Важные решения сессии: налоговые льготы для бизнеса и поддержка некоммерческих организаций

35-ая сессия областного парламента состоялась 21 октября. ФОТО: Лариса Федорова.

Пандемия нанесла удар не только по здоровью тысяч людей, но и поставила на грань выживания бизнес. Многие предприниматели понесли убытки. Депутаты Заксобрания, понимая это, еще весной, в первую волну, создали в областном парламенте две рабочих группы. Одна занималась областными налогами, вторая – местными. И вот итог. На сессии 21 октября в окончательном чтении принят законопроект, который предусматривает льготу по налогу на имущество в 2020 году в размере 50%.

Некоторые депутаты присутствовали на сессии в режиме видеосвязи. ФОТО: Лариса Федорова.

- Это консолидированный законопроект и направлен он на поддержку пострадавших от распространения COVID-19 отраслей, - пояснила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. – Важно, что он дорабатывался с учетом мнений и предложений наших предпринимателей. И самая важная поправка - мы расширили перечень организаций, которые могут рассчитывать на льготу.

Парламентарии старались соблюдать меры безопасности. ФОТО: Лариса Федорова.

Другими словами, парламентарии отошли от того, чтобы помощью могли воспользоваться только те, кто признан пострадавшим видом бизнеса. Главное, чтобы за отчетный период не менее 70% деятельности предприятие осуществило по ОКВЭДу (общероссийский классификатор видов экономической деятельности), включенному в перечень имеющих право на поддержку. Кроме того, льгота предусмотрена для отраслей, которые попали под ограничения и весной, и осенью. Таким образом, круг получателей расширен почти вдвое. Это гостиницы, кинотеатры, санатории и курорты, общепит, парикмахерские и салоны красоты, музеи, зоопарки, фитнес-клубы и другие учреждения.

Наталья Дикусарова рассказала, что в ЗС были созданы рабочие группы по налогам. И депутаты учли мнения предпринимателей. ФОТО: Лариса Федорова.

- Мы внесли и поправку губернатора, который предложил снять ограничение по объему дохода в 5 миллионов рублей для предпринимателя, который может воспользоваться льготой, - заключила Наталья Дикусарова. - У нас в работе еще два законопроекта о поддержке бизнеса в связи с пандемией коронавируса. Один из них касается упрощенной системы налогообложения, другой – транспортного налога. Работа над ними близится к завершению, их также рассмотрим в ближайшее время.

Одна из важнейших поправок касалось того, что расширен круг получателей льготы. ФОТО: Лариса Федорова.

Льготу по налогам получат, например, музеи, фитнес-центры, зоопарки. ФОТО: Лариса Федорова.

Продолжая тему налогов, принято и еще несколько решений. Так, на один год продлевается льгота по налогу на имущество для казенных, бюджетных и автономных учреждений, подведомственных муниципальным образованиям, действие которой должно было закончиться 1 января 2021 года.

- Ситуация с наполняемостью муниципальных бюджетов сложная, объем недополученных доходов по этому налогу в следующем году может составить 760 млн рублей, а этот законопроект поможет сбалансировать местные бюджеты, - пояснила на сессии автор инициативы, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Иркутской области Зоя Масловская. Вместе с тем Наталья Дикусарова отметила, что в 2021 году депутаты проанализируют, какая работа была проведена в городах и районах области по инвентаризации имущества и другим мерам, на которые была дана отсрочка.

В поддержке нуждаются и НКО. Для них тоже предусмотрели помощь. ФОТО: Лариса Федорова.

Еще одно решение касается поддержки некоммерческих организаций (НКО). Дело в том, что многие из них занимаются социальными проектами, общественно значимыми, но не все имеют право на господдержку. По закону на льготы и прочие послабления могут рассчитывать только НКО со статусом «социально ориентированное», который получить непросто. Депутаты этот пробел убрали. И теперь около двух тысяч организаций Приангарья могут претендовать на помощь. Закон будет действовать до 31 декабря 2020 года.

Теперь на поддержку смогут рассчитывать не только социально ориентированные НКО. ФОТО: Лариса Федорова.

