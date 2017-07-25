Пластическая хирургия в Иркутске: цены, адреса клиник, отзывы

Пластическая хирургия в Иркутске давно не прерогатива богатых и знаменитых. Сегодня многие хотят и имеют возможность выглядеть моложе, привлекательней, стройнее. Кроме того, к помощи хирургов прибегают и по медицинским показаниям, например, посттравматические, ожоговые пациенты (ими занимаются не только пластические, но и челюстно-лицевые хирурги, травматологи, комбустиологи и т.д.). В каких же случаях иркутяне обращаются к эстетической медицине чаще?

- Сегодня в Иркутске наибольшей популярностью пользуются такие операции, как увеличение молочных желез, липосакция, омоложение лица, нижних и верхних век (блефаропластика), пластика живота, причем с каждым годом спрос на них увеличивается, - рассказывает пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Куклин. - Конечно, постепенно набирают становятся популярны и другие виды пластических операций. Хотя в основном наши пациенты женщины, но мужчины также обращаются с целью улучшить собственную внешность.

Фото: Куклин Игорь Александрович

Фото: Куклин Игорь Александрович

По словам Игоря Куклина, решиться на операцию по пластической хирургии в Иркутске, как и везде, можно таким образом. Представить себе весы, на одной чаше которых находится ХОЧУ, а на другой БОЮСЬ. Если перевешивает первая чаша, вам пора на консультацию к пластическому хирургу. Если вторая, то пока еще это делать рано.

Фото: Куклин Игорь Александрович

- Первичный прием у пластического хирурга - это всегда обстоятельный разговор, в котором мы оговариваем все возможные нюансы, - продолжает Игорь Куклин. - Пациент должен быть готов к оперативному вмешательству и физически, и психологически. Перед операцией в обязательном порядке нужно пройти подробное медицинское обследование. Оно стандартно, включает в себя анализы крови и мочи, электрокардиограмму, флюорограмму, консультацию терапевта. При необходимости врач может назначить дополнительные исследования.

Фото: Куклин Игорь Александрович

Доктор уверен: перед тем, как изменить внешность с помощью пластического хирурга, нужно хорошо изучить вопрос. Благо, сегодня немало качественной и доступной информации в интернете, особенно на специализированных медицинских сайтах, инстаграмме.

Фото: Куклин Игорь Александрович

Как же выбрать клинику и хирурга, если все-таки есть твердое желание изменить собственную внешность?

В нашем городе не так много специализированных клиник и хирургов, которые занимаются вопросами внешности: почитайте отзывы, пообщайтесь со знакомыми. Также зайдите на сайт клиники и, конечно, запишитесь на первичный прием. Первая личная встреча доктора и пациента всегда является решающей. На интуитивном уровне вы понимаете, ваш это доктор или нет, нужна вам операция сейчас или лучше с ней повременить.

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Отзывы иркутян о пластической хирургии в нашем городе

Анна "В марте 2017 года я (мне 55 лет) делала блефаропластику верхних и нижних век. Очень доходчиво объяснили все тонкости проведения операции и послеоперационного лечения".

Аноним "Я бы сделала себе грудь....но ведь операцию надо повторять через каждые 5-10 лет и это пугает".

Елена " Мое отношение к пластике просто отличное! Если что-то мешает жить - надо менять. И хирурги в Иркутске замечательные - к нам даже из Москвы приезжают оперироваться".

Ledi "Хочу сделать ринопластику. Но местным докторам не доверюсь, а цены за рубежом кусаются".

Princessa "На операцию точно не решусь - нужно беречь свое, природное. Но подруга недавно увеличина грудь в Иркутске - в целом довольна. Уже через две недели и забыла, что ложилась под нож".

КОШЕЛЕК

Стоимость пластических операций в Иркутске:

Очная консультация - от 1 тысячи рублей

Верхняя блефаропластика - от 18 тысяч рублей

Коррекция нижних век - от 27 тысяч рублей

Подтяжка лица и шеи - от 45 тысяч рублей

Подтяжка молочных желез - от 43 тысяч

Увеличение объема груди - от 60 тысяч (импланты оплачиваются отдельно)

Уменьшение объема груди - от 80 тысяч.

*Цены средние, стоимость операции зависит как от квалификации хирурга, так и от клиники, которую вы выбираете

КОНКРЕТНО

Где выполняют пластические операции в Иркутске

Куклин Игорь Александрович

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