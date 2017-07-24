Выбираем клинику лазерной коррекции зрения в Иркутске: советы профессионалов

Можно ли исправить зрение быстро и безболезненно? Да! Операция лазерной коррекции зрения появилась не так давно - менее чем полвека назад, но осчастливила уже миллионы людей по всему миру, вернувших себе возможность взглянуть на мир ясными глазами. Сегодня «Комсомольская правда» в Иркутске» рассказывает о том, какие методики применяются для лазерной коррекции зрения в Иркутске и на что обратить внимание человеку, который мечтает смотреть на мир без очков и контактных линз.

Как справиться с дальнозоркостью и близорукостью

- Если, что называется, зрение село, то универсальный совет, который дает врач-офтальмолог на приеме, - носить очки. Несмотря на то, что выбор оправ сейчас очень большой, это сообщение расстраивает. Из эстетических соображений многие выбирают линзы. Но, конечно, каждому хотелось бы вернуть себе хорошее зрение. Когда операция возможна?

Лазерная коррекция показана во всех случаях, когда зрение можно скорректировать с помощью очков или линз. При отсутствии противопоказаний ее можно делать тем, кто просто не хочет больше пользоваться оптической коррекцией, кто ведет активный образ жизни, занимается каким-либо видом спорта. Есть также определенный перечень профессий, где ни очки, ни линзы просто нежелательны. Так, например, такие операции необходимы водолазам, спасателям, полицейским, водителям, железнодорожникам, военным.

Такая операция - выбор для всех, кто носит очки или линзы. Если нет противопоказаний, конечно. А если у пациента не близорукость, а дальнозоркость, она поможет?

То, что с помощью лазерной коррекции зрения можно справиться только с близорукостью, не более чем устоявшееся заблуждение. Технологии ушли далеко вперед. Лазерная коррекция зрения сегодня может исправлять высокую степень не только близорукости, но и дальнозоркости и астигматизма. Новые технологии позволяют достигнуть лучшего результата по сравнению со стандартными методиками. Современная технология позволяет корректировать близорукость до -14,0 диоптрий; астигматизм от -6,0 до +5,0; дальнозоркость - до +6,0 диоптрий. И, наконец, это недорого! Ведь лазерная коррекция зрения давно не является новинкой. И, скажем так, оплатить ее можно иркутянину со средней зарплатой - за 2 года на линзы у вас уйдет столько же.

В результате зрение будет 100%-ным навсегда или со временем может ухудшиться? Это один из вопросов, которые всегда задают будущие пациенты.

Только после проведения углубленного диагностического обследования врач сможет спрогнозировать, удастся ли достичь 100-процентного зрения в вашем конкретном случае или нет. А а если нет, то объяснит, по каким причинам. Комплекс исследований занимает около 1,5 - 2 часов. Обязательное условие - до диагностического обследования не носить мягкие контактные линзы неделю, жесткие - 2 недели. Результаты лазерной коррекции зрения (при отсутствии других заболеваний глаз) с годами не меняются, однако многим после 45 лет требуются очки для чтения независимо от того, была у них лазерная коррекция зрения или нет.

Коррекция зрения Relex Smile в Иркутске.3-е поколение лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE самый современный и безопасный метод Узнайте, как за 3 дня избавиться от очков и контактных линз и наслаждаться жизнью во всех красках Записаться на диагностику зрения - https://clck.ru/H5bxU Записывайтесь на прием по телефону г. Иркутск (3952) 505-303 г. Ангарск (3955) 607-000 г. Усолье-Сибирское (39543) 7-08-08 Или пишите нам в WhatsApp и Viber: 8-983-696-43-54 для Ангарска; 8-914-950-04-33 для Иркутска; 8-991-433-97-07 для Усолья.

Операция по лазерной коррекции зрения безопасна

Современный метод лазерной коррекции зрения малотравматичен, и уже через 2 часа после операции пациент может отправиться домой, а на следующий день увидеть мир совсем другими глазами. Операция проходит безболезненно, под местной анестезией, неприятные ощущения после нее минимальны. Причем они, как правило, могут быть преодолены с помощью простых методов – например, глазных капель.

При этом лазерная коррекция зрения не нарушает привычного образа жизни. Для ее проведения брать отпуск или больничный не требуется, в клинике нужно будет провести несколько часов. Сама операция занимает около 20 минут на оба глаза. Уже через 30 - 40 минут пациент будет видеть значительно лучше, чем до операции. Офтальмолог осмотрит пациента через час, а затем на следующий день. В дальнейшем контрольные осмотры проводятся по назначению врача. Если пациент соблюдает рекомендации доктора, то сможет работать, в том числе с компьютером, и заниматься спортом уже через 2 дня. Окончательно зрение восстанавливается в течение 3 - 5 дней, в зависимости от индивидуальных особенностей глаза.

