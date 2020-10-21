Иркутская нефтяная компания помогает развивать север Иркутской области

Не только учёба, но и практика! Ученики «ИНК-Класса» знакомятся с производством на Ярактинском месторождении. Фото – архив компании

Север Приангарья - территория с большим экономическим потенциалом, но остро нуждается в развитии. Медицина, образование, благоустройство, социальная сфера - во всем требуется движение вперед. И этому активно помогает Иркутская нефтяная компания и Благотворительный фонд Марины Седых. Не зря с первых дней ИНК позиционирует себя как социально-ответственный бизнес, который регулярно инвестирует в территорию. Только представьте, за последние 10 лет компания вложила в ее развитие 1,27 миллиарда рублей!

Здравоохранение - на новый уровень

Получить медпомощь в полном объеме вдалеке от областного центра - реально. Особенно это актуально в условиях распространения COVID-19. С этой целью ИНК выделила деньги на строительство в городе дополнительного корпуса районной больницы стоимостью более 500 миллионов рублей. Это крупнейший соцпроект и один из самых значимых. В новом отделении медики смогут лечить пациентов с внебольничной пневмонией, а в будущем его можно будет легко перепрофилировать.

Корпус построят быстро. Современный, высокотехнологичный, оснащенный новейшим оборудованием, он будет доступен для жителей Усть-Кута и района. Что важно, не обделили вниманием и главное здание больницы. Благодаря компании его впервые за много лет капитально отремонтируют.

- Среди наших работников много местных жителей, и в наших интересах помогать устькутянам в развитии территории, в частности, укреплять и поднимать медицину, - подчеркнул и.о. генерального директора ИНК Евгений Милов.

К слову, весной, когда разгулялся коронавирус, компания активно помогла здравоохранению региона. А именно, приобрела и поставила медицинское оборудование (например, аппараты искусственной вентиляции легких), и средства индивидуальной защиты для больниц и соцучреждений Иркутска, Усть-Кута и других территорий.

И это еще не все. Весной в Усть-Куте прошла акция «ИНК. Здоровье - детям». В северном городе побывали лучшие врачи области. Под руководством главного врача Ивано-Матренинской детской клинической больницы, детского хирурга Владимира Новожилова они обследовали больше 200 юных устькутян. На севере Приангарья не хватает узких специалистов, а привезти детей в больницы Братска или Иркутска могут далеко не все.

- Спасибо организаторам акции за возможность побывать на приеме у врачей областного уровня, не выезжая из города, - поблагодарила мама одного из пациентов, жительница Усть-Кута Гульмира Кадиатдаева. - Мне с сыном приходится ездить в большие города регулярно, а это всегда непросто для особенных малышей. А здесь мы смогли показаться всем профильным специалистам: и хирургу, и неврологу, и педиатру.

После снятия ограничительных карантинных мер дети, опять же за счет ИНК, начали проходить дообследование в областном центре. В прошлые годы компания также неоднократно организовывала медицинские десанты в северные территории области. Например, привозила специалистов Научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева, а затем оплачивала операции в Москве. В начале этого года профинансировала выезд бригады врачей широкого профиля из Иркутска в Катангский район, где в течение нескольких дней специалисты смогли обследовать жителей отдаленных поселков.

Необычный подход к образованию

Углубленно изучать технические предметы со школьной скамьи - отличный задел на будущее. Впервые такая возможность у ребят из Усть-Кута появилась в 2018 году, когда на базе школы № 9 открылся «ИНК-Класс».

Формат для города новый, уникальный. Когда изучаешь такие сложные предметы, как химия, физика, математика, информатика, хочется сразу понимать - как эти знания пригодятся в будущем. И ребятам дали такой шанс. Например, они своими глазами увидели производственные объекты ИНК, выступали на научно-технических конференциях компании, участвовали в мастер-классах и бизнес-играх, а во время сессий слушали лекции преподавателей ИРНИТУ.

