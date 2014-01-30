Рекламные возможности KP.RU - реклама в Иркутске

30 Янв. 2014 2018-09-21T12:52:12+03:00

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Иркутский сайт «Комсомольской правды» является ведущим новостным сайтом, как на региональном, так и на федеральном уровне, со средней ежедневной посещаемостью более 33 тысячи уникальных посетителей, средняя аудитория в месяц около 800 тысяч уникальных посетителей ( в среднем за 2018 год), статистика просмотров около 2 млн. в месяц. Более 70% наших посетителей это жители Иркутска и Иркутской области. Вся статистика общедоступна, обновление в он-лайн режиме. Наш сайт существует с 2001 года, и все годы держит верхние строчки среди рейтинга новостных сайтов.

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Заместитель директора по интернет-рекламе Иркутского филиала АО "ИД "Комсомольская правда" Пидгребельная Ольга

Сотовый телефон: 8 (904) 132 08 39

Телефоны отдела: (3952) 204-459; (3952) 204-529;

Электронный адрес: olga.kudr@phkp.ru

Адрес офиса: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75

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Тамара Горохова

Менеджер отдела интернет-проектов

Рабочий телефон: (3952) 204-459; (3952) 204-529;

Мобильный телефон 8-914-892-44-58

Электронная почта tamara.gorohova@phkp.ru

ICQ 703910952

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Хахалова Людмила

Менеджер отдела интернет-проектов

Рабочий телефон: (3952) 204-529

Мобильный телефон: 8-950-057-27-21

Электронная почта l.hahalova@phkp.ru

ICQ 723062745

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Екатерина Соколова

Менеджер отдела интернет-проектов

Рабочий телефон: (3952) 204-459; (3952) 204-529;

Мобильный телефон: 8914 905 61 99

Электронная почта

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