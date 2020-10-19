«Главврач на приеме, окулист ездит по вызовам»: почему иркутянам приходится неделю ждать доктора. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«В конце прошлой недели уговорили-таки жену вызвать врача. Не скорую, боже упаси, а врача из поликлиники. Душащий сухой кашель, вечером температура, слабость. И что же нам ответили? Поликлиника закрыта, на днях последний терапевт заболела. И что же делать? А ничего, вы уж там как-нибудь выживайте, ничем помочь не можем... Это гериатрический центр, между прочим, где все пациенты входят в группу риска, т.е. возрастные. Будем как-нибудь выживать, если получится, а не получится- это наше личное дело...», - сообщение в соцсетях известного в Иркутске журналиста, уважаемого человека, Игоря Широбокова, мало кого в городе удивило.

Понятно, что в регистратуре сказанули в сердцах, всех не проконтролируешь. Понятно, что, если совсем уж будет плохо, врачи приедут и помогут. А так все очень даже обычно. К температурящим больным, если только на градуснике не выше 40, «Скорые» уже давно не ездят. Просто не в состоянии. Одновременно с ковидом в атаку пошли остальные ОРВИ, да и другие болезни не отступают. И случилось то, что случилось, о чем предупреждали вирусологи страны еще весной. Медицина начала захлебываться.

Врачи работают самоотверженно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Я сам веду прием больных»

- Сегодня нам удалось дозвониться до регистратуры и вызвать доктора. Врач, как обещали, придет к Альбине после обеда, - сообщил Игорь Широбоков. Семья ждала медика с прошлого четверга...

Ситуация, еще раз повторюсь, банальна до чрезвычайности. Заболеть сейчас страшно. По правилам, с температурой надо вызвать врача, а не идти не прием. Но если жизни ничего не угрожает и вы в сознании, скорее всего, как лечить насморк или кашель, вам расскажут по телефону. Сходите в аптеку, купите откашливающее и от температуры, и вперед. Многие люди привыкли как раньше, с обязательным визитом эскулапа на дом. Но это зря. И не потому что медики отлынивают.

-Я сам веду прием больных, потому что врачей в нашей небольшой поликлинике просто не осталось, - говорит главный врач иркутского областного гериатрического центра Виктором Пустозеровым. - У нас всего три терапевта. У одной из них коронавирус. Кроме этого, у многих других медиков тоже есть этот диагноз - у кого по контакту, кто-то дома заразился. Несмотря на маски, санобработку и все предосторожности. Увы, работать же приходится очень много, да и в транспорте они ездят. Поэтому все на пределе. Вызвали больничного терапевта из стационара, у него очередь перед кабинетом человек 30. Я сам веду прием, потому что некому больше, обзваниваю больных. Просто сейчас вал людей с температурой, непредставимый. Просил студентов-старшекурсников, но их уже разобрали большие поликлиники, ведь врачей везде не хватало, а сейчас еще они и сами свалились с болезнями. У нас завполиклиникой, главная медсестра, сотрудники регистратуры — все с ковидом в стационаре лежат. А легких мы не кладем!

Плановый прием в поликлинике в самом деле отменили, потому что не до них. На вызова в поликлинике едет окулист — он еще здоров, на телефоне — стоматолог. Часть больных получает рекомендации просто по телефону, если случай очевидный.

-Все равно к пациентам отправляем медиков, - продолжает главврач. - Большая часть лечится на дому. Даже с легкой формой ковида, не говоря уже о бронхите. Если нет необходимости, их просто никто не положит. Все больницы города переполнены донельзя. У нас 55 коек и 69 пациентов. Одно место освободится, дезинфицируем и кладем следующего. ИВЛ заняты, реанимация переполнена. И в таком круглосуточном, авральном режиме уже давно работаем. Врачи падают с ног! Вот сегодня у нас около 50 вызовов на одного доктора и одну машину, которую мы используем как такси.

И в самом деле, в регионе заполнены уже почти все «коронавирусные» койки в стационарах. Только за одни сутки, на 19 октября, пришлось положить в больницы еще 250 человек с «короной». В больницах уже 2905 человек, изыскиваются все возможные резервы. Как на войне.

