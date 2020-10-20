En+ Group построила в Усть-Илимске детский игровой комплекс

В Усть-Илимске открыли детскую площадку. Фото: архив компании

Проект стоимостью более 5 млн рублей реализован в рамках программы развития общественных пространств, создание которой инициировал в свое время основатель компании Олег Дерипаска.

Площадка для детей от 3 до 14 лет расположена недалеко от школы. Раньше на этом месте был пустырь, а сейчас - горка, канаты, всевозможные виды качелей, игровой домик, спортивный лаз «Медуза», качалки для малышей. Все элементы отличаются высоким качеством, безопасностью и большим сроком службы. Они изготовлены из современных экологически чистых материалов. Также на территории уложено специальное покрытие, есть скамейки и урны. В рамках достигнутых договоренностей администрация города обеспечит освещение игрового комплекса.- Одним из приоритетных направлений социальной политики En+ Group является развитие городов, где присутствуют предприятия нашей компании, - отметил Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group. - Мы многое делаем в этом направлении: строим лыжные базы, ледовые арены и детские ледовые городки в рамках нашего проекта «На лыжи!», помогаем возводить и оборудовать детские учреждения, планируем благоустроить территорию вокруг плотины Иркутской ГЭС и создать здесь зону отдыха для горожан. У нас большие планы. Строительство детской площадки в Усть-Илимске - лишь часть масштабной программы по изменению качества жизни в ключевых для нас городах. Мы очень надеемся, что новый игровой комплекс станет любимым местом отдыха для маленьких жителей Усть-Илимска.