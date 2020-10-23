Мэр Братска Сергей Серебренников: "Так уж вышло, что наша мечта на плакат из палаток взята".

Дорогие друзья!

Хочу начать со слов благодарности от себя лично и от всех братчан за ту великую песенную историю строительства Братска – города пяти ударных комсомольских строек, которую создали Александра Николаевна Пахмутова и Николай Николаевич Добронравов. Эти песни пели самые известные артисты и подхватывали миллионы людей по всей стране. Палаточный городок, романтика 60-х, всесоюзная комсомольская стройка, куда съехались тысячи молодых, горячих сердцем ребят… Лозунг «Братскую ГЭС строит вся страна» гремел тогда на весь Советский Союз. А знаменитый цикл песен «Таежные звезды» с легендарными «По Ангаре» и «Прощание с Братском» во многих сердцах зажег дух первопроходцев! Наши первостроители часто вспоминают, что услышав песни в исполнении Иосифа Кобзона, они приняли решение – ехать строить Братск.

Первый приезд в Братск в 1963 году. Александра Пахмутова и Николай Добронравов вместе с поэтом Сергеем Гребенниковым и певцами Иосифом Кобзоном и Виктором Кохно были направлены от ЦК комсомола в Сибирь.

Творческая бригада приехала к нам не на экскурсию, а с заданием — своими глазами увидеть и воспеть труд героев. Недаром по возвращении Добронравов и Гребенников написали книгу «В Сибирь — за песнями».

И задание было выполнено с лихвой. Пахмутова, Добронравов и Гребенников создали целый цикл песен «Таёжные звёзды». Сделали они это с присущим им талантом — ярко, лирично, так душевно, что песни запела вся страна.

Александра Пахмутова вспоминала: «Это песни о людях, которые работают — тружениках. Знаете, что такое ЛЭП? Это монтажники, небритые мужчины, которые ставят опоры. Это тяжёлый и грубый труд. Вот мы этих людей видели и посвятили им основную часть своих песен. “

Благодарные братчане, присвоили Александре Николаевне и Николаю Николаевичу в 1994 года звание «Почетных граждан города Братска» за большой творческий вклад в культурную жизнь города и искреннюю любовь к Братску.

Были в цикле «Таёжные звёзды» и лирические композиции вроде знаменитой «Девчонки танцуют на палубе», более известной под названием «По Ангаре».

Это была первая песня цикла «Таёжные звёзды». А всего их было написано 13.

Хотя песни писались в расчёте на оркестр и профессиональных певцов, молодёжь быстро стала исполнять их под гитару. И безусловным лидером стала знаменитая «Главное, ребята, сердцем не стареть!», которую первым спел Лев Барашков.

А ты улетающий вдаль самолёт

В сердце своём сбереги…

Под крылом самолёта о чём-то поёт

Зелёное море тайги…

Эта песня стала названием нашего фестиваля. Фестиваля песен имени Александры Пахмутовой «Главное ребята, сердцем не стареть!», посвященного 65-летию Братска.

Я приглашаю творческие коллективы Иркутской области и конечно, наши братские коллективы, всех, для кого дороги песни Пахмутовой принять участие в фестивале и исполнить свои любимые песни.

У меня тоже есть своя самая любимая пахмутовская песня, которая была написана в 1968 году. Вот она.

Я в таёжном смолистом краю

Встретил лучшую песню свою.

До сих пор я тебя, мой палаточный Братск,

Самой первой любовью люблю.

Так уж вышло, что наша мечта

На плакат из палаток взята,

И почти историческим стал наш портрет,

Только это, друзья, суета,

Это все суета,

Ведь не вся еще жизнь прожита…

Братчане и сегодня с удовольствием поют песни Пахмутовой и на праздниках, и в домашнем кругу. Они вне времени и вне поколений.