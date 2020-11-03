Майор Евгений Балабанов представляет Иркутскую область на конкурсе "Народный участковый – 2020". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В конкурсе Народный участковый 2020 Иркутскую область представляет Евгений Балабанов из Черемхово. Евгений Балабанов работает старшим участковым уполномоченным в отделе полиции Черемхово. На службе 36-летнего майора не раз поощряло руководство - за ответственность, за хорошие результаты, за трудолюбие, и даже за спасение жизни человеку. Неудивительно, что он стал победителем регионального этапа конкурса Народный участковый 2020. А теперь Евгений Балабанов представит регион в финале. За звание лучших в виртуальном баттле с ним будут бороться Анискины со всей страны. Победитель получит от министра МВД России и "Комсомольской правды" досрочное звание и ключи от новенького УАЗ "Патриот".

Евгений Балабанов: "Пожилые люди выручают нужной информацией, которая помогает раскрывать преступления". Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Евгений Балабанов из Черемхово представляет Иркутскую область на конкурсе Народный участковый 2020

Итак, давайте ближе познакомимся с нашим претендентом на победу! По словам Евгения Балабанова служить в тогда еще милиции, он мечтал с детства. А именно в госавтоинспекции. Закончив колледж по специальности «Юриспруденция», и отслужив в армии, Евгений пришел устраиваться в ГИБДД. Но жезл так и не получил, не было вакантных мест. Мужчине предложили пока поработать участковым. Он согласился, несмотря на то, что место было не в городе, а в деревне. Работа в селах настолько понравилась Евгению, что когда ему все-таки предложили перейти в ДПС, он отказался.

- Понял, что участковый – моя должность, - говорит Евгений Балабанов. - Работать с сельскими жителями мне нравится. Они отзывчивые. К тому же в деревнях много пожилых людей с активной жизненной позицией. С такими мне интереснее всего. Они интересуются всем, что происходит вокруг. Кстати, часто выручают нужной информацией, которая помогает раскрывать преступления.

Сейчас Евгений следит за порядком в селах Новогромово, деревнях Малиновка, Шаманаева, Русский Забитуй, Катом, Старогромово и поселках Ершовка и Трудовой. В общей сложности там живет около 6 тысяч человек. Прошлой зимой все они читали новости про своего участкового, когда он спас человека на улице. Дело было так.

- Перед новогодними праздниками, проезжая с напарником мимо остановки,- рассказывает Евгений. - Заметили прохожего, который внезапно начал дрожать и упал посреди улицы. Мы остановились, выбежали из машины, оказали мужчине, который начал задыхаться, первую помощь, а затем сопроводили прибывшую карету скорой помощи до больницы.

После этого в соцсетях сотрудники нашли родственников пострадавшего и сообщили им о случившемся. Когда мужчину выписали, его жена записала полицейским видео, в которого поблагодарила за спасение супруга.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

В свободное от работы время Евгений Балабанов увлекается туризмом, а еще обожает играть в волейбол. И конечно, старается как можно больше времени проводить с семьей: с женой и двумя сыновьями и дочкой. Кстати, со своей будущей супругой, полицейский также познакомился на работе, когда опрашивал возможных свидетелей преступления.

- Мечтаю всегда быть примером для своих детей, - заключает Евгений. - А в работе хочу, чтобы люди доверяли полиции.

Добавим, что конкурс Народный участковый уже 10 лет проводит МВД России вместе с «Комсомольской правдой». Голосование народное, оно проходит на сайте kp.ru с 1 по 10 ноября. Торжественное награждение состоится 16 ноября, накануне профессионального праздника – Дня участковых уполномоченных полиции.

КОНКРЕТНО

Как голосовать

В конкурсе Народный участковый 2020 Иркутскую область представляет Евгений Балабанов из Черемхово

Поддержать нашего земляка может любой желающий. Заходите на сайт kp.ru, на страницу конкурса «Выбери лучшего участкового страны!» (можно найти через поисковик, введя это название). Проголосовать можно с помощью своих аккаунтов в социальных сетях. Все накрутки фиксируются и автоматически отсеиваются. Учитываются только голоса реальных пользователей.

Фотография участкового из Иркутской области находится на седьмой строчке. Чтобы проголосовать, нужно авторизироваться через одну из соцсетей. Голосуем за Евгения Балабанова!