Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 октября: за сутки госпитализировали 114 человек

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 23 октября: лекарства есть, решение по школьным каникулам примут сегодня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 23 октября. Рост заболеваемости коронавирусом в регионе отмечается с середины сентября. За последние несколько дней ежедневный прирост заболевших COVID-19планомерно приближалось к двум сотням. И вот эта отметка пройдена... По данным оперативного штаба за последние сутки новая коронавирусная инфекция лабораторно подтвердилась у 201 человека. Таким образом, общее количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области возросло до 22 764. Большинство заразившихся к этому времени - 18 637 - выздоровели, за сутки выписали 107 справившихся с инфекцией. В больницах остаются 3124 пациента. За минувшие 24 часа госпитализация потребовалась еще 114 почувствовавшим ухудшение самочувствия.

Увы, и в нашем регионе борьба с коронавирусом не обошлась без летальных исходов. Специалисты сегодня, 23 октября, сообщили о смерти еще 14 заразившихся: причиной смерти 12 из них стал именно COVID-19, еще двое скончались от иных болезней. С начала пандемии в Приангарье умерли 460 человек с диагнозом COVID-19.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 23 октября: муниципальных аптеках лекарства есть

В страхе перед болезнью горожане начали закупаться теми препаратами, которые они слышали используют при лечении коронавируса. С прилавков аптек начали пропадать антибиотики, противовирусные препараты. То тут, то там, зачастую в соцсетях иркутяне стали жаловаться, что лекарств – нет: все скупили. Администрация города провела проверки муниципальных городских аптек. В наличие есть и антибиотики, и витамины, и противовирусные препараты, если и не те, что ищут покупатели впрок, то их аналоги.

Кроме того, в муниципальных точках продаж лекарств также есть и запас медицинских масок по цене от 7 до 33 рублей, стоимость зависит от степени защиты. В скором времени пройдет рейд и по коммерческим аптекам.

Коронавирус в Иркутске, 23 октября: когда начнутся осенние каникулы, решат сегодня

В Иркутске по данным на 22 октября в 52 из 74 школ дистанционно обучаются ученики 202 классов. В целом по области эта цифра – 785. В регионе 24 школы полностью перешли на удаленное обучение, еще 153 – частично. Санитарная противоэпидемическая комиссии Иркутской области предлагает отправить учащихся на досрочные осенние каникулы.

«В администрации Иркутска считают, что такой вариант приемлем, на осенние каникулы школьников города готовы отправить с 26 октября», - сообщает пресс-служба мэрии. – «Окончательное решение будет принято 23 октября на заседании оперативного штаба».

Читайте также:

Эпидемиологи рассказали, когда вторая волна COVID-19 в Иркутской области пойдет на спад. А еще медики напомнили, когда вызывать неотложку и что делать, если платный анализ на коронавирус оказался положительным (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08