Коронавирус в Иркутске, последние новости на 25 октября: Иркутская область на втором месте в Сибири по числу зараженных Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 октября. Общее число заболевших в регионе перевалило за 23 тысячи, прирост за сутки - 211 случаев. Таких цифр не было с июня. Ситуация непростая. В больницах находятся 3388 пациентов, и их становится все больше. За сутки от опасной инфекции умерли еще восемь человек.

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 октября: за неделю в регионе стало на 6% больше заболевших

Если смотреть обстановку по Сибири, то получается, что за прошедшую неделю самый большой прирост заболеваемости в Республике Алтай - 23%.

- В Иркутской области прирост - 6%, в Красноярском крае - 7%, - рассказывают в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. - Самый низкий прирост за неделю в Республике Тыва - 5%. Всего число инфицированных COVID-19 в сибирских регионах увеличилось на 9%, это 11 460 человек.

Если говорить о числе выздоровевших за неделю (а их немало!), то Приангарье - на втором месте в Сибири. Впереди только Алтайский край.

Увы, но и по числу умерших от коронавируса за неделю Иркутская область - на втором месте. Опережает наш регион лишь Новосибирская область. На третьем месте - Омская. А в Республике Алтай за этот период вообще не было смертей от COVID-19, несмотря на значительный прирост заболеваемости.

Последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 октября: Приангарье на втором месте в Сибири по числу заболевших с начала пандемии

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом также приводит данные, сколько процентов заболевших приходится на каждый регион Сибири.

Больше всего их в Красноярском крае – 17% от общего числа зараженных в Сибири. На второй строчке Иркутская область – 16%, далее идут Алтайский край – 13%, Новосибирская область – 11%, Омская область и Кемеровская области – по 10% на регион. Остальные 23% - на оставшиеся регионы.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 25 октября.

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