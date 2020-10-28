В Крыму открылся парк «Вишневый сад. Возрождение». Фото: предоставлены пресс-службой АИРИО

Трудные времена сортируют людей и для кого-то становятся поводом вырваться вперед. Так это произошло и с работниками иркутской компании «Лукоморье», которые, несмотря на пандемию, продолжали развивать свои проекты парков деревянной скульптуры и вышли с их реализацией далеко за пределы Иркутской области, открыв филиал с символичным для Крыма названием «Вишневый сад. Возрождение».

- На площадке представлена 51 композиция, созданная чемпионами России и мира в скульптурном деле по дереву, - рассказывает руководитель компании и проекта «Лукоморье» Иван Бутенко. - Располагается парк в старинном графском поместье, с полувековыми соснами и потрясающей природой.

Фото: предоставлены пресс-службой АИРИО

Название родилось не случайно, ведь Крым - это чеховские места, где были написаны замечательные литературные произведения, а сегодня туристы обязательно посещают дом-музей Чехова «Белая дача», памятник Даме с собачкой на набережной Ялты, дом-музей Чехова в Гурзуфе, любуются чеховскими кипарисами. Теперь к достопримечательностям добавился «Вишневый сад».

Фото: предоставлены пресс-службой АИРИО

Приехавший на открытие Дмитрий Певцов отметил, что это прекрасная площадка для театральных постановок. Местная администрация, Министерство по туризму и курортам Крыма дали очень высокую оценку.

А начинался проект с общим названием «Лукоморье» еще десять лет назад в селе Савватеевка Ангарского городского округа.

Фото: предоставлены пресс-службой АИРИО

- Мало кто верил в перспективную реализацию, этого начинания именно в Савватеевке, - делится воспоминаниями Иван Бутенко. - Туристы едут смотреть озеро Байкал, пробовать байкальский омуль, смотреть на Шаман-камень и покупать сувениры местных мастеров поселка Листвянка. Едва ли ради одного парка они резко изменят привычный маршрут.

Многие и сейчас удивляются, как удалось воплотить в жизнь эту идею. Сегодня, спустя почти десять лет, парк в Савватеевке насчитывает порядка 250 скульптур. Самые первые фигуры - персонажи сказок Александра Пушкина. Каждый год часть парка обновляется, изготавливаются новые герои.

Свою любовь к резьбе по дереву, к деревянной скульптуре и мечту заниматься таким творчеством Иван Бутенко пронес со студенческой поры, когда в составе стройотряда «Русь» сооружал детские площадки. Судьба ли, но дерево всегда нравилось, и особая любовь к этому благородному материалу появилась именно тогда.

С рождения «Лукоморья» стали ежегодно в мае проводиться фестивали «Деревянная скульптура» в одноименном детском лагере. В первом принимали участие 11 команд, все из России.

Фото: предоставлены пресс-службой АИРИО

- С тех пор в конкурсах принимали участие представители разных стран. Много групп было из Китая, Кореи. Запомнилась пара, приехавшая из Австралии специально в парк «Лукоморье», увидев фотографии, - рассказывает Иван Иванович.

На фестиваль в мае следующего года подано 164 заявки, это почти 50 команд, из которых 20 из России, а 30 - со всего мира. Раньше сложно было представить, что фестиваль станет международным и разовьется с регионального уровня до международного. Один из немногих в России международный фестиваль посещают тысячи людей со всего света.

- В ноябре прошлого года презентовали проект «Лукоморье» в Вероне (Италия), - рассказывает Иван Бутенко. - На мероприятии были директор агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко, сотрудники администрации Иркутска. Поговорили с профессором Квартьери, который, к слову, является экспертом «Третьяковки» и «Эрмитажа». Поступило предложение о реализации подобного парка в провинции Венетто, близ города Модена. Глава провинции сразу предложил площадку, но из-за пандемии реализовать проект не удалось. Решено было передвинуть сроки на позднее время.

Так постепенно и поступательно, шаг за шагом развивалась и воплощалась в жизнь приверженность Бутенко к деревянному зодчеству, творчеству, стремление сделать жизнь ребят, да и взрослых, чуть более уютной и занимательной.

- Один в поле не воин, - считает Иван Бутенко. - Часто для реализации задуманного важен взгляд профессионалов из различных областей, сотрудничество и консультации с разными структурами. Нам очень помогло взаимодействие и поддержка Агентства инвестиционного развития Иркутской области. От начала проекта и до текущего момента АИРИО проделало огромную работу: консультационного характера, по согласованиям, подбору земли и ряду других вопросов.

Фото: предоставлены пресс-службой АИРИО

Работы за столько лет было проведено немало. Главное, что есть результат, который работает для жителей региона, повышает туристическую привлекательность нашей территории. Этот проект является важным для области и его планируется развивать дальше.

- Наша задача - способствовать превращению перспективных проектов, идей в реальность. Часто творческим начинаниям не хватает прагматизма, экономики, но это не значит, что они плохи или в чем-то недотягивают. Это значит, что нужен новый взгляд, привлечение дополнительных знаний и опыта, которые сделают предложение не только жизнеспособным, но и конкурентным. Парки деревянной скульптуры, такие как «Лукоморье», - это действительно эксклюзив. Они уникальны и очень привлекательны для посетителей, местных жителей, туристических групп. Дальнейшее развитие сети парков позволяет составлять маршруты выходного дня, подключать туристический бизнес. А это очень важно для Иркутской области, - делится директор Агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко. - Познакомились с данной идеей достаточно давно и сразу взяли проект в работу. Конечно, было выполнено очень много миссий, и это дало результат, что не может не радовать.

Идея продолжает развиваться и немного трансформируется. Так, на 49-м километре Байкальского тракта, рядом с музеем «Тальцы», ведется работа над детским глемпинковым лагерем. Это новая идея и для нашего региона, сейчас она требует инвестирования. Детских лагерей не хватает, и этот лагерь должен снять нагрузку с действующих лагерей отдыха, а вне оздоровительного сезона будет привлекать взрослых туристов. Так что решено будет сразу несколько задач. А значит, наше взаимодействие действительно эффективно.