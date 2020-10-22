Иркутская область – в лидерах по числу детей-сирот в Сибири, которые не получили жилье

Проблема с жильем для детей-сирот стоит в регионе остро. ФОТО: Лариса Федорова.

Статистика говорит о следующем. Среди регионов Сибири Приангарье занимает первое место по числу детей-сирот, которые не обеспечены жильем. В очереди на получение квартир стоит более 14 тысяч человек, из них 10 тысяч - старше 18 лет. Вообще же среди претендентов на законные квадратные метры есть люди даже 50-летнего возраста. Многие ждут положенную жилплощадь пять и более лет. Словом, проблема стоит остро.

Вот такая неутешительная статистика. ФОТО: Лариса Федорова.

Правительственный час в этот раз посвятили теме жилья для детей-сирот. ФОТО: Лариса Федорова.

Почти тысяча квартир в 2020 году и соцвыплаты

Какая ситуация складывается сегодня, чтобы решить проблему?

- Мы планируем, что до конца года детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, предоставят 907 жилых помещений. Для сравнения, в 2018-ом было 410, в 2019-ом году – 391, - рассказала парламентариям министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова. Ведомство, которое она возглавляет, как раз и занимается предоставлением специального жилищного фонда.

Марина Быргазова рассказала, сколько квартир выделяется для сирот. ФОТО: Лариса Федорова.

Кроме того, завершается строительство дома для детей-сирот в Шелехове на 117 квартир. В Иркутске, возможно, к концу года введут первый за последние годы дом на 240 квартир в переулке Советский.

Депутатам представили информацию о том, как обстоят дела в регионе с жильем. ФОТО: Лариса Федорова.

- Если в 2013 году на очереди стояли 22-23 тысячи человек, то сейчас значительно меньше, но при всем этом мы занимаем первое место, - комментирует председатель комитета по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области Ирина Синцова. – Да, есть положительная динамика по увеличению финансирования на обеспечение детей-сирот жильем. Средства, которые заложены, должны быть сохранены и даже увеличены.

Ирина Синцова подчеркивает, что выплаты - это хорошее начинание. ФОТО: Лариса Федорова.

Большое подспорье - социальная выплата, которая введена Указом губернатора Иркутской области в этом году. Проект – пилотный, его успешной реализацией могут похвастаться всего несколько регионов России. И признана она, конечно, сократить очередь, ведь выплатой можно воспользоваться по своему усмотрению. Правда, есть ограничения, чтобы исключить злоупотребления. Деньги на покупку квартиры или дома (сумма составляет полтора миллиона рублей) могут получить только сироты старше 23 лет, которые имеют работу и детей.

- Этой выплатой уже воспользовались 63 человека, еще столько же планируется, что получат до конца года, - говорит Ирина Синцова. - Это хорошая практика, и ее необходимо развивать, в том числе путем подготовки соответствующих проектов законов. Также необходимо предусмотреть возможность расширения категории лиц, имеющих право на выплаты.

Кстати, преимущество выплаты еще и в том, что можно купить квартиру или дом большой площади, а также использовать материнский капитал, собственные накопления, заемные средства.

Что касается очереди, то, отвечая на вопросы Александра Вепрева, Сергея Бренюка и Ларисы Егоровой, представители профильных министерств – имущественных отношений и соцзащиты, отметили, что она увеличивается в среднем на 4% в год. При этом дети-сироты обеспечиваются жильем строго в хронологическом порядке заявлений, независимо от решения суда. На данный момент зарегистрировано 165 исполнительных производств.

Лариса Егорова поинтересовалась, имеют ли приоритет те, кому должны выделить жилье по решению суда. ФОТО: Лариса Федорова.

Очередь прирастает с каждым годом на 4%. ФОТО: Лариса Федорова.