А что делать жителям отдаленных регионов Иркутской области - соседней Бурятии или Якутии?

Операция по лазерной коррекции зрения вместе с предварительным обследованием и последующим восстановлением занимает немного времени. Перечень противопоказаний к ней весьма небольшой. Необходимый минимум вы можете пройти как у себя дома, так и в Иркутске. Планировать приезд в Иркутск достаточно на 3 дня: день на диагностику, день на операцию и день на послеоперационный осмотр.

НА ЗАМЕТКУ

Что нужно учесть тем, кто собрался делать лазерную коррекцию зрения?

Возрастные ограничения. Желательный возрастной период - от 18 до 45 лет, хотя и тем, кто старше, можно сделать операцию по коррекции зрения, но, возможно, другую. Небольшой список соматических заболеваний обсуждается лично. Что еще очень важно? За пару недель до обследования придется отказаться от контактных линз и перейти на очки. Если конкретнее, то отказаться необходимо за неделю от мягких линз и за 14 дней от жестких. Ношение линз часто вызывает отек поверхности роговицы (эпителия). Отечная роговица имеет большую толщину, а толщина роговицы является главным критерием, который оценивают при проведении обследования. Кроме того, приезжать на обследование лучше общественным транспортом или на такси. Ограничения связаны с необходимостью для некоторых исследований закапать капли, расширяющие зрачок. Препарат действует примерно 3 - 4 часа, поэтому в этот день за руль лучше не садиться, а также исключить зрительные перегрузки. Это же правило вы должны учесть и на тот день, когда запланирована сама операция.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Новейшая методика лазерной коррекции зрения ReLEx SMILE – восстановление зрения за 25 секунд

На самые частые вопросы о лазерной коррекции отвечает врач-офтальмохирург Центра зрения «Микрохирургия» на ул. Ядринцева, 90, ведущий рефракционный офтальмохирург Иркутской области Олеся Писаревская.

Фото: Центр зрения «Микрохирургия»

Олеся Писаревская, кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории. Имеет хирургический стаж с 2003 года. За время работы выполнила более 15 тысяч операций. Является автором более 30 статей и пяти изобретений. С 2012 года – лидер по количеству операций по методу ReLEx Smile в России, а в 2015 – в мире.

Вершиной современных технологий на этот момент можно назвать фемтосекундный лазер VisuMax последнего поколения. Прибор, который установлен в нашей клинике, 2018 года выпуска. Лазерная коррекция зрения по технологии ReLEx SMILE проводится именно с его помощью. Особенность метода заключается в том, что этот лазер работает внутри роговицы, не повреждая ее поверхность. Поэтому он исключительно малотравматичен - не требуется ни выжигание большой площади роговой оболочки, как это было у самого первого метода – ФРК, ни формирование «крышечки», как это делается у операций по методу LASIK. Лазер при SMILE работает всего 25 секунд, после чего хирург извлекает сформированный кусочек ткани через микроразрез всего в 2 мм.

Фото: Центр зрения «Микрохирургия»

Метод ReLEx SMILE позволяет делать операции по лазерной коррекции зрения в Иркутске людям с тонкой роговицей или синдромом сухого глаза. Раньше им чаще всего отказывали.

Сегодня технология ReLEx SMILE – исключительно щадящий способ лазерной коррекции. Лазерное воздействие длится всего 25 секунд, а общее время нахождения в операционной около 10 минут. Это совершенно безболезненная процедура, восстановление после которой занимает всего 1 день.

Именно это делает технологию ReLEx SMILE наиболее востребованным методом лазерной коррекции зрения для тех, кто ценит время, комфорт и ведет активный образ жизни.

Фото: Центр зрения «Микрохирургия»

«Центр зрения «Микрохирургия» – крупная сеть офтальмологических клиник с тремя филиалами в Иркутской области. Врачебный состав клиники: заслуженные врачи России, профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории. Всего в сети клиник «Центр зрения «Микрохирургия»» работают более 80 человек. Ежегодно более 18 000 человек проходят обследование.

В апреле 2019 года Центр зрения «Микрохирургия» стал референтным центром немецкой компании Carl Zeiss, производящей офтальмологическое оборудование.

г. Иркутск, ул. Ядринцева, 90, тел.: +7 (3952) 707-202

г. Ангарск, 22-й микрорайон, 42, тел.: +7 (3955) 607-800

г. Усолье-Сибирское, Интернациональная, 4, тел.: (39543) 7-08-08

www.КоррекцияЗренияСмаил.рф

Инстаграм, ВК, ОК, ФБ @proverzrenie

ООО «Центр современной офтальмологии», Лицензия № ЛО-38-01-003463 от 22.02.2019

На правах рекламы.