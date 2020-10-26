Один день заправщиком на АЗС «КрайсНефть»

Заправка авто до щелчка или до полного бака — это важный вопрос Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Как это происходит, узнал наш журналист Сергей Николаев, устроившись на один день заправщиком на всем известную в городе АЗС «КрайсНефть».

Когда приезжал на своем автомобиле, я никогда не замечал операторов заправки. Бегают туда-сюда, делают что-то, спрашивают, какая колонка, а я пока шел уже забыл! Никогда бы не подумал, что придется также побегать и поработать. Хотя занимаются операторы заправки не только заправкой! Для того чтобы подробно узнать о работе оператора АЗС, я отправился на АЗС «КрайсНефть»! Почему именно на «КрайсНефть»? Когда был автомобиль, всегда заезжал именно на эту заправку, вот и захотелось выяснить, насколько качественный бензин получал мой автомобиль когда-то! Да и сеть заправок по области насчитывается более 45 штук. Вот на одну из них, в самом центре Иркутска, мне придется устроиться! На улице минус, о тепле придется забыть и немного встряхнуть свои гамбургеры и пельмени в желудке))) Поехали!

Сегодня предстоит работать на КрайсНефть оператором АЗС, интересно, что из этого выйдет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Инструктаж и должностные инструкции - без этого на опасном объекте никуда!

Первый делом меня проинструктировали, показали, где какое оборудование расположено, особенно противопожарное, какие инструкции необходимо знать и, самое главное, ознакомили с регламентом работы с клиентами! Кстати, на АЗС есть генератор, позволяющий заправлять автомобили во время отсутствия электричества. После инструктажа мне выдали фирменный комбинезон и пуховик.

В 9.00 началась пересмена операторов заправки. В этот момент времени клиентов не могут обслуживать и тем более заправлять, так как происходит «сдача» кассы. Поэтому если вы прибыли на АЗС «КрайсНефть» в технический перерыв и вас не пускают, то это идет пересмена, подождите несколько минут, так как по времени эта процедура продлится 5 - 15 минут максимум!

Во время пересмены на АЗС советую всем отведать горячий кофе и поднять себе настроение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

О качестве топлива.

Дочитав предыдущий абзац, можно сказать, вы отстояли в ожидании, пока на АЗС «КрайсНефть» пройдет пересмена! Пока длилось ожидание, я вместе с директором АЗС приступил к работе. Обычно в теплое время года директор и оператор АЗС проверяют резервуары на предмет наличия воды. Вот как это происходит: на АЗС есть специальный крем-реагент, его с помощью специального прибора -метроштока - опускают в резервуар с топливом. Если крем покраснел, значит, присутствует вода, но, как говорит директор, «на наших АЗС такого не происходит». Также в пересменок проверяется уровень топлива в резервуарах: если уровень не изменился, значит, емкости для хранения топлива герметичны!

Какой чистый бензин, в этом можно убедиться глядя на фото Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Переходим к следующему этапу работы. Регулярно оператор АЗС вместе с директором объекта делает «пролив топлива из колонки» - 10 литров заливают в специальный мерник: первый раз смачивают его, чтобы прибор приобрел температуру топлива, второй раз для того, чтобы увидеть показатель соответствия норме. И сегодня все в норме!

Проливаем колонку на «мерник», директор собственноручно показывает как это делается Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Если есть отклонения, продажа топлива на колонке останавливается, вызывается специалист ремонтной службы, который устраняет все неполадки. Затем вызывается госповеритель из Центра стандартизации и метрологии для поверки и опломбирования ТРК. Но так как на АЗС «КрайсНефть» установлены современные колонки немецкого производителя, необходимость в ремонте возникает очень редко» - говорит директор АЗС.

Мало кто знает, но если у вас возникли сомнения, правильно ли вам налили в литрах бензина, то можно также попросить сделать «пролив топлива из колонки на мерник», для этого необходимо, не уезжая с заправки, обратиться к оператору или директору АЗС с требованием проверить колонку. И вам проведут ту же процедуру, которую проводили мы. Сам мерник откалиброван и опломбирован!

Дисконтные скидочные карты.

