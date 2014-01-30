Рекламные возможности KP.RU - реклама в Иркутске
Иркутский сайт «Комсомольской правды» является ведущим новостным сайтом, как на региональном, так и на федеральном уровне, со средней ежедневной посещаемостью более 33 тысячи уникальных посетителей, средняя аудитория в месяц около 800 тысяч уникальных посетителей ( в среднем за 2018 год), статистика просмотров около 2 млн. в месяц. Более 70% наших посетителей это жители Иркутска и Иркутской области. Вся статистика общедоступна, обновление в он-лайн режиме. Наш сайт существует с 2001 года, и все годы держит верхние строчки среди рейтинга новостных сайтов.
KP.RU второй год подряд получает награду "Золотой сайт" в номинации Онлайн СМИ!
Сайт «Комсомольской правды» вошел в пятерку самых популярных информационных СМИ России
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
«Комсомольская правда» стремится быть ближе к читателю и идти в ногу со временем. На нашем сайте всегда представлена самая свежая и оперативная информация. Мы мгновенно реагируем на события, происходящие в стране и мире.
На нашем сайте постоянно проводятся различные конкурсы, которые пользуются интересом у наших читателей, увеличивают их количество, а так же вносят разнообразие в контингент пользователей. То есть наш сайт интересен всем слоям общества. От мала до велика!
Смотреть презентацию: Рекламные возможности kp.ru
Скачать прайс для kp.ru
Смотреть презентацию: Возможности сайта eg.ru и teleprogramma.pro
Скачать прайс для сайтов eg.ru и teleprogramma.pro
Разместить информационные и рекламные материалы о своей компании на нашем сайте возможно в нескольких форматах:
1) Медийная реклама на главной и внутренних страницах сайта с переходом на сайт заказчика.
2) Виртуальная панорама – возможность виртуального просмотра помещения или объекта на 360 градусов, более детальное описание ключевых объектов, с возможностью интеграции видео. Стоимость от 15 000 рублей (в зависимости от сложности и площади).
3) Интерактивная карта- это уникальный проект, который был создан в связи с юбилеем Иркутской области и представлен в виде карты, в которой каждый район "активен". Стоимость размещения информации 10000 рублей, пакет включает в себя статьи, фотогалерею, видеосюжет.
5) new! Проект "Взгляд изнутри". Смотреть предложение.
HD-статьи (формат Gonzo) Журналист и фотограф готовят материалы HD-вёрстки в формате "Gonzo". Статья содержит 10-15 фотографий, тескт до 5 000 знаков. Смотреть пример.
6) Лонгрид ("longread", длинное чтение ) – новый формат подачи текстовой информации в Интернете. Смотреть примеры.
7) Пресс- релизы. Подробнее.
8) НОВИНКА! ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ.
Дополненная реальность
____________________________________________________
.
Заместитель директора по интернет-рекламе Иркутского филиала АО "ИД "Комсомольская правда" Пидгребельная Ольга
Сотовый телефон: 8 (904) 132 08 39
Телефоны отдела: (3952) 204-459; (3952) 204-529;
Электронный адрес: olga.kudr@phkp.ru
Адрес офиса: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75
.
Тамара Горохова
Менеджер отдела интернет-проектов
Рабочий телефон: (3952) 204-459; (3952) 204-529;
Мобильный телефон 8-914-892-44-58
Электронная почта tamara.gorohova@phkp.ru
ICQ 703910952
___________________________________________________
Хахалова Людмила
Менеджер отдела интернет-проектов
Рабочий телефон: (3952) 204-529
Мобильный телефон: 8-950-057-27-21
Электронная почта l.hahalova@phkp.ru
ICQ 723062745
___________________________________________________
Екатерина Соколова
Менеджер отдела интернет-проектов
Рабочий телефон: (3952) 204-459; (3952) 204-529;
Мобильный телефон: 8914 905 61 99
Электронная почта
Будем рады сотрудничеству с Вами!
Готовы ответить на все интересующие Вас вопросы!
Сайт kp.ru - любимый сайт большой страны.
Еще больше материалов по теме: «КП-Иркутск»