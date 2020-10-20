В Иркутской области энергетикам компенсируют часть расходов на покупку жилья

Семья Файзуллиных из Братска 1 сентября справила новоселье. Фото: архив компании

Квартирный вопрос остро стоял во все времена. Сейчас позволить себе купить жилье могут далеко не многие. Спасает лишь ипотека, по которой каждый месяц в течение нескольких лет семьи выплачивают порой неподъемные для них суммы. Компания En+ Group в этом плане позаботилась о своих сотрудниках, возродив специальную жилищную программу, запущенную в свое время по инициативе Олега Дерипаски. В ее рамках работники могут получить ипотечный кредит на покупку жилья у банка-партнера на 10 лет по низкой ставке - сейчас это от 6%. Первоначальный взнос при этом не требуется. Что же касается ежемесячного взноса, то компания оплачивает до 50% суммы.

- С идеей возродить программу выступили рабочие советы En+ Group, - рассказали в компании. - Задача - повысить качество жизни работников, поощрить лучших сотрудников и укрепить престиж рабочих профессий.

Примечательно, что участвовать в программе могут даже молодые специалисты, проработавшие в компании всего лишь год. Условие для всех остальных работников - не менее трех лет трудового стажа на предприятиях группы. Предпочтение отдается тем, кто намерен надолго связать свою карьеру с компанией, представителям дефицитных профессий, сотрудникам, регулярно выполняющим и перевыполняющим производственные показатели, активно участвующим в проектах повышения эффективности производства, социальных и культурных мероприятиях, а также награжденным грамотами и благодарностями за профессиональную деятельность.

Программа доступна сотрудникам энергопредприятий En+ Group в Красноярском крае, Иркутской, Нижегородской и Челябинской областях.

На полученные кредиты приобретают квартиры как в новостройках, так и на вторичном рынке. Кроме того, возможно рефинансирование ранее взятой ипотеки.

Один из участников корпоративной программы работает на Братской ГЭС. Эльдар Файзуллин - молодой специалист. На станции он трудится около полутора лет, а в группе компаний - четвертый год. Сразу после службы в армии устроился в «»Иркутскэнерго». Сейчас в должности инженера-энергетика трудится на одной из крупнейших гидроэлектростанций мира. Кроме того, он активно помогает профсоюзу ГЭС, участвует в спартакиадах и культурных мероприятиях.

- В марте я заполнил анкету, необходимую для участия в программе. Подошел по всем параметрам. Уже в мае сообщили, что можно ждать сертификат. В июне поехал в банк подавать первоначальную заявку на ипотеку, а 1 сентября мы с женой справили новоселье!

Квартиру Эльдар Файзуллин приобрел большей площади, чем полагается по программе для двух человек. Сделал это в расчете на пополнение в семье. Таким образом, пока компания оплачивает ему 36% от ежемесячного ипотечного платежа, но когда появится ребенок, будет сделан перерасчет, и Файзуллиным начнут компенсировать уже половину платежа.

Кстати, трехкомнатную квартиру супруги купили в самом центре Братска. Сделка оказалась очень выгодной.

- Я рассчитал стоимость жилья с учетом процентов по кредиту. Если квартира стоит сейчас 3,6 млн рублей, то через 10 лет я вместе с процентами заплачу за нее 5,1 млн рублей. Но даже если все 10 лет нас будет в семье двое, предприятие вернет 1,8 млн рублей и квартира обойдется в 3,4 млн, - пояснил Эльдар Файзуллин.

Кроме того, он отметил, что без поддержки компании вряд ли бы решился на ипотеку, так как ежемесячный платеж съедал бы большую часть семейного бюджета.

До покупки собственного жилья Файзуллины жили на съемной квартире, причем значительную часть арендной платы также компенсировало предприятие.

- Еще учась в университете, я знал об этой программе для иногородних. Теперь есть еще одна замечательная программа, по которой можно получить свое жилье. Став собственниками, мы уже можем планировать свою жизнь и думать не только о том, как обновить интерьер, но и о самосовершенствовании, перспективах работы, карьерном росте, - сказал Эльдар Файзуллин.