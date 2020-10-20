Треть иркутян из-за падения зарплат подрабатывает в свободное время. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

18% иркутян сообщили, что за период пандемии их зарплата снизилась. Отметим, кстати, что в опросе HeadHanter участвуют отнюдь не самые бедствующие категории населения, там ищут себе работу квалифицированные кадры. Однако можно жаловаться на падение доходов, а можно находить источники их повышения, занимая свободное время дополнительной деятельностью. Чем, в основном, все и заняты.

Среди тех соискателей из Иркутской области, кто в данный момент работает по найму, 18% сообщили, что уровень их зарплаты с начала года увеличился, еще столько же заявили о том, что он упал. У 55% он остался таким, как и был. Кстати, это далеко не самая худшая ситуация. Сказалось то, что предприятия региона, хоть и в усеченном режиме, но работали. В среднем по стране пожаловались на падение доходов 26%, при том, что выросли они у тех же 18% счастливчиков. Кто они?

«Про рост заработных плат чаще всего говорили ИТ-специалисты, а про падение – представители сферы продаж и сферы гостеприимства. А вот наиболее стабильной в этом смысле оказалась сфера безопасности и бухгалтерия», - отмечает Асель Сейлова, руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь.

Тут надо сказать, что сибиряки не промах. Особенно иркутяне. Иркутская область на первом месте в Сибири по числу тех, кто вкалывает на двух работах, или, в всяком случае, имеет достойную подработку, таковых 33%. Охотно берутся за дополнительные заказы и тратят на это выходные юристы, журналисты, преподаватели, сотрудники туристической и гостиничной сфер, сферы безопасности.

Что приносит дополнительный доход? Как правило, это вторая работа или подработка. На втором месте - свой небольшой бизнес. В тройку также входит доход от акций и облигаций и игра на фондовом рынке. Этот вид деятельности, требующий интеллектуальных вложений, стоит, между прочим, выше в рейтинге, чем сдача недвижимости в аренду.