Тесты берут, но результатов приходится ждать долго. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сдал тест? Результат как получится

Половина всех случаев заражения вообще и большая часть «свежих» случаев — в Иркутске. В городе, получается, болен или переболел уже каждый 60-ый житель. В такой ситуации инфекция передается просто «по цепочке», какие препоны ей не ставь. От одного необследованного, потому что скрытого и бессимптомного, к другому. И это в Москве обследуют всех и бесплатно, и даже на антитела. У нас Сибирь, таких возможностей нет. И, скорее всего, не будет.

- Сдал анализ! Результатов первого ждал 8 дней, а второго, наверное 10, - разместил в соцсетях фотографию огромной очереди перед Диагностическим центром Иван Вильчинский. Очередь впечатляет — как в Мавзолей в советские годы. Правда, на улице плохая погода, снег. Но стоять надо. И стоят.

Иронизировать тут можно много. Однако, если весной зараза была где-то далеко, то сейчас она реальность. Температурящие жители региона хотят сдать тесты и выясняют, что нельзя. Только по показаниям минздрава и роспотребнадзора. Там вперед пропускают тех, кто лежит с пневмонией в провизорных и с ковидом в обычных госпиталях. Потом идут те, у кого врачи взяли на дому. Потом — те, кто амбулаторно лечится. Кто-то может сдать платно — и так просто, и на антитела. Но только без температуры.

- В регионе ежесуточно делают примерно 7 тысяч анализов на коронавирус, - говорит заместитель министра здравоохранения региона Галина Синькова. - Уже разработана «дорожная карта», как мы можем повысить их число, нарастить эффективность. Но не до бесконечности, ненамного, увы.

В соцсетях бизнесмены, всерьез озадачившиеся тем, что творится с медициной, предлагают решение — создать больше лабораторий и оснастить их как следует. Всего -то!

- Не получится, - охлаждает пыл горячих голов директор Противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов. В этот институт стекаются для проверки все сомнительные анализы. - Потому что к высокоточному оборудованию нужны еще и высококвалифицированные специалисты. Все, что есть, заняты. И работают чуть ли не круглосуточно, на пределе. Так просто профессионалов не подготовишь, значит, будут ложно-положительные диагнозы. Зачем?

Между тем мэры небольших городков сетуют, что тесты берут, но отвозят в Иркутск раз в неделю, а в последнее время и вовсе не отвозят, потому что лаборатории областного центра не справляются с валом.

- Лаборатории Иркутска не справляются с потоком анализов, не успевают обработать , - говорит мэр Саянска Олег Боровский. - Бывает, нужно ехать на лечение — и не выедешь, нет анализа и справки. Есть у нас группа детсадовская, в которой заболел воспитатель. И пришлось отправлять детей на изоляцию, давать родителям больничные. 14 дней прошло, людям официально нельзя продлить листок нетрудоспособности, но и ребятишек мы принять не можем, потому что не у всех есть отрицательные результаты на ковид. Этот анализ замораживается. И поэтому 72 часа от забора теста до результата это нереально. Ну и плюс сезонное ОРВИ. У меня из 618 учителей в школах болеют 55. Из них большинство, 43 — простуда, 2 с пневмонией, три с ковидом. А вот из 134 докторов болеют 76. Половина в больнице, но тоже много ОРВИ. Что касается, где заражаются, то либо в отпуске, либо, и это чаще всего - в Иркутске. В областной центр едут в больницы на прием со справкой, что «короны» нет, возвращаются и заболевают. В столице региона ковид повальный.

Увы, но судя по статистике, это так. И в качестве одной из мер защиты жителям небольших городков в мессенджерах советуют избегать поездок в Иркутск.

В Саянске размышляют, не отправить ли детей на каникулы пораньше. Есть опасение, что ребятишки будут просто бегать на улицах и заражаться. Такая же ситуация с идеей насчет отмены амбулаторного приема в поликлиниках. И хотелось бы так сделать, но врачи просто не смогут добраться до всех больных. Этот вопрос еще будет, конечно, обсуждаться.