Некачественное строительство и долги за ЖКХ

В Законодательном Собрании темой жилья для детей-сирот занимаются давно и плотно. Не раз депутаты поднимали вопрос качества. Дело в том, что до 2017 года строительство многоквартирных домов высотностью до трех этажей не контролировалось стройнадзором. Отсюда возникли многочисленные жалобы. Например, в Тайшете, где квартиры, предназначенные для детей-сирот, стали аварийными вскоре после того, как люди справили новоселье: полы и окна «повело», в стенах образовались трещины, завелись клопы, сверчки, мокрицы, в подвале возникло настоящее болото. Сегодня удалось добиться решения расселить дом. На это выделено 155 миллионов рублей.

Депутаты обращают внимание на качество жилья. ФОТО: Лариса Федорова.

Не раз обращали внимание парламентарии и на проблему в Иркутске, где уже три года не выделялось ни одной квартиры из специального жилищного фонда для этой категории граждан. Есть и проблема на территориях с выделением земельных участков с развитой инфраструктурой. Сегодня, по словам министра имущественных отношений, землю согласились предоставлять только в Братске, Усть-Илимске, Балаганске, Усть-Уде, Заларях, Свирске. Многие другие муниципалитеты сетуют на отсутствие такой возможности, нет там и «свободного» рынка вторичного жилья, что особенно актуально для северных районов.

Одна из проблем связана с тем, что не во всех муниципалитетах есть возможность предоставлять земельные участки.ФОТО: Лариса Федорова.

Самая сложная ситуация в Иркутске, где уже три года не выдают квартир сиротам. ФОТО: Лариса Федорова.

В свою очередь, депутат Светлана Петрук обратила внимание на проблему содержания домов, которые были предоставлены детям сиротам. Связано это с большими долгами за жилищно-коммунальные услуги. Управляющие компании нередко отказываются работать с такими объектами, примером тому дома в Куйтуне и Братске.

В тоже время есть факты и долгов за ЖКХ, и сдачи квартир в аренду. ФОТО: Лариса Федорова.

- Сейчас контроль за сохранностью спецжилфонда – одно из направлений нашей работы, - продолжает министр. – Мы в этом году обследуем около тысячи квартир из более трех тысяч, которые находятся в собственности области. Составляем акты, если они находятся в ненадлежащем состоянии, направляем уведомления гражданам. Ставим помещения в очередь на ремонт и будем их приводить в порядок.

Помощь не должна превратиться в бюджетную кормушку

Какие перспективы? До 2022 года планируется выделить два миллиарда рублей на покупку квартир для формирования спецжилфонда. Спикер областного парламента Александр Ведерников предложил министерству в преддверии возможной разработки закона о прямых выплатах (речь идет о тех самых выплатах по Указу губернатора, которые планируется закрепить законом), провести мониторинг целевого использования такого жилья.

- Тема очень важна. Законодательное Собрание будет продолжать держать ее на контроле, - сказал председатель. - Мы хотим присоединиться к передовым пяти субъектам страны, где эта проблема практически решена. Но надо внимательно смотреть на механизмы. Когда прокуратура проводила проверку в Приморье, было выявлено, что более половины жилья из спецжилфонда не используются по прямому назначению: они пересдаются в аренду и т.д. В этом смысле, мы должны проработать такие защитные механизмы в областном законодательстве, чтобы помощь детям-сиротам не превратилась в бюджетную кормушку для злоупотреблений.

Конечно, нужно увеличивать финансирование на жилье для сирот. ФОТО: Лариса Федорова.

По итогам правительственного часа принято постановление Законодательного Собрания, в котором содержится рекомендации правительству региона. В частности - рассмотреть возможность увеличения финансирования расходов на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями, создать условия, позволяющие строить дома во всех городах и районах Приангарья, а также принять исчерпывающие меры по решению проблемы в Иркутске, включая оплату аренды жилья, использование маневренного фонда и другие механизмы.

Депутаты вынесли правительству рекомендации. ФОТО: Лариса Федорова.