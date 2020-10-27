В современной нотариальной конторе клиент в режиме «одного окна» может получить целый пакет юридических услуг Фото: Алексей БУЛАТОВ

В современной нотариальной конторе клиент в режиме «одного окна» может получить целый пакет юридических услуг

В сегодняшнем «ковидном» мире люди предпочитают обходиться минимумом личных контактов и высоко ценят возможность получать целые пакеты услуг в режиме «одного окна». В этих условиях как никогда востребованной становится нотариальная форма удостоверения сделок. Ведь она дает возможность обойтись без посещения десятков различных инстанций, получая у одного-единственного нотариуса полный комплекс правовых услуг, необходимых для совершения столь сложных юридических действий, как сделки с имуществом. Ну, а оперативность, стопроцентная надежность и полная безопасность, которые гарантированы при нотариальном удостоверении сделок, остаются актуальными в любые времена, вне зависимости от эпидемиологической обстановки на дворе.

- Начнем с того, что нотариальное удостоверение сделки - это проверка ее законности, которая осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности, - рассказывает нотариус Алла Карибская. - Для этого необходимо убедиться, что у каждой из сторон имеются права на ее совершение. И регламентом совершения нотариальных действий, вступившим в силу с 01 января 2018 года, предусмотрен ряд обязательных процедур, призванных максимально снизить риски сторон гражданского оборота при совершении юридически значимых действий. Ведь поскольку нотариус полностью отвечает за юридическую «чистоту» и законность сделки, он проверяет документы, предъявленные сторонами, и проводит их экспертизу.

Для этого широко используется Единая информационная система (ЕИС), созданная Федеральной нотариальной палатой, которая содержит данные о миллионах завещаний, сделок купли-продажи недвижимости, удостоверенных договоров дарения имущества и многое другое. Также эта система обеспечивает оперативный обмен данными как между самими нотариусами, так и с различными гоструктурами: с Федеральной налоговой службой, Росреестром, Центральным Банком России, Центральным каталогом кредитных историй, Сбербанком России, Министерством внутренних дел РФ, ЗАГСами и другими организациями. С помощью ЕИС нотариус в рамках своей компетенции оперативно запросит всю необходимую и достоверную информацию у государственных органов и организаций - а после удостоверения договора направит документы на государственную регистрацию. И все это в кратчайшие сроки. При этом человеку не нужно стоять в очереди в многофункциональном центре: он просто отдает все необходимые документы нотариусу, а затем у него же забирает выписку о регистрации своего права.

Также законодательством Российской Федерации нотариусу предоставлен круг дополнительных полномочий, в том числе:

- право запрашивать необходимую информацию из информационных ресурсов в режиме on-line (Единый государственные реестр недвижимости, Единый Федеральный реестр сведений о банкротстве, наличие/отсутствие сведений о недееспособности сторон);

- право зарегистрировать залог движимого имущества в федеральном реестре залогов движимого имущества, при помощи которого можно оперативно проверить наличие или отсутствие обременений автомобилей, оборудования, ценных бумаг, станков – словом, можно надежно застраховаться от мошенничества при покупке практически любого товара, получая сведения из данного реестра в режиме on-line.

Всё это значительно упрощает и ускоряет процесс проверки сведений и документов, представленных для проведения сделки и рассчетов по ней.

- Помимо проверки сведений об объекте, его правообладателях, наличии ограничений/обременений, нотариус в обязательном порядке проверит правоустанавливающие документы, - объясняет Алла Карибская. - А проанализировав представленные документы, он сделает вывод и разъяснит клиенту, все ли законные интересы соблюдены, а также истребует все необходимые для удостоверения сделки согласия заинтересованных лиц. Например, из представленного правоустанавливающего договора купли-продажи на отчуждаемый объект недвижимости явно следует, что на приобретение данного объекта использовались средства материнского (семейного) капитала, однако доли несовершеннолетним детям не выделены. Нотариус укажет на данное несоответствие и откажет в удостоверении сделки до устранения данного противоречия: наделения несовершеннолетних детей долями в данном объекте и получения разрешения органов опеки и попечительства на отчуждение имущества несовершеннолетних.

Фото: личный архив героя публикации

При этом, закон надежно защищает клиента : статья 17 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате предусматривает личную ответственность нотариуса за совершаемые им нотариальные действия. То есть, нотариус, занимающийся частной практикой, несет полную имущественную ответственность за вред, причиненный по его вине имуществу гражданина или юридического лица в результате совершения нотариального действия с нарушением закона. Несёт он ответственность и за реальный ущерб, причиненный неправомерным отказом в совершении нотариального действия, а также вызванный разглашением сведений о совершенных нотариальных действиях.

- Вред, причиненный имуществу гражданина или юридического лица в вышеуказанных случаях, возмещается за счет страхового возмещения по договору страхования гражданской ответственности нотариуса, или в случае недостаточности этого страхового возмещения - за счет страхового возмещения по договору коллективного страхования гражданской ответственности нотариуса, заключенного нотариальной палатой, или в случае недостаточности последнего страхового возмещения - за счет личного имущества нотариуса, или в случае недостаточности его имущества - за счет средств компенсационного фонда Федеральной нотариальной палаты, - поясняет Алла Карибская.

Для удобства и безопасности расчётов по сделкам стороны могут воспользоваться публичным депозитным счётом нотариуса. Это с одной стороны страхует риски продавца, который подписывая документы, зачастую денег ещё и не видел, а объект уже продает, а с другой стороны страхует риски покупателя, который деньги при подписании уже отдал, а переход права собственности еще не произошел. В таком случае нотариус принимает денежные средства на депозит и доступа к ним не имеет никто, даже сам нотариус, который может лишь перечислить денежные средства с данного счёта только в установленный сторонами момент исполнения обязательства по оплате объекта. При этом публичный депозитный счёт нотариуса защищён законом даже в случае банкротства кредитной организации, в которой он открыт. Да и требования к Банкам, имеющим право открывать подобные счета, предъявляются самые строгие.

- Таким образом, удостоверение сделки нотариусом – это не просто «печать для надежности», - резюмирует Алла Карибская. - Общий тренд сегодня – превратить каждую нотариальную контору в офис, действующий по принципу «одного окна», куда клиенту достаточно прийти «ногами» единственный раз. Сегодня совершенно не нужно заставлять человека бегать по инстанциям, собирая всевозможные справки:

нотариусы имеют доступ во все государственные электронные реестры и могут сделать все нужные запросы, собрав в итоге необходимый пакет документов.

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