- Это имущественная, финансовая, экономическая, информационная, организационная формы государственной поддержки, - рассказала председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова. – Например, имущественная предполагает передачу во владение или в пользование НКО имущества, находящегося в собственности Иркутской области. Конечно, оно должно использоваться по целевому назначению. А информационная, допустим, это социальная реклама, публикации в СМИ.

Одобрен и законопроект «Об областной государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций», внесенный губернатором Игорем Кобзевым. Он дополняет перечень видов деятельности, которые являются условием для признания организации социально ориентированной. Например, вводится такое направление, как научно-исследовательские работы по проблемам деятельности и развития таких НКО, оказание юридических, информационных и консультационных услуг на безвозмездной или льготной основе гражданам и организациям по вопросам организации и ведения бизнеса.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бесплатное питание для учеников трех школ

Парламентарии расширили перечень льготников.

Напомним, депутаты в этом году в плане школьного питания сделали многое. Так, год назад получать горячие обеды начали дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), с 1 января 2020 года — дети-инвалиды. В регионе бесплатно питаются школьники из пострадавших от наводнения территорий, а также дети из малоимущих и многодетных семей. Иркутская область также вошла в число регионов, где с 1 сентября бесплатно питаются ученики 1-4 классов.

Депутаты и ранее приняли много законов по бесплатному питанию. Этот стал также результатом совместной работы ЗС и правительства. ФОТО: Лариса Федорова.

Теперь же эти ряды пополнят и еще три нетиповые школы Приангарья. Это санаторная школа-интернат №4 в Усолье-Сибирском, школа-интернат музыкантских воспитанников в городе Иркутске, а также Усть-Ордынская гимназия-интерната. Депутаты поддержали соответствующий законопроект, внесенный Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области Светланой Семеновой. Причем право на бесплатное питание теперь будет у всех учеников этих учреждения, независимо от их статуса и категории.

Ученики трех школ региона будут бесплатно питаться. ФОТО: Лариса Федорова.

- Это очередной этап совместной работы депутатов и правительства региона, - отметила Ирина Синцова.

Уточним, в этих трех школах обучаются 425 человек, 67 из которых проживают в них. Кроме того, объем денежных средств, чтобы обеспечить детей питанием уже предусмотрен в рамках ведомственной целевой программы. Так что дополнительных вливаний из бюджета не потребуется.

КСТАТИ

Восстановление пострадавших от наводнения территорий – на контроле

Депутаты продолжат держать этот вопрос в поле зрения.

Парламентский запрос о том, как идет строительство и капремонты в Тулуне и других пострадавших от паводка 2019 года территорий, по-прежнему остается на контроле Заксобрания. К такому выводу пришли депутаты, заслушав доклад замминистра строительства региона Максима Лобанова.

Александр Ведерников подчеркнул, что парламентский запрос по Тулуну с контроля не снимается. ФОТО: Лариса Федорова.

Насторожил парламентариев тот факт, что есть риски отставания от плана-графика, по которому нужно восстановить, в том числе построить, отремонтировать или реконструировать более 200 объектов. Речь идет и о жилье, и о социальной инфраструктуре, коммуникациях, защитных дамб и других сооружениях.

Есть риски, что по некоторым объектам восстановительные работы затянутся. ФОТО: Лариса Федорова.

По словам замминистра, эти риски есть по 60 объектам. Среди причин замминистра обозначил такие: из-за пандемии не хватает рабочей силы, с задержкой поступает оборудование.

Минстрой связывает это отставание с нехваткой рабочей силы из-за пандемии.ФОТО: Лариса Федорова.

- У нас есть средние и высшие учебные заведения, которые готовят специалистов, но уже много лет на стройки привлекаются иностранцы, - сказала на это вице-спикер Заксобрания Ольга Носенко. - Эту практику надо прекращать, создавать привлекательные условия для работы местных специалистов, в том числе достойный уровень зарплаты. Минстрой вместе с министерством труда и занятости должны решить этот вопрос.

Александр Ведерников отметил, что депутатам важно видеть объективные причины.ФОТО: Лариса Федорова.

Председатель областного парламента Александр Ведерников, в свою очередь, заключил, что депутатам важно видеть, объективные причины, почему график восстановительных работ идет с отставанием, пусть и с небольшим.

- Для этого и существует парламентский контроль, - подчеркнул Александр Ведерников.

Так что вопрос с повестки не снимается, ему – должное внимание.