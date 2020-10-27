Вирусолог назвал пять самых опасных мест в Иркутске, где риск заразиться COVID-19 выше

Маски - барьер для вируса. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Где больше всего вероятности подцепить коронавирус?

- Конечно, это закрытые пространства, где скапливается много народу, - рассказал «КП» - Иркутск» доктор медицинских наук, академик РАН, профессор, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии, директор НИИ Биомедицинских технологий Иркутского государственного медицинского университета Владимир Злобин. - В первую очередь это общественный транспорт. Согласитесь, социальную дистанцию в 1,5 метра соблюдать там довольно трудно. А на расстоянии нескольких десятков сантиметров вирус может переметнуться от одного пассажира к другому.

Однако если автобус едет полупустым, а все пассажиры в масках, то риски минимальны. К тому же сейчас в Иркутской области автобусы, троллейбусы, трамваи снова будут полностью дезинфицировать минимум дважды в день. Так что нельзя сказать, что маршрутки опаснее всего в плане заражения COVID-19. Все зависит от ситуации.

Например, в торговых точках - магазинах, супермаркетах и крупных центрах - тоже легко словить вирус. Особенно если там тесно и очереди. Но, опять-таки, когда персонал и покупатели в средствах защиты, выдерживают расстояние в 1,5 метра и в помещении не забывают о дезинфекции, то не все так страшно.

- Довольно опасны, на мой взгляд, клубы: посетители танцуют и, разгорячившись, уже не захотят надевать маску, - говорит Владимир Злобин. - Также нужно быть осторожнее в кинотеатрах. Сейчас там не садят в соседние кресла, как раньше, и это плюс. Кафе и рестораны тоже в списке, но и там стараются соблюдать санитарные правила.

Вирусолог добавил, что медицинские маски нужно носить именно в закрытых помещениях, а на улице в этом нет необходимости. Хотя некоторые не снимают повязки, даже выходя из магазина или автобуса, и лишают себя свежего воздуха.

- Вирус на улице - все равно что капля в океане. Он быстро рассеивается в воздушных массах и перестает быть опасным. Особенно боится солнечных лучей, - поясняет академик.

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