Синоптики рассказали, как долго простоят теплые солнечные дни в Иркутске. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутске приятный солнечный денек. Погода 24 октября обещает обойтись без осадков. Температура воздуха 8...+10. Нежарко, конечно, но ведь конец октября в Сибири. Увы, синоптики напоминают, что сегодня горожанам надо успеть побывать на природе, побродить по городу. Ибо уже завтра начнется очередное столкновение осени и зимы. Начнется со снегопада.

А сегодня, 24 октября, непогода уже движется к нам, захватывая в первую очередь западные территории - Тайшет и Нижнеудинск.

В воскресенье в городе похолодает, подует ветер, притом довольно ощутимый, пойдет снег. Днем ожидается всего +2, а к ночи похолодает до -6. А это значит - рабочая неделя 26 октября наверняка начнется гололедом. По предварительным прикидкам синоптиков, 26 октября, в понедельник, Иркутскую область ждет самый холодный за эту осень день - при прояснении температура может достигать -14...-19 градусов. В Иркутске минимальная температура этого дня - на уровне -6.

Интересно, что тепло намерено еще прорваться в город уже во вторник, 27 октября и простоять дня три. Пока, по данным официального сервиса Росгидромета метеоинфо, на эти даты значатся дневные температуры около +8. Правда, потом все-таки снова снег и холод. Ноябрь скоро. Есть уже и предварительный прогноз. В Иркутске никаких сюрпризов не ожидается. Температура в пределах нормы: - 6, -13, а осадков даже меньше обычного. Как следует утепляться в последний осенний месяц стоит жителям севера региона. Там столбик термометра покажет на 1-2 градуса ниже нормы. Например, в конце ноября по ночам уже -30, -35. Снега же ожидается больше обычного.