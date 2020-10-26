Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 октября: количество заразившихся за сутки выросло на 215

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 26 октября: ежесуточный прирост заболевших COVID-19 продолжает расти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 26 октября. Накануне количество случаев заражения коронавирусом, подтвержденных в регионе с начала пандемии, приблизилось к 23 400. Конечно, большинство из них уже выздоровели. Но это не повод расслабляться. Сейчас система здравоохранения в Иркутской области терпит колоссальные нагрузки: с середины сентября началась вторая волна коронавируса – ежедневный прирост заболевших увеличивается с каждым днем, добавились сезонные простуды и ОРВИ.

По данным на 26 октября, в Приангарье за сутки COVID-19 подтвердился у 215 заболевших. Таким общее число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 23398 . Из этого числа выздоровели 18859, из них 10 были выписаны за сутки.

«Лечение в больницах продолжают 3601 пациент», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Госпитализированы за последние 24 часа 213 заразившихся».

Если учесть, что в легком состоянии и если есть возможность лечиться дома, в больницу не попадает никто, цифры значительные.

Увы, летальных исходов течения заболевания не удалось избежать и в нашем регионе. Оперативный штаб сообщает, что 26 октября стало известно о смерти еще 9 человек с COVID-19. Всего умерли от коронавируса 376 человек,с таким же диагнозом скончались от иных заболеваний 114. С начала пандемии в Иркутской области известно о смерти уже 490 заболевших.

Коронавирус в Иркутске, 26 октября. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 26 октября: палатки на улице и новые места в больницах

В Иркутске появились четыре палатки МЧС для обогрева тех, кто мерзнет, ожидая своей очереди для сдачи теста на коронавирус. А для заболевших продолжают развертывать дополнительные койки на базе иркутских медучреждений.

Накануне места появились в факультетских клиниках ИГМУ, увеличили количество коек в областной инфекционной больнице, планирую добавить еще мест в онкологическом диспансере. Планируется открытие еще одного ковидного госпиталя.

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