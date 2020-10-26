Игорь Кобзев: "В Иркутской области увеличивается количество тяжелых больных коронавирусом"

В Иркутской области увеличивается количество тяжелых больных коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Борьба с коронавирусом в Иркутской области идет полным ходом. Ситуация непростая, число заболевших растет.

- Увеличивается количество тяжелых больных, - обратился губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном аккаунте kobzevnasvyazi в "Инстаграме" (он и сам заразился коронавирусом, работает удаленно). - Чтобы снизить риски, мы усиливаем контроль со стороны Минздрава и лечебных учреждений за лечением на амбулаторном этапе.

Важно, чтобы в аптеках людям были доступны лекарства. О нехватке некоторых препаратов говорилось еще на прошлой неделе. Однако, чтобы медикаменты не скупали хаотично, антибиотики должны отпускать строго по рецептам.

- В выходные в аптеки по области было отгружено более трех тысяч упаковок противовирусного препарата «Умифеновир» (аналог «Арбидола») и более 10 тысяч упаковок «Азитромицина», - сообщают в правительстве Иркутской области. - Ожидается поступление еще 6 800 упаковок этого препарата и 715-ти упаковок «Короновира».

Тем временем, для пациентов с COVID-19 готовят дополнительные места в больницах Приангарья. Сейчас функционирует 4095 коек, 859 из них оснащены кислородом, 414 - реанимационные.

- В ближайшее время откроем больше 200 новых коек, обеспеченных кислородом, - добавил глава региона.

Не менее актуально тестирование на COVID-19. Скоро поступит дополнительное оборудование для диагностического центра и центра СПИД, а к 10 ноября анализы на коронавирус начнут брать в Иркутском областном кожно-венерологическом диспансере.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 лабораторий в Приангарье исследуют анализы на коронавирус.

7290 исследований провели за сутки.

659 звонков за сутки поступило на «горячую линию» по вопросам COVID-19.

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