Результаты говорят сами за себя: 19 выпускников класса этим летом поступили на бюджет в вузы Новосибирска, Иркутска, Томска, Красноярска и Санкт-Петербурга. Все они - будущие специалисты в технической сфере. Кто решил связать жизнь с недропользованием, кто с высокими технологиями, а кто с нефтегазовым делом. Проект продолжается: в 2019 и 2020 годах в Усть-Куте и Киренске набрали новые «ИНК-Классы».

Акция "Школьный портфель" - волонтёры ИНК помогли собраться в школу ребятам из малообеспеченных семей. Фото – архив компании

- Учеба в профильном классе - это перспективно, - уверены будущие выпускники «ИНК-Класса». - Полученные знания не потеряют актуальности. Порой сложно, но никто и не рассчитывал, что учиться будет легко!

А еще школьникам из Усть-Кута полюбился большой праздник чтения «День Ч». При участии компании в маленький северный город весной приезжали детские писатели и книжные блогеры из Москвы и Иркутска. Пообщались с ребятами и родителями, провели интересные лекции и квесты, ведь любовь к чтению нужно прививать с детства!

На днях этот праздник в шестой раз состоялся в Иркутске. Также доброй традицией в нашем регионе стал Международный фестиваль «Книгамарт» и образовательные лекции «Звездный десант», которые также поддерживает ИНК.

Забота об Усть-Куте и его жителях

Северный Усть-Кут, когда-то легендарный город-порт на реке Лене, сейчас нуждается в благоустройстве. Иркутская нефтяная компания этому способствует. Провести субботник, высадить деревья, отремонтировать скамейки - все это ценный вклад в будущее территории. Преображается не только город, но и район. Так, в сентябре в поселках вблизи Усть-Кута ИНК установила новые детские площадки и автобусные остановки.

Вот такие современные детские площадки появились в 2020 году в посёлках Усть-Кутского района. Фото – архив компании

- У нас живет около 100 ребятишек, поэтому нам была необходима детская площадка, - рассказывает староста поселка Заярново Наталья Домошонкина. - И теперь, когда она появилась, к нам приезжают даже из соседнего поселка Марково. Места хватает всем! Школьники с удовольствием играют здесь в футбол, волейбол, малыши катаются с горки, качаются на качелях.

Местные жители тоже чувствуют заботу компании. Участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей - особое внимание. В канун 9 Мая их тепло поздравили и вручили презенты. Ко Дню защиты детей многодетным и малообеспеченным усть-кутским семьям за счет компании переданы продуктовые наборы, а к 1 сентября школьные портфели с канцелярией.

Многодетным и малообеспеченным семьям волонтёры ИНК и Благотворительный фонд Марины Седых передали подарки ко Дню защиты детей и к 1 сентября. Фото – архив компании

- У нас преобладает безработица, люди не могут найти работу, у некоторых очень тяжелая ситуация, - говорит глава поселка Подымахино Тамара Пахомова. - И то, что ИНК делает такое благое дело, - к праздникам организована «подтоварка», помощь нуждающимся продуктами, - это очень ценно.

Не отказывают в помощи общественным объединениям: ветеранским, спортивным, зоозащитным и другим. И о четвероногих не забывают! В усть-кутском приюте «Верный друг» за счет средств ИНК в 2020 году построили теплый вольер, а для обитателей живого уголка Центра допобразования детей Усть-Кутского района регулярно закупают корма.

Волонтеры ИНК занимаются восстановлением леса. Фото – архив компании

Одно из ярких событий 2019 и 2020 годов - грантовый конкурс «Энергия родной земли», организованный компанией. Жители Усть-Кута и Нижнеилимского района представили свои социальные проекты, которые сделают территорию лучше: например, строительство парка, открытие передвижной выставки о войне, внедрение новых способов обучения детей-инвалидов. Победителям помогут воплотить задумку в жизнь. Социальные инициативы оказались очень востребованы, поэтому грантовые программы и конкурсы компании будут продолжены.