На АЗС «КрайсНефть» есть дисконтные карты. По карте вы можете получать скидку от 1 - 3%, в зависимости от количества заливаемого топлива в предыдущем месяце. Например, если вы заправились от 101 - 200 литров в прошлом месяце, то АЗС «КрайсНефть» вам с удовольствием увеличит скидку с 1% до 2%, а если осуществили заправку свыше 201 литра, вообще можно получить максимальную скидку - 3%, что если пересчитать, в денежном эквиваленте экономия до 1,5 руб. с каждого литра, в зависимости от вида топлива. К тому же совсем недавно произошли позитивные изменения в условия программы лояльности: отменили дополнительную комиссию в счет эквайринга банка, при оплате банковской картой. Теперь при безналичном виде расчета - скидка остается прежней. В главном офисе компании говорят, что это еще далеко не последние позитивные изменения в условиях программы лояльности и что в скором времени она станет более выгодной и удобной.

И вот мне доверили заправить автомобиль!

Так, вроде все помню, чему учили… Добрый день! Какой бензин? Сколько литров? Колонка 1! Заправлен на 30 литров! Хорошего вам пути! Вроде не так сложно… Ах да, обязательно возьмите с собой маску.

Подъехали к колонке, нужно обязательно выбрать вид топлива Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ох, этот Ковид…

Каждые 15 минут оператор АЗС «КрайсНефть» должен обрабатывать спиртовым раствором те части, за которые клиенты берутся руками, а каждые 30 минут мыть полы! Все сотрудники АЗС должны быть в масках и обслуживать посетителей тоже только в средствах защиты. Безопасность клиента на АЗС «КрайсНефть» превыше всего!

Рабочее место оператора-кассира на АЗС, соблюдаем 1.5м Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заправка до полного: до щелчка или под горловину!

Ну вот я и на колонке. Подъезжает автомобиль. «92-й ОЗОН», - слышу от клиентки.

Заправка заказана «до полного бака». Есть такой режим заправки на АЗС «КрайсНефть», но мало кто знает, что она бывает двух видов: «до щелчка» и «до горловины»! Заправка «до щелчка» - это когда вставленный пистолет отщелкивает при срабатывании специального механизма. После щелчка в бак, как оказалось, еще можно залить 3 - 5 литров топлива и более, в зависимости от конструкции топливной системы машины (диаметр топливопровода, перегибы и повороты и т.д.). Поэтому если вы выбираете полный бак, можете уточнить у оператора, как залить. Хотя специалисты рекомендуют заправлять «до щелчка», выбор все же остается на усмотрение клиента.

Также узнал, что есть еще интересная функция при заправке безналичным расчетом автомобиля «до полного бака»! Вы оплачиваете безналом «до полного бака» 2500 рублей, но если в итоге получилось 1900 рублей при заправке, то сумма в 600 рублей вернется на вашу карту автоматически, вам не нужно никуда бегать, искать емкость, чтобы вместить оставшееся топливо. Очень удобно!

Заправка авто, выбираем колонку, вид топлива, на какую сумму делаем заправку — очень просто Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И снова законы физики!

А вот и что-то новенькое - заправка в канистру. Оказывается, не во все емкости можно залить топливо на АЗС. Емкости должны иметь специальную маркировку от завода-изготовителя, только в этом случае оператор АЗС «КрайсНефть» наполнит ее! Специальная маркировка была, а значит, я заливаю топливо - 5 литров! Так, написано, канистра вмещает 5 литров, а до горлышка еще лить и лить… что-то пошло не так? Обратился к своему руководителю, который напомнил мне, что этот запас специально сделан, в случае если топливо будет расширяться, то будет запас, куда, и такие специальные емкости делают не 5, а 6 и более литров в итоге. Такие хитрости в производстве емкостей для топлива!

Заправлять можно только в специальные канистры с указание завода изготовителя, другие емкости не подходят. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вот и подошел к концу мой рабочий день на АЗС «КрайсНефть»! Как работодатель компания мне очень понравилась! А как обслуживание клиентов, я и понятия не имел, что очень много мелочей, которые необходимо делать, чтобы клиент получал высококлассное топливо! Заезжайте на АЗС «КрайсНефть» и получайте все на высшем уровне!

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