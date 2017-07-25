Пластическая хирургия в Иркутске: цены, адреса клиник, отзывы
Пластическая хирургия в Иркутске давно не прерогатива богатых и знаменитых. Сегодня многие хотят и имеют возможность выглядеть моложе, привлекательней, стройнее. Кроме того, к помощи хирургов прибегают и по медицинским показаниям, например, посттравматические, ожоговые пациенты (ими занимаются не только пластические, но и челюстно-лицевые хирурги, травматологи, комбустиологи и т.д.). В каких же случаях иркутяне обращаются к эстетической медицине чаще?
- Сегодня в Иркутске наибольшей популярностью пользуются такие операции, как увеличение молочных желез, липосакция, омоложение лица, нижних и верхних век (блефаропластика), пластика живота, причем с каждым годом спрос на них увеличивается, - рассказывает пластический хирург, доктор медицинских наук Игорь Куклин. - Конечно, постепенно набирают становятся популярны и другие виды пластических операций. Хотя в основном наши пациенты женщины, но мужчины также обращаются с целью улучшить собственную внешность.
Фото: Куклин Игорь Александрович
Фото: Куклин Игорь Александрович
По словам Игоря Куклина, решиться на операцию по пластической хирургии в Иркутске, как и везде, можно таким образом. Представить себе весы, на одной чаше которых находится ХОЧУ, а на другой БОЮСЬ. Если перевешивает первая чаша, вам пора на консультацию к пластическому хирургу. Если вторая, то пока еще это делать рано.
Фото: Куклин Игорь Александрович
- Первичный прием у пластического хирурга - это всегда обстоятельный разговор, в котором мы оговариваем все возможные нюансы, - продолжает Игорь Куклин. - Пациент должен быть готов к оперативному вмешательству и физически, и психологически. Перед операцией в обязательном порядке нужно пройти подробное медицинское обследование. Оно стандартно, включает в себя анализы крови и мочи, электрокардиограмму, флюорограмму, консультацию терапевта. При необходимости врач может назначить дополнительные исследования.
Фото: Куклин Игорь Александрович
Доктор уверен: перед тем, как изменить внешность с помощью пластического хирурга, нужно хорошо изучить вопрос. Благо, сегодня немало качественной и доступной информации в интернете, особенно на специализированных медицинских сайтах, инстаграмме.
Фото: Куклин Игорь Александрович
Как же выбрать клинику и хирурга, если все-таки есть твердое желание изменить собственную внешность?
В нашем городе не так много специализированных клиник и хирургов, которые занимаются вопросами внешности: почитайте отзывы, пообщайтесь со знакомыми. Также зайдите на сайт клиники и, конечно, запишитесь на первичный прием. Первая личная встреча доктора и пациента всегда является решающей. На интуитивном уровне вы понимаете, ваш это доктор или нет, нужна вам операция сейчас или лучше с ней повременить.
ПРОЧИТАНО В ИНТЕРНЕТЕ
Отзывы иркутян о пластической хирургии в нашем городе
Анна "В марте 2017 года я (мне 55 лет) делала блефаропластику верхних и нижних век. Очень доходчиво объяснили все тонкости проведения операции и послеоперационного лечения".
Аноним "Я бы сделала себе грудь....но ведь операцию надо повторять через каждые 5-10 лет и это пугает".
Елена " Мое отношение к пластике просто отличное! Если что-то мешает жить - надо менять. И хирурги в Иркутске замечательные - к нам даже из Москвы приезжают оперироваться".
Ledi "Хочу сделать ринопластику. Но местным докторам не доверюсь, а цены за рубежом кусаются".
Princessa "На операцию точно не решусь - нужно беречь свое, природное. Но подруга недавно увеличина грудь в Иркутске - в целом довольна. Уже через две недели и забыла, что ложилась под нож".
КОШЕЛЕК
Стоимость пластических операций в Иркутске:
Очная консультация - от 1 тысячи рублей
Верхняя блефаропластика - от 18 тысяч рублей
Коррекция нижних век - от 27 тысяч рублей
Подтяжка лица и шеи - от 45 тысяч рублей
Подтяжка молочных желез - от 43 тысяч
Увеличение объема груди - от 60 тысяч (импланты оплачиваются отдельно)
Уменьшение объема груди - от 80 тысяч.
*Цены средние, стоимость операции зависит как от квалификации хирурга, так и от клиники, которую вы выбираете
КОНКРЕТНО
Где выполняют пластические операции в Иркутске
Куклин Игорь Александрович
Телефон для записи: 8 (3952) 798-755,
телефон для личной консультации: 8 901 66 050 10
На правах рекламы.
ИСТОЧНИК KP.RU