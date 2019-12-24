Елка своими руками: валяем деревце из шерсти и картона за 5 минут

Нарядная елка – главный символ Нового года. Перед праздником многие отправляются в лес в поисках пушистой красавицы. Но, как сохранить деревья в целости и сохранности и украсить гостиную? «Комсомолка» предлагает альтернативный вариант. Это елка своими руками. Вместе с дизайнером из Иркутска будем валять ее из шерсти. Для вас мы приготовили новогодний мастер-класс.

Проверено с секундомером. Елка своими руками по этому рецепту может быть сделана за 5 минут. Правда, немного коряво. А тщательно, не торопясь - за 10 минут. И никаких особых навыков вам не понадобится.

Елка своими руками вместе с Ириной Бестужевой - это просто. Вам понадобится: картон, старые газеты, карандаш, ножницы, клей, двусторонний скотч, немного шерсти и старая бижутерия.

Пошаговая инструкция - как делать елку своими руками.

1. Делаем конусы из картона : вычерчиваем карандашом, можно с помощью тарелки подходящего размера, вырезаем, склеиваем.

2. Делаем донышко. С припуском, чтобы заклеить. Можно использовать блюдце или кружку, для более четкого круга, если нет циркуля.

3. Смазываем конусы изнутри клеем и набиваем бумагой. Приклеиваем донышко.

4. Заклеиваем получившийся конус полностью двусторонним скотчем. Отдельно скотчем обклеиваем макушку.

5. Получившуюся красоту закатываем в шерсть и украшаем бисером, ленточками, фольгой и тд.

Ура, елка своими руками готова!