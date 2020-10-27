Коронавирус в Иркутске, последние новости на 27 октября: 3655 пациентов с COVID-19 лечат в больницах Приангарья Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 27 октября. Увы, заболевших COVID-19 с каждым днем становится все больше. Ежесуточный прирост заразившихся продолжает расти во время второй волны коронавируса в Приангарье. За сутки диагноз лабораторно подтвердился еще у 223 человек. Госпитализация потребовалась 54 заболевшим за минувшие 24 часа. Всего в больницах региона под присмотром медиков находятся 3 655 пациентов.

«Число подтвержденных случаев заражения на территории региона – 23 621», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «За сутки выписали 105 человек, всего с инфекцией в Приангарье справились уже 18 964 заразившихся».

Увы, медикам удалось помочь не всем поступившим пациентам. За последние сутки в Иркутской области от COVID-19 скончались еще 12 человек. С начала пандемии коронавирус стал причиной смерти уже 388 заболевших, еще 114 подхвативших COVID-19 умерли от иных болезней. Общее число жертв пандемии – 502.

Коронавирус в Иркутске. Статистика. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, 27 октября: школам поручили приготовиться к дистанционному обучению

Такое поручение было внесено в указ губернатора. Пока что на всякий случай. Сейчас все школьники региона отдыхают. Осенние каникулы в этом году из-за коронавируса стали длиннее – две недели. В школу ученики пойдут только 8 ноября. Но пойдут ли? Ответ – да, но это сейчас. Смотреть будут по ситуации, пока никаких решений о переходе на дистанционное обучение в области не принималось. Как рассказала «КП» министр образования Приангарья Елена Апанович, готовыми нужно быть заранее (подробности).

Коронавирус в Иркутске, 27 октября: количество коек для больных COVID-19

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев также заразился коронавирусом. Самочувствие у него удовлетворительное, поэтому глава продолжает работать удаленно. Накануне он сообщил, что число тяжелых больных. В связи с этим число коек постоянно увеличивают. Сейчас их подготовлено 4095 коек. Занято из них на сегодняшний день, как сообщает статистика заболеваемости от Оперативного штаба, 3655. Также Игорь Кобзев рассказал, что более 13 000 упаковок необходимых медикаментов поступили в аптеки области, ожидаются и новые поступления необходимых лекарственных препаратов (подробности).

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