В Забайкалье из больницы украли трубу, по которой поступал кислород для пациентов с коронавирусом

Трубу для подачи кислорода больным коронавирусом украли в Забайкалье Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЧП, которое могло привести к трагедии, произошло в читинской горбольнице №1 вечером, 19 октября. В 19.30 аппараты ИВЛ, которые поддерживали состояние больных коронавирусом, неожиданно подали медикам звуковые сигналы о том, что резко упало давление в системе подачи кислорода. Руководители больницы тут же начали искать причину утечки спасительного газа. Оказалось, что охотники за цветным металлом срезали 13 метров медной трубы, по которой в корпус больницы шел кислород. При этом в корпусе было развернуто 200 коек, из которых 150 подключены к кислородной разводке.

- Пятерых пациентов, которые нуждались в бесперебойной подаче кислорода, срочно перевели в реанимацию другого корпуса, - рассказала министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина. – Благодаря тому, что врачи сработали быстро и профессионально, никто из больных COVID-19 не пострадал.

Инженеры уже провели восстановительные работы. Все пациенты, которые нуждаются в кислороде, продолжают лечение в полном объеме. Преступников, укравших медную трубу, разыскивает полиция.

Добавим, что за последние сутки в Забайкалье коронавирус выявили еще у 198 человек. За все время распространения инфекции, в регионе 9281 зараженный. Победили заболевание 6153 жителя, умер - 91.

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