабочую неделю с днем отдыха в воскресенье, они не согласились. «Мы вошли в ритм работы, нам будет скучно. Мы и в воскресенье придем на стройку...»

Интересны и свидетельства Николая Добронравова, как очевидца, о тех, кто строил Братск. Очень много – студентов. Ими десант певцов, поэтов и композиторов гордится.

С такими путевками ехали в Братск. Фото: Музей истории Братской ГЭС и города Братска.

Кто же они, эти лучшие люди на свете?

"Выйди на улицы Братска, постой на эстакаде, спустись в машинный зал, посиди в рабочей столовой — и ты увидишь: идут тебе навстречу, мчатся в самосвалах и грузовиках, на ходу что-то горячо обсуждают простые ребята и девчата, такие же, как в Москве и Ленинграде, на Украине или на целине. Но приглядись повнимательней, и ты отметишь — очень много встретилось тебе институтских и университетских значков на груди у парней и девчат….

Молодые выпускники. Те, кто, оканчивая институт, твердо и решительно говорили комиссии по распределению: «Направьте меня на ударную стройку». Пускай дома их убеждали: «Вы можете остаться, у вас есть более выгодные предложения, у вас здесь более заманчивые перспективы», — они стояли на своем….

А если нет на груди у парня или девчонки институтского значка (так уж сложилась жизнь, может быть, не удалось окончить даже средней школы), подойди, спроси, и ты узнаешь, что, наверное, каждый 'второй братчанин учится….

Не случайно, что в таком удивительном взаимопонимании, в такой общности интересов могло родиться твердое убеждение, выраженное в словах, которые мы не раз слышали от рабочих и от инженеров:

— Мы столькому научились в Братске, что, если нас пошлют на другую ГЭС, мы построим ее в три, в пять раз быстрее, мы построим ее в несколько раз дешевле!"