Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 октября: в Иркутске больше 11 тысяч заражений Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Опубликована карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 октября. По ней видно, где больше всего новых заражений за прошедшие сутки. Это Иркутск - 80 случаев, Ангарск - 48 и Братск - 27 случаев. Все эти города по-прежнему отмечены красным цветом, так как общее число заболевших в них велико.

Рассмотрим внимательнее. Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 октября показывает, что в антилидерах по общему количеству зараженных с 18 марта - областной центр. Здесь заразу подхватили 11054 человека. Все-таки город крупный, скопления людей больше, а многие бывают проездом. На втором месте Ангарск - 2270 заболевших, на третьем Иркутский район - 1668 случаев. Затем Усть-Кут и район - 1506 пациентов с коронавирусом, а также Братск, где 1251 заболевший. Ну а Бодайбо, судя по всему, выбывает из этого списка - северный город пометили желтым, там меньше случаев ковид - 721.

Карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 октября также наглядно дает понять, где зараза "притихла". В зеленой зоне и без новых заражений на сегодняшний день многие территории. Это Саянск, Зима, Тулунский, Катангский, Усть-Илимский, Чунский, Аларский, Черемховский, Заларинский, Балаганский, Ольхонский, Качугский, Мамско-Чуйский и Жигаловский районы.

Так выглядит карта распространения коронавируса в Иркутской области на 28 октября.

Фото: сайт правительства Иркутской области.

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