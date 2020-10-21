«Твой Звездный выход»: онлайн-концерт финалистов конкурса зажег публику. Фото: Кирилл ШИПИЦИН.

Когда в самом начале лета, 15 июня, администрация Иркутска, издательский дом «Комсомольская правда» и телеканал ТиВиСи объявили на сайте irk.kp.ru конкурс талантов, все мы рассчитывали: пандемия скоро завершится, а наши участники поднимутся на сцену в центре города, чтобы поздравить Иркутск с очередным днем рождения. При полном стечении благодарной публики, которая будет им рукоплескать. Коронавирус внес свои коррективы. Концерт получился на славу, но онлайн. Хотя, может, и к лучшему?

-Я искренне я искренне рад поздравить вас приветствовать вас с выходом в финал этого уникального, удивительного в своем роде конкурса, который продиктовала сама жизнь -приветствовал публику заместитель мэра Иркутска Виталий Барышников. - Да, унас есть ограничения, связанные с пандемией. Тем не менее, признаться в любви к городу, продемонстрировать свое творчество, свой талант сегодня, конечно, может каждый из вас. И выделаете это, заражая своей энергией, своей уверенностью, своим талантом не только всех своих родных и близких, но и всех иркутян. Конечно же, мы хотели чтобы вы выступили на большой сцене города, подарили свое творчество тысячам и тысячам людей, которые могли бы вас увидеть. Но и в прямом эфире есть свои плюсы. Хотя бы потому, что этот онлайн-концерт могут увидеть не только в Иркутске, а на всей нашей планете. А я приглашаю вас на праздник 360-летия, которым будем отмечать в следующем году. Ваш талант за этот год только расцветет!

Так, с доброго напутствия, начался концерт финалистов проекта «Твой звездный выход». Уже седьмой онлайн-концерт, который с успехом провели «Комсомольская правда» и телеканал «ТИВИСИ». «Твой звездный выход» стал для наших земляков не просто возможностью получить свою минуту славы, но и настоящей отдушиной в наше сложное время.

«Будь счастлив!» - так называлась композиция, которую представил юный исполнитель Николай Дроздов, солист студии «Голос». Может быть, пройдет всего несколько лет, и мы будем гордиться тем, что Николай выходил на нашу сцену? Вполне возможно! Немного рок-н-ролла от Каролины Выставкиной, еще одна яркая звездочка — Яна Быкова с трогательной песней «У моей России...». И ут же ее сменяет Анастасия Нечипуренко, тоже юная и тоже проникновенная, представляя песню «Я живу в России»...

Участники проекта присылали видеоролики, рассказывали о том, что умеют делать лучше всех. Но больше всего нашлось любителей хорошей, душевной песни. Щедра талантами земля иркутская.

Мы рады возможности выйти на сцену! - еще до начала концерта делились с нами участники вокально-эстрадного ансамбля «Элегия». – Ведь ограничения из-за коронавируса длятся уже так долго. А людям хочется и отдохнуть, и других послушать, и себя показать.

И над сценой «Эстрады» певуче слышалось...

«Мой город — здесь, на Ангаре. Мы здесь живем, ты дорог нам, так много связано с тобой!»

Да, концерт зрители видели только онлайн. А его участники в этот раз не слышали бурных аплодисментов, которых достойны. Но мы, вместе с Виталием Барышниковым, уверены — пройдет год, отступит пандемия. И 360-летний юбилей любимого города мы отметим на главной городской сцене. На которую, в числе других, выйдут наши таланты. Они заслужили это право, подарив нам всем хорошее настроение, прекрасную музыку и яркие песни